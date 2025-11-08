- 成长
交易:
868
盈利交易:
640 (73.73%)
亏损交易:
228 (26.27%)
最好交易:
536.91 USD
最差交易:
-329.61 USD
毛利:
34 858.66 USD (9 910 693 pips)
毛利亏损:
-31 807.13 USD (7 876 685 pips)
最大连续赢利:
32 (4 434.74 USD)
最大连续盈利:
4 434.74 USD (32)
夏普比率:
0.09
交易活动:
10.58%
最大入金加载:
3.71%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
119
平均持有时间:
37 分钟
采收率:
0.34
长期交易:
305 (35.14%)
短期交易:
563 (64.86%)
利润因子:
1.10
预期回报:
3.52 USD
平均利润:
54.47 USD
平均损失:
-139.50 USD
最大连续失误:
9 (-2 694.69 USD)
最大连续亏损:
-2 694.69 USD (9)
每月增长:
-7.75%
年度预测:
-94.06%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
46.35 USD
最大值:
9 072.75 USD (90.89%)
相对跌幅:
结余:
26.89% (9 072.75 USD)
净值:
16.03% (4 418.19 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|854
|NZDCAD-ECN
|6
|AUDCAD-ECN
|4
|AUDUSD-ECN
|4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|3K
|NZDCAD-ECN
|19
|AUDCAD-ECN
|8
|AUDUSD-ECN
|1
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|2M
|NZDCAD-ECN
|695
|AUDCAD-ECN
|132
|AUDUSD-ECN
|-163
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +536.91 USD
最差交易: -330 USD
最大连续赢利: 32
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +4 434.74 USD
最大连续亏损: -2 694.69 USD
🚀 BT Bulls XPRO – Power of Breakout Trading
Welcome to **BT Bulls XPRO**, a next-level trading system designed for **BTCUSD**.
Our strategy is based on **Breakout Momentum** 📈 combined with smart risk filters ⚡.
✨ Key Features:
- ✅ Works even with high spreads
- ✅ Designed for BTCUSD volatility
- ✅ Fully automated entries & exits 🤖
- ✅ Risk control with fixed stop-loss 🎯
💡 BT Bulls XPRO is built for traders who want consistent breakout opportunities while keeping risk under control.
Join us and ride the momentum of the market with confidence! 🔥
👉 [Join BT Bulls XPRO PAMM Account](https://pamm7.vtmarkets.com/app/join/979/ayz3qo6i)
亏损
thank you, you are a great trader !!!