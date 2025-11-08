シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / BT BULLS XPRO PAMM ACCOUNT
Hossein Davarynejad

BT BULLS XPRO PAMM ACCOUNT

Hossein Davarynejad
レビュー2件
信頼性
18週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 99%
VTMarkets-Live 2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
889
利益トレード:
658 (74.01%)
損失トレード:
231 (25.98%)
ベストトレード:
591.70 USD
最悪のトレード:
-329.61 USD
総利益:
36 540.17 USD (10 185 369 pips)
総損失:
-31 820.76 USD (7 878 571 pips)
最大連続の勝ち:
32 (4 434.74 USD)
最大連続利益:
4 434.74 USD (32)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
11.61%
最大入金額:
3.71%
最近のトレード:
28 分前
1週間当たりの取引:
126
平均保有時間:
48 分
リカバリーファクター:
0.52
長いトレード:
316 (35.55%)
短いトレード:
573 (64.45%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
5.31 USD
平均利益:
55.53 USD
平均損失:
-137.75 USD
最大連続の負け:
9 (-2 694.69 USD)
最大連続損失:
-2 694.69 USD (9)
月間成長:
-1.97%
年間予想:
-23.85%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
46.35 USD
最大の:
9 072.75 USD (90.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.89% (9 072.75 USD)
エクイティによる:
16.03% (4 418.19 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 873
AUDCAD-ECN 6
NZDCAD-ECN 6
AUDUSD-ECN 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 4.7K
AUDCAD-ECN 12
NZDCAD-ECN 19
AUDUSD-ECN 1
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 2.3M
AUDCAD-ECN 200
NZDCAD-ECN 695
AUDUSD-ECN -163
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +591.70 USD
最悪のトレード: -330 USD
最大連続の勝ち: 32
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +4 434.74 USD
最大連続損失: -2 694.69 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XMTrading-Real 12
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 119
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
🚀 BT Bulls XPRO – Power of Breakout Trading  

Welcome to **BT Bulls XPRO**, a next-level trading system designed for **BTCUSD**.  
Our strategy is based on **Breakout Momentum** 📈 combined with smart risk filters ⚡.  

✨ Key Features:  
- ✅ Works even with high spreads  
- ✅ Designed for BTCUSD volatility  
- ✅ Fully automated entries & exits 🤖  
- ✅ Risk control with fixed stop-loss 🎯  

💡 BT Bulls XPRO is built for traders who want consistent breakout opportunities while keeping risk under control.  
Join us and ride the momentum of the market with confidence! 🔥  

👉 [Join BT Bulls XPRO PAMM Account](https://pamm7.vtmarkets.com/app/join/979/ayz3qo6i)

平均の評価:
Guosheng Chen
1057
Guosheng Chen 2025.11.08 03:34 
 

亏损

Nhut Anh Phan
1534
Nhut Anh Phan 2025.11.06 18:01 
 

thank you, you are a great trader !!!

2025.12.26 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 00:11
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 21:47
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 04:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 15:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.23 23:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 19:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.09 23:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 11:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 04:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.30 08:38
No swaps are charged
2025.10.30 08:38
No swaps are charged
2025.10.30 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 04:28
No swaps are charged
2025.10.30 04:28
No swaps are charged
2025.10.30 04:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
BT BULLS XPRO PAMM ACCOUNT
999 USD/月
99%
0
0
USD
28K
USD
18
100%
889
74%
12%
1.14
5.31
USD
27%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください