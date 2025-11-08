El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XMTrading-Real 12 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 1 EGlobal-Classic3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 111 Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada