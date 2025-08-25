SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BT BULLS PAMM ACCOUNT
Hossein Davarynejad

BT BULLS PAMM ACCOUNT

Hossein Davarynejad
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 33%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
208
Bénéfice trades:
155 (74.51%)
Perte trades:
53 (25.48%)
Meilleure transaction:
109.66 USD
Pire transaction:
-43.12 USD
Bénéfice brut:
938.65 USD (2 656 282 pips)
Perte brute:
-503.63 USD (1 773 396 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (57.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
366.04 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
11.96%
Charge de dépôt maximale:
3.52%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
31 minutes
Facteur de récupération:
3.62
Longs trades:
94 (45.19%)
Courts trades:
114 (54.81%)
Facteur de profit:
1.86
Rendement attendu:
2.09 USD
Bénéfice moyen:
6.06 USD
Perte moyenne:
-9.50 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-26.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-119.87 USD (3)
Croissance mensuelle:
27.96%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
46.35 USD
Maximal:
120.02 USD (15.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.46% (46.31 USD)
Par fonds propres:
7.16% (23.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 208
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 435
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 883K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +109.66 USD
Pire transaction: -43 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +57.96 USD
Perte consécutive maximale: -26.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMTrading-Real 12
0.00 × 4
🚀 BT Bulls XPRO – Power of Breakout Trading  

Welcome to **BT Bulls XPRO**, a next-level trading system designed for **BTCUSD**.  
Our strategy is based on **Breakout Momentum** 📈 combined with smart risk filters ⚡.  

✨ Key Features:  
- ✅ Works even with high spreads  
- ✅ Designed for BTCUSD volatility  
- ✅ Fully automated entries & exits 🤖  
- ✅ Risk control with fixed stop-loss 🎯  

💡 BT Bulls XPRO is built for traders who want consistent breakout opportunities while keeping risk under control.  
Join us and ride the momentum of the market with confidence! 🔥  

👉 [Join BT Bulls XPRO PAMM Account](https://pamm7.vtmarkets.com/app/join/979/ayz3qo6i)

Aucun avis
2025.09.16 18:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 16:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 06:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 19:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 22:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 19:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.26 01:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 01:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 01:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.25 23:43
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 23:43
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 23:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.25 23:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.25 23:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
