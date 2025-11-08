- Cuenta
- Historia de transacciones
- Estadística
- Riesgos
- Deslizamiento
- Descripción
- Comentarios 2
- Noticias
- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
878
Transacciones Rentables:
647 (73.69%)
Transacciones Irrentables:
231 (26.31%)
Mejor transacción:
591.70 USD
Peor transacción:
-329.61 USD
Beneficio Bruto:
36 306.50 USD (10 147 067 pips)
Pérdidas Brutas:
-31 820.76 USD (7 878 571 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (4 434.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 434.74 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
11.61%
Carga máxima del depósito:
3.71%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
122
Tiempo medio de espera:
45 minutos
Factor de Recuperación:
0.49
Transacciones Largas:
305 (34.74%)
Transacciones Cortas:
573 (65.26%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
5.11 USD
Beneficio medio:
56.12 USD
Pérdidas medias:
-137.75 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-2 694.69 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 694.69 USD (9)
Crecimiento al mes:
-2.78%
Pronóstico anual:
-33.69%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
46.35 USD
Máxima:
9 072.75 USD (90.89%)
Reducción relativa:
De balance:
26.89% (9 072.75 USD)
De fondos:
16.03% (4 418.19 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|862
|AUDCAD-ECN
|6
|NZDCAD-ECN
|6
|AUDUSD-ECN
|4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|4.5K
|AUDCAD-ECN
|12
|NZDCAD-ECN
|19
|AUDUSD-ECN
|1
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|2.3M
|AUDCAD-ECN
|200
|NZDCAD-ECN
|695
|AUDUSD-ECN
|-163
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +591.70 USD
Peor transacción: -330 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 32
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +4 434.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 694.69 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 111
🚀 BT Bulls XPRO – Power of Breakout Trading
Welcome to **BT Bulls XPRO**, a next-level trading system designed for **BTCUSD**.
Our strategy is based on **Breakout Momentum** 📈 combined with smart risk filters ⚡.
✨ Key Features:
- ✅ Works even with high spreads
- ✅ Designed for BTCUSD volatility
- ✅ Fully automated entries & exits 🤖
- ✅ Risk control with fixed stop-loss 🎯
💡 BT Bulls XPRO is built for traders who want consistent breakout opportunities while keeping risk under control.
Join us and ride the momentum of the market with confidence! 🔥
👉 [Join BT Bulls XPRO PAMM Account](https://pamm7.vtmarkets.com/app/join/979/ayz3qo6i)
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
999 USD al mes
97%
0
0
USD
USD
28K
USD
USD
18
100%
878
73%
12%
1.14
5.11
USD
USD
27%
1:500
亏损
thank you, you are a great trader !!!