- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
208
Kârla kapanan işlemler:
155 (74.51%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (25.48%)
En iyi işlem:
109.66 USD
En kötü işlem:
-43.12 USD
Brüt kâr:
938.65 USD (2 656 282 pips)
Brüt zarar:
-503.63 USD (1 773 396 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (57.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
366.04 USD (13)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
11.96%
Maks. mevduat yükü:
3.52%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
3.62
Alış işlemleri:
94 (45.19%)
Satış işlemleri:
114 (54.81%)
Kâr faktörü:
1.86
Beklenen getiri:
2.09 USD
Ortalama kâr:
6.06 USD
Ortalama zarar:
-9.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-26.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-119.87 USD (3)
Aylık büyüme:
27.96%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
46.35 USD
Maksimum:
120.02 USD (15.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.46% (46.31 USD)
Varlığa göre:
7.16% (23.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|208
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|435
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|883K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +109.66 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +57.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.21 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
🚀 BT Bulls XPRO – Power of Breakout Trading
Welcome to **BT Bulls XPRO**, a next-level trading system designed for **BTCUSD**.
Our strategy is based on **Breakout Momentum** 📈 combined with smart risk filters ⚡.
✨ Key Features:
- ✅ Works even with high spreads
- ✅ Designed for BTCUSD volatility
- ✅ Fully automated entries & exits 🤖
- ✅ Risk control with fixed stop-loss 🎯
💡 BT Bulls XPRO is built for traders who want consistent breakout opportunities while keeping risk under control.
Join us and ride the momentum of the market with confidence! 🔥
👉 [Join BT Bulls XPRO PAMM Account](https://pamm7.vtmarkets.com/app/join/979/ayz3qo6i)
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
33%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
5
100%
208
74%
12%
1.86
2.09
USD
USD
13%
1:500