- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
208
Profit Trade:
155 (74.51%)
Loss Trade:
53 (25.48%)
Best Trade:
109.66 USD
Worst Trade:
-43.12 USD
Profitto lordo:
938.65 USD (2 656 282 pips)
Perdita lorda:
-503.63 USD (1 773 396 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (57.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
366.04 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
11.96%
Massimo carico di deposito:
3.52%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
3.62
Long Trade:
94 (45.19%)
Short Trade:
114 (54.81%)
Fattore di profitto:
1.86
Profitto previsto:
2.09 USD
Profitto medio:
6.06 USD
Perdita media:
-9.50 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-26.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-119.87 USD (3)
Crescita mensile:
27.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
46.35 USD
Massimale:
120.02 USD (15.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.46% (46.31 USD)
Per equità:
7.16% (23.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|208
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|435
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|883K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +109.66 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +57.96 USD
Massima perdita consecutiva: -26.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 4
🚀 BT Bulls XPRO – Power of Breakout Trading
Welcome to **BT Bulls XPRO**, a next-level trading system designed for **BTCUSD**.
Our strategy is based on **Breakout Momentum** 📈 combined with smart risk filters ⚡.
✨ Key Features:
- ✅ Works even with high spreads
- ✅ Designed for BTCUSD volatility
- ✅ Fully automated entries & exits 🤖
- ✅ Risk control with fixed stop-loss 🎯
💡 BT Bulls XPRO is built for traders who want consistent breakout opportunities while keeping risk under control.
Join us and ride the momentum of the market with confidence! 🔥
👉 [Join BT Bulls XPRO PAMM Account](https://pamm7.vtmarkets.com/app/join/979/ayz3qo6i)
