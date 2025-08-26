- Croissance
Trades:
347
Bénéfice trades:
296 (85.30%)
Perte trades:
51 (14.70%)
Meilleure transaction:
15.17 USD
Pire transaction:
-11.65 USD
Bénéfice brut:
1 229.98 USD (120 056 pips)
Perte brute:
-165.98 USD (10 422 pips)
Gains consécutifs maximales:
114 (732.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
732.68 USD (114)
Ratio de Sharpe:
0.68
Activité de trading:
88.81%
Charge de dépôt maximale:
6.27%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
45
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
10.27
Longs trades:
242 (69.74%)
Courts trades:
105 (30.26%)
Facteur de profit:
7.41
Rendement attendu:
3.07 USD
Bénéfice moyen:
4.16 USD
Perte moyenne:
-3.25 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-32.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-98.90 USD (11)
Croissance mensuelle:
15.15%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.05 USD
Maximal:
103.56 USD (3.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.38% (103.56 USD)
Par fonds propres:
16.61% (498.52 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|347
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|110K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlueberryMarkets-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.13 × 16
A calm and calculated approach to the market, this strategy delivers consistent opportunities by identifying price ranges and capturing momentum with patience and precision. It blends disciplined trade entries with intelligent position management to achieve smooth equity growth and controlled exposure over time. At times, multiple positions may be opened—rest assured, these are placed thoughtfully at key consolidation levels, not at fixed intervals. The system patiently manages trades, seeking recovery and profit with a structured, confidence-driven methodology.
Recommended minimum: $2,000 balance.
Aucun avis
