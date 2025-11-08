- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
844
Прибыльных трейдов:
619 (73.34%)
Убыточных трейдов:
225 (26.66%)
Лучший трейд:
536.91 USD
Худший трейд:
-329.61 USD
Общая прибыль:
33 233.74 USD (9 644 328 pips)
Общий убыток:
-31 785.66 USD (7 873 167 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (4 434.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 434.74 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
9.46%
Макс. загрузка депозита:
3.71%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
107
Ср. время удержания:
38 минут
Фактор восстановления:
0.16
Длинных трейдов:
293 (34.72%)
Коротких трейдов:
551 (65.28%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
1.72 USD
Средняя прибыль:
53.69 USD
Средний убыток:
-141.27 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-2 694.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 694.69 USD (9)
Прирост в месяц:
-13.31%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
46.35 USD
Максимальная:
9 072.75 USD (90.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.89% (9 072.75 USD)
По эквити:
16.03% (4 418.19 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|830
|NZDCAD-ECN
|6
|AUDCAD-ECN
|4
|AUDUSD-ECN
|4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|1.4K
|NZDCAD-ECN
|19
|AUDCAD-ECN
|8
|AUDUSD-ECN
|1
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|1.8M
|NZDCAD-ECN
|695
|AUDCAD-ECN
|132
|AUDUSD-ECN
|-163
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +536.91 USD
Худший трейд: -330 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +4 434.74 USD
Макс. убыток в серии: -2 694.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 90
