- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
889
利益トレード:
658 (74.01%)
損失トレード:
231 (25.98%)
ベストトレード:
591.70 USD
最悪のトレード:
-329.61 USD
総利益:
36 540.17 USD (10 185 369 pips)
総損失:
-31 820.76 USD (7 878 571 pips)
最大連続の勝ち:
32 (4 434.74 USD)
最大連続利益:
4 434.74 USD (32)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
11.61%
最大入金額:
3.71%
最近のトレード:
28 分前
1週間当たりの取引:
126
平均保有時間:
48 分
リカバリーファクター:
0.52
長いトレード:
316 (35.55%)
短いトレード:
573 (64.45%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
5.31 USD
平均利益:
55.53 USD
平均損失:
-137.75 USD
最大連続の負け:
9 (-2 694.69 USD)
最大連続損失:
-2 694.69 USD (9)
月間成長:
-1.97%
年間予想:
-23.85%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
46.35 USD
最大の:
9 072.75 USD (90.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.89% (9 072.75 USD)
エクイティによる:
16.03% (4 418.19 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|873
|AUDCAD-ECN
|6
|NZDCAD-ECN
|6
|AUDUSD-ECN
|4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|4.7K
|AUDCAD-ECN
|12
|NZDCAD-ECN
|19
|AUDUSD-ECN
|1
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|2.3M
|AUDCAD-ECN
|200
|NZDCAD-ECN
|695
|AUDUSD-ECN
|-163
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 119
🚀 BT Bulls XPRO – Power of Breakout Trading
Welcome to **BT Bulls XPRO**, a next-level trading system designed for **BTCUSD**.
Our strategy is based on **Breakout Momentum** 📈 combined with smart risk filters ⚡.
✨ Key Features:
- ✅ Works even with high spreads
- ✅ Designed for BTCUSD volatility
- ✅ Fully automated entries & exits 🤖
- ✅ Risk control with fixed stop-loss 🎯
💡 BT Bulls XPRO is built for traders who want consistent breakout opportunities while keeping risk under control.
Join us and ride the momentum of the market with confidence! 🔥
👉 [Join BT Bulls XPRO PAMM Account](https://pamm7.vtmarkets.com/app/join/979/ayz3qo6i)
