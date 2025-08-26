- Crescimento
Negociações:
949
Negociações com lucro:
743 (78.29%)
Negociações com perda:
206 (21.71%)
Melhor negociação:
15.17 USD
Pior negociação:
-18.94 USD
Lucro bruto:
2 709.64 USD (200 579 pips)
Perda bruta:
-967.21 USD (48 194 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
114 (732.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
732.68 USD (114)
Índice de Sharpe:
0.39
Atividade de negociação:
90.14%
Depósito máximo carregado:
9.85%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
7.93
Negociações longas:
610 (64.28%)
Negociações curtas:
339 (35.72%)
Fator de lucro:
2.80
Valor esperado:
1.84 USD
Lucro médio:
3.65 USD
Perda média:
-4.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-219.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-219.85 USD (23)
Crescimento mensal:
2.48%
Previsão anual:
30.10%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.05 USD
Máximo:
219.85 USD (6.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.88% (219.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.47% (778.86 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|949
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|1.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|153K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlueberryMarkets-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.13 × 16
A calm and calculated approach to the market, this strategy delivers consistent opportunities by identifying price ranges and capturing momentum with patience and precision. It blends disciplined trade entries with intelligent position management to achieve smooth equity growth and controlled exposure over time. At times, multiple positions may be opened—rest assured, these are placed thoughtfully at key consolidation levels, not at fixed intervals. The system patiently manages trades, seeking recovery and profit with a structured, confidence-driven methodology.
Recommended minimum: $2,000 balance.
