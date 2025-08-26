SeñalesSecciones
Wai Lam Chew

Apex Flow FX

Wai Lam Chew
0 comentarios
Fiabilidad
21 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 87%
BlueberryMarkets-Live2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
949
Transacciones Rentables:
743 (78.29%)
Transacciones Irrentables:
206 (21.71%)
Mejor transacción:
15.17 USD
Peor transacción:
-18.94 USD
Beneficio Bruto:
2 709.64 USD (200 579 pips)
Pérdidas Brutas:
-967.21 USD (48 194 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
114 (732.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
732.68 USD (114)
Ratio de Sharpe:
0.39
Actividad comercial:
90.14%
Carga máxima del depósito:
9.85%
Último trade:
34 minutos
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
7.93
Transacciones Largas:
610 (64.28%)
Transacciones Cortas:
339 (35.72%)
Factor de Beneficio:
2.80
Beneficio Esperado:
1.84 USD
Beneficio medio:
3.65 USD
Pérdidas medias:
-4.70 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
23 (-219.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-219.85 USD (23)
Crecimiento al mes:
2.48%
Pronóstico anual:
30.10%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.05 USD
Máxima:
219.85 USD (6.88%)
Reducción relativa:
De balance:
6.88% (219.85 USD)
De fondos:
22.47% (778.86 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 949
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 1.7K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 153K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +15.17 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 114
Máximo de pérdidas consecutivas: 23
Beneficio máximo consecutivo: +732.68 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -219.85 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlueberryMarkets-Live2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Demo02
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Live2
0.13 × 16
A calm and calculated approach to the market, this strategy delivers consistent opportunities by identifying price ranges and capturing momentum with patience and precision. It blends disciplined trade entries with intelligent position management to achieve smooth equity growth and controlled exposure over time. At times, multiple positions may be opened—rest assured, these are placed thoughtfully at key consolidation levels, not at fixed intervals. The system patiently manages trades, seeking recovery and profit with a structured, confidence-driven methodology.

Recommended minimum: $2,000 balance.


No hay comentarios
2025.11.24 04:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.09 22:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 22:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 10:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.25 16:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 12:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 23:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 07:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 02:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 23:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 23:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 14:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Apex Flow FX
30 USD al mes
87%
0
0
USD
3.8K
USD
21
100%
949
78%
90%
2.80
1.84
USD
22%
1:500
