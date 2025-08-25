SegnaliSezioni
Hossein Davarynejad

BT BULLS PAMM ACCOUNT

Hossein Davarynejad
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 33%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
208
Profit Trade:
155 (74.51%)
Loss Trade:
53 (25.48%)
Best Trade:
109.66 USD
Worst Trade:
-43.12 USD
Profitto lordo:
938.65 USD (2 656 282 pips)
Perdita lorda:
-503.63 USD (1 773 396 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (57.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
366.04 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
11.96%
Massimo carico di deposito:
3.52%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
3.62
Long Trade:
94 (45.19%)
Short Trade:
114 (54.81%)
Fattore di profitto:
1.86
Profitto previsto:
2.09 USD
Profitto medio:
6.06 USD
Perdita media:
-9.50 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-26.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-119.87 USD (3)
Crescita mensile:
27.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
46.35 USD
Massimale:
120.02 USD (15.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.46% (46.31 USD)
Per equità:
7.16% (23.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 208
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 435
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 883K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +109.66 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +57.96 USD
Massima perdita consecutiva: -26.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMTrading-Real 12
0.00 × 4
🚀 BT Bulls XPRO – Power of Breakout Trading  

Welcome to **BT Bulls XPRO**, a next-level trading system designed for **BTCUSD**.  
Our strategy is based on **Breakout Momentum** 📈 combined with smart risk filters ⚡.  

✨ Key Features:  
- ✅ Works even with high spreads  
- ✅ Designed for BTCUSD volatility  
- ✅ Fully automated entries & exits 🤖  
- ✅ Risk control with fixed stop-loss 🎯  

💡 BT Bulls XPRO is built for traders who want consistent breakout opportunities while keeping risk under control.  
Join us and ride the momentum of the market with confidence! 🔥  

👉 [Join BT Bulls XPRO PAMM Account](https://pamm7.vtmarkets.com/app/join/979/ayz3qo6i)

Non ci sono recensioni
2025.09.16 18:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 16:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 06:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 19:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 22:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 19:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.26 01:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 01:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 01:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.25 23:43
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 23:43
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 23:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.25 23:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.25 23:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
