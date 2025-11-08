信号部分
信号 / MetaTrader 4 / BT BULLS XPRO PAMM ACCOUNT
Hossein Davarynejad

BT BULLS XPRO PAMM ACCOUNT

Hossein Davarynejad
2条评论
可靠性
18
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 87%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
868
盈利交易:
640 (73.73%)
亏损交易:
228 (26.27%)
最好交易:
536.91 USD
最差交易:
-329.61 USD
毛利:
34 858.66 USD (9 910 693 pips)
毛利亏损:
-31 807.13 USD (7 876 685 pips)
最大连续赢利:
32 (4 434.74 USD)
最大连续盈利:
4 434.74 USD (32)
夏普比率:
0.09
交易活动:
10.58%
最大入金加载:
3.71%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
119
平均持有时间:
37 分钟
采收率:
0.34
长期交易:
305 (35.14%)
短期交易:
563 (64.86%)
利润因子:
1.10
预期回报:
3.52 USD
平均利润:
54.47 USD
平均损失:
-139.50 USD
最大连续失误:
9 (-2 694.69 USD)
最大连续亏损:
-2 694.69 USD (9)
每月增长:
-7.75%
年度预测:
-94.06%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
46.35 USD
最大值:
9 072.75 USD (90.89%)
相对跌幅:
结余:
26.89% (9 072.75 USD)
净值:
16.03% (4 418.19 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 854
NZDCAD-ECN 6
AUDCAD-ECN 4
AUDUSD-ECN 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 3K
NZDCAD-ECN 19
AUDCAD-ECN 8
AUDUSD-ECN 1
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 2M
NZDCAD-ECN 695
AUDCAD-ECN 132
AUDUSD-ECN -163
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +536.91 USD
最差交易: -330 USD
最大连续赢利: 32
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +4 434.74 USD
最大连续亏损: -2 694.69 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XMTrading-Real 12
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 106
🚀 BT Bulls XPRO – Power of Breakout Trading  

Welcome to **BT Bulls XPRO**, a next-level trading system designed for **BTCUSD**.  
Our strategy is based on **Breakout Momentum** 📈 combined with smart risk filters ⚡.  

✨ Key Features:  
- ✅ Works even with high spreads  
- ✅ Designed for BTCUSD volatility  
- ✅ Fully automated entries & exits 🤖  
- ✅ Risk control with fixed stop-loss 🎯  

💡 BT Bulls XPRO is built for traders who want consistent breakout opportunities while keeping risk under control.  
Join us and ride the momentum of the market with confidence! 🔥  

👉 [Join BT Bulls XPRO PAMM Account](https://pamm7.vtmarkets.com/app/join/979/ayz3qo6i)

平均等级:
Guosheng Chen
1057
Guosheng Chen 2025.11.08 03:34 
 

亏损

Nhut Anh Phan
1529
Nhut Anh Phan 2025.11.06 18:01 
 

thank you, you are a great trader !!!

2025.12.24 00:11
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 21:47
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 04:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 15:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.23 23:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 19:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.09 23:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 11:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 04:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.30 08:38
No swaps are charged
2025.10.30 08:38
No swaps are charged
2025.10.30 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 04:28
No swaps are charged
2025.10.30 04:28
No swaps are charged
2025.10.30 04:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 15:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
BT BULLS XPRO PAMM ACCOUNT
每月999 USD
87%
0
0
USD
27K
USD
18
100%
868
73%
11%
1.09
3.52
USD
27%
1:500
