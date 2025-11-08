- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
923
Gewinntrades:
682 (73.88%)
Verlusttrades:
241 (26.11%)
Bester Trade:
591.70 USD
Schlechtester Trade:
-329.61 USD
Bruttoprofit:
37 628.06 USD (10 377 239 pips)
Bruttoverlust:
-33 085.75 USD (8 084 207 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (4 434.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 434.74 USD (32)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
12.64%
Max deposit load:
3.71%
Letzter Trade:
37 Minuten
Trades pro Woche:
137
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.50
Long-Positionen:
328 (35.54%)
Short-Positionen:
595 (64.46%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
4.92 USD
Durchschnittlicher Profit:
55.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-137.29 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-2 694.69 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 694.69 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-2.58%
Jahresprognose:
-31.31%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
46.35 USD
Maximaler:
9 072.75 USD (90.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.89% (9 072.75 USD)
Kapital:
16.03% (4 418.19 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|899
|AUDCAD-ECN
|9
|AUDUSD-ECN
|9
|NZDCAD-ECN
|6
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|4.5K
|AUDCAD-ECN
|20
|AUDUSD-ECN
|14
|NZDCAD-ECN
|19
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|2.3M
|AUDCAD-ECN
|380
|AUDUSD-ECN
|55
|NZDCAD-ECN
|695
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +591.70 USD
Schlechtester Trade: -330 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 32
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 434.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 694.69 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 137
🚀 BT Bulls XPRO – Power of Breakout Trading
Welcome to **BT Bulls XPRO**, a next-level trading system designed for **BTCUSD**.
Our strategy is based on **Breakout Momentum** 📈 combined with smart risk filters ⚡.
✨ Key Features:
- ✅ Works even with high spreads
- ✅ Designed for BTCUSD volatility
- ✅ Fully automated entries & exits 🤖
- ✅ Risk control with fixed stop-loss 🎯
💡 BT Bulls XPRO is built for traders who want consistent breakout opportunities while keeping risk under control.
Join us and ride the momentum of the market with confidence! 🔥
👉 [Join BT Bulls XPRO PAMM Account](https://pamm7.vtmarkets.com/app/join/979/ayz3qo6i)
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
999 USD pro Monat
98%
0
0
USD
USD
28K
USD
USD
18
100%
923
73%
13%
1.13
4.92
USD
USD
27%
1:500
亏损
thank you, you are a great trader !!!