СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / BT BULLS XPRO PAMM ACCOUNT
Hossein Davarynejad

BT BULLS XPRO PAMM ACCOUNT

Hossein Davarynejad
2 отзыва
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 76%
VTMarkets-Live 2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
844
Прибыльных трейдов:
619 (73.34%)
Убыточных трейдов:
225 (26.66%)
Лучший трейд:
536.91 USD
Худший трейд:
-329.61 USD
Общая прибыль:
33 233.74 USD (9 644 328 pips)
Общий убыток:
-31 785.66 USD (7 873 167 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (4 434.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 434.74 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
9.46%
Макс. загрузка депозита:
3.71%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
107
Ср. время удержания:
38 минут
Фактор восстановления:
0.16
Длинных трейдов:
293 (34.72%)
Коротких трейдов:
551 (65.28%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
1.72 USD
Средняя прибыль:
53.69 USD
Средний убыток:
-141.27 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-2 694.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 694.69 USD (9)
Прирост в месяц:
-13.31%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
46.35 USD
Максимальная:
9 072.75 USD (90.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.89% (9 072.75 USD)
По эквити:
16.03% (4 418.19 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 830
NZDCAD-ECN 6
AUDCAD-ECN 4
AUDUSD-ECN 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 1.4K
NZDCAD-ECN 19
AUDCAD-ECN 8
AUDUSD-ECN 1
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 1.8M
NZDCAD-ECN 695
AUDCAD-ECN 132
AUDUSD-ECN -163
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +536.91 USD
Худший трейд: -330 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +4 434.74 USD
Макс. убыток в серии: -2 694.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMTrading-Real 12
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 90
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
🚀 BT Bulls XPRO – Power of Breakout Trading  

Welcome to **BT Bulls XPRO**, a next-level trading system designed for **BTCUSD**.  
Our strategy is based on **Breakout Momentum** 📈 combined with smart risk filters ⚡.  

✨ Key Features:  
- ✅ Works even with high spreads  
- ✅ Designed for BTCUSD volatility  
- ✅ Fully automated entries & exits 🤖  
- ✅ Risk control with fixed stop-loss 🎯  

💡 BT Bulls XPRO is built for traders who want consistent breakout opportunities while keeping risk under control.  
Join us and ride the momentum of the market with confidence! 🔥  

👉 [Join BT Bulls XPRO PAMM Account](https://pamm7.vtmarkets.com/app/join/979/ayz3qo6i)

Средняя оценка:
Guosheng Chen
1057
Guosheng Chen 2025.11.08 03:34 
 

亏损

Nhut Anh Phan
1534
Nhut Anh Phan 2025.11.06 18:01 
 

thank you, you are a great trader !!!

2025.12.24 00:11
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 21:47
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 04:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 15:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.23 23:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 19:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.09 23:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 11:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 04:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.30 08:38
No swaps are charged
2025.10.30 08:38
No swaps are charged
2025.10.30 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 04:28
No swaps are charged
2025.10.30 04:28
No swaps are charged
2025.10.30 04:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 15:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BT BULLS XPRO PAMM ACCOUNT
999 USD в месяц
76%
0
0
USD
25K
USD
18
100%
844
73%
9%
1.04
1.72
USD
27%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.