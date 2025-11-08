SeñalesSecciones
Hossein Davarynejad

BT BULLS XPRO PAMM ACCOUNT

Hossein Davarynejad
2 comentarios
Fiabilidad
18 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 97%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
878
Transacciones Rentables:
647 (73.69%)
Transacciones Irrentables:
231 (26.31%)
Mejor transacción:
591.70 USD
Peor transacción:
-329.61 USD
Beneficio Bruto:
36 306.50 USD (10 147 067 pips)
Pérdidas Brutas:
-31 820.76 USD (7 878 571 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (4 434.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 434.74 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
11.61%
Carga máxima del depósito:
3.71%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
122
Tiempo medio de espera:
45 minutos
Factor de Recuperación:
0.49
Transacciones Largas:
305 (34.74%)
Transacciones Cortas:
573 (65.26%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
5.11 USD
Beneficio medio:
56.12 USD
Pérdidas medias:
-137.75 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-2 694.69 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 694.69 USD (9)
Crecimiento al mes:
-2.78%
Pronóstico anual:
-33.69%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
46.35 USD
Máxima:
9 072.75 USD (90.89%)
Reducción relativa:
De balance:
26.89% (9 072.75 USD)
De fondos:
16.03% (4 418.19 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 862
AUDCAD-ECN 6
NZDCAD-ECN 6
AUDUSD-ECN 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 4.5K
AUDCAD-ECN 12
NZDCAD-ECN 19
AUDUSD-ECN 1
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 2.3M
AUDCAD-ECN 200
NZDCAD-ECN 695
AUDUSD-ECN -163
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +591.70 USD
Peor transacción: -330 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 32
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +4 434.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 694.69 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XMTrading-Real 12
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 111
🚀 BT Bulls XPRO – Power of Breakout Trading  

Welcome to **BT Bulls XPRO**, a next-level trading system designed for **BTCUSD**.  
Our strategy is based on **Breakout Momentum** 📈 combined with smart risk filters ⚡.  

✨ Key Features:  
- ✅ Works even with high spreads  
- ✅ Designed for BTCUSD volatility  
- ✅ Fully automated entries & exits 🤖  
- ✅ Risk control with fixed stop-loss 🎯  

💡 BT Bulls XPRO is built for traders who want consistent breakout opportunities while keeping risk under control.  
Join us and ride the momentum of the market with confidence! 🔥  

👉 [Join BT Bulls XPRO PAMM Account](https://pamm7.vtmarkets.com/app/join/979/ayz3qo6i)

Evaluación media:
Guosheng Chen
1057
Guosheng Chen 2025.11.08 03:34 
 

亏损

Nhut Anh Phan
1529
Nhut Anh Phan 2025.11.06 18:01 
 

thank you, you are a great trader !!!

2025.12.26 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 00:11
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 21:47
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 04:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 15:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.23 23:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 19:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.09 23:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 11:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 04:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.30 08:38
No swaps are charged
2025.10.30 08:38
No swaps are charged
2025.10.30 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 04:28
No swaps are charged
2025.10.30 04:28
No swaps are charged
2025.10.30 04:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
