- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
347
Profit Trade:
296 (85.30%)
Loss Trade:
51 (14.70%)
Best Trade:
15.17 USD
Worst Trade:
-11.65 USD
Profitto lordo:
1 229.98 USD (120 056 pips)
Perdita lorda:
-165.98 USD (10 422 pips)
Vincite massime consecutive:
114 (732.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
732.68 USD (114)
Indice di Sharpe:
0.68
Attività di trading:
88.81%
Massimo carico di deposito:
6.27%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
10.27
Long Trade:
242 (69.74%)
Short Trade:
105 (30.26%)
Fattore di profitto:
7.41
Profitto previsto:
3.07 USD
Profitto medio:
4.16 USD
Perdita media:
-3.25 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-32.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-98.90 USD (11)
Crescita mensile:
15.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.05 USD
Massimale:
103.56 USD (3.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.38% (103.56 USD)
Per equità:
16.61% (498.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|347
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|110K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.17 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 114
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +732.68 USD
Massima perdita consecutiva: -32.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.13 × 16
A calm and calculated approach to the market, this strategy delivers consistent opportunities by identifying price ranges and capturing momentum with patience and precision. It blends disciplined trade entries with intelligent position management to achieve smooth equity growth and controlled exposure over time. At times, multiple positions may be opened—rest assured, these are placed thoughtfully at key consolidation levels, not at fixed intervals. The system patiently manages trades, seeking recovery and profit with a structured, confidence-driven methodology.
Recommended minimum: $2,000 balance.
Recommended minimum: $2,000 balance.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
53%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
7
100%
347
85%
89%
7.41
3.07
USD
USD
17%
1:500