Hossein Davarynejad

BT BULLS PAMM ACCOUNT

Hossein Davarynejad
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 33%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
208
Kârla kapanan işlemler:
155 (74.51%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (25.48%)
En iyi işlem:
109.66 USD
En kötü işlem:
-43.12 USD
Brüt kâr:
938.65 USD (2 656 282 pips)
Brüt zarar:
-503.63 USD (1 773 396 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (57.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
366.04 USD (13)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
11.96%
Maks. mevduat yükü:
3.52%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
3.62
Alış işlemleri:
94 (45.19%)
Satış işlemleri:
114 (54.81%)
Kâr faktörü:
1.86
Beklenen getiri:
2.09 USD
Ortalama kâr:
6.06 USD
Ortalama zarar:
-9.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-26.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-119.87 USD (3)
Aylık büyüme:
27.96%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
46.35 USD
Maksimum:
120.02 USD (15.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.46% (46.31 USD)
Varlığa göre:
7.16% (23.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 208
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 435
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 883K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +109.66 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +57.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMTrading-Real 12
0.00 × 4
🚀 BT Bulls XPRO – Power of Breakout Trading  

Welcome to **BT Bulls XPRO**, a next-level trading system designed for **BTCUSD**.  
Our strategy is based on **Breakout Momentum** 📈 combined with smart risk filters ⚡.  

✨ Key Features:  
- ✅ Works even with high spreads  
- ✅ Designed for BTCUSD volatility  
- ✅ Fully automated entries & exits 🤖  
- ✅ Risk control with fixed stop-loss 🎯  

💡 BT Bulls XPRO is built for traders who want consistent breakout opportunities while keeping risk under control.  
Join us and ride the momentum of the market with confidence! 🔥  

👉 [Join BT Bulls XPRO PAMM Account](https://pamm7.vtmarkets.com/app/join/979/ayz3qo6i)

İnceleme yok
2025.09.16 18:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 16:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 06:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 19:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 22:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 19:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.26 01:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 01:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 01:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.25 23:43
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 23:43
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 23:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.25 23:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.25 23:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.