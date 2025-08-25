- Croissance
Trades:
208
Bénéfice trades:
155 (74.51%)
Perte trades:
53 (25.48%)
Meilleure transaction:
109.66 USD
Pire transaction:
-43.12 USD
Bénéfice brut:
938.65 USD (2 656 282 pips)
Perte brute:
-503.63 USD (1 773 396 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (57.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
366.04 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
11.96%
Charge de dépôt maximale:
3.52%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
31 minutes
Facteur de récupération:
3.62
Longs trades:
94 (45.19%)
Courts trades:
114 (54.81%)
Facteur de profit:
1.86
Rendement attendu:
2.09 USD
Bénéfice moyen:
6.06 USD
Perte moyenne:
-9.50 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-26.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-119.87 USD (3)
Croissance mensuelle:
27.96%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
46.35 USD
Maximal:
120.02 USD (15.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.46% (46.31 USD)
Par fonds propres:
7.16% (23.67 USD)
🚀 BT Bulls XPRO – Power of Breakout Trading
Welcome to **BT Bulls XPRO**, a next-level trading system designed for **BTCUSD**.
Our strategy is based on **Breakout Momentum** 📈 combined with smart risk filters ⚡.
✨ Key Features:
- ✅ Works even with high spreads
- ✅ Designed for BTCUSD volatility
- ✅ Fully automated entries & exits 🤖
- ✅ Risk control with fixed stop-loss 🎯
💡 BT Bulls XPRO is built for traders who want consistent breakout opportunities while keeping risk under control.
Join us and ride the momentum of the market with confidence! 🔥
👉 [Join BT Bulls XPRO PAMM Account](https://pamm7.vtmarkets.com/app/join/979/ayz3qo6i)
