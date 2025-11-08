SignaleKategorien
Hossein Davarynejad

BT BULLS XPRO PAMM ACCOUNT

Hossein Davarynejad
2 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 98%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
923
Gewinntrades:
682 (73.88%)
Verlusttrades:
241 (26.11%)
Bester Trade:
591.70 USD
Schlechtester Trade:
-329.61 USD
Bruttoprofit:
37 628.06 USD (10 377 239 pips)
Bruttoverlust:
-33 085.75 USD (8 084 207 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (4 434.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 434.74 USD (32)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
12.64%
Max deposit load:
3.71%
Letzter Trade:
37 Minuten
Trades pro Woche:
137
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.50
Long-Positionen:
328 (35.54%)
Short-Positionen:
595 (64.46%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
4.92 USD
Durchschnittlicher Profit:
55.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-137.29 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-2 694.69 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 694.69 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-2.58%
Jahresprognose:
-31.31%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
46.35 USD
Maximaler:
9 072.75 USD (90.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.89% (9 072.75 USD)
Kapital:
16.03% (4 418.19 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 899
AUDCAD-ECN 9
AUDUSD-ECN 9
NZDCAD-ECN 6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 4.5K
AUDCAD-ECN 20
AUDUSD-ECN 14
NZDCAD-ECN 19
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 2.3M
AUDCAD-ECN 380
AUDUSD-ECN 55
NZDCAD-ECN 695
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +591.70 USD
Schlechtester Trade: -330 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 32
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 434.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 694.69 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XMTrading-Real 12
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 137
🚀 BT Bulls XPRO – Power of Breakout Trading  

Welcome to **BT Bulls XPRO**, a next-level trading system designed for **BTCUSD**.  
Our strategy is based on **Breakout Momentum** 📈 combined with smart risk filters ⚡.  

✨ Key Features:  
- ✅ Works even with high spreads  
- ✅ Designed for BTCUSD volatility  
- ✅ Fully automated entries & exits 🤖  
- ✅ Risk control with fixed stop-loss 🎯  

💡 BT Bulls XPRO is built for traders who want consistent breakout opportunities while keeping risk under control.  
Join us and ride the momentum of the market with confidence! 🔥  

👉 [Join BT Bulls XPRO PAMM Account](https://pamm7.vtmarkets.com/app/join/979/ayz3qo6i)

Durchschnittliche Bewertung:
Guosheng Chen
1057
Guosheng Chen 2025.11.08 03:34 
 

亏损

Nhut Anh Phan
1534
Nhut Anh Phan 2025.11.06 18:01 
 

thank you, you are a great trader !!!

2025.12.29 12:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 00:11
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.76% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 00:11
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 21:47
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 04:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 15:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.23 23:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 19:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.09 23:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 11:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 04:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.30 08:38
No swaps are charged
2025.10.30 08:38
No swaps are charged
2025.10.30 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 04:28
No swaps are charged
2025.10.30 04:28
No swaps are charged
