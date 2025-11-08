- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
878
Negociações com lucro:
647 (73.69%)
Negociações com perda:
231 (26.31%)
Melhor negociação:
591.70 USD
Pior negociação:
-329.61 USD
Lucro bruto:
36 306.50 USD (10 147 067 pips)
Perda bruta:
-31 820.76 USD (7 878 571 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (4 434.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 434.74 USD (32)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
11.61%
Depósito máximo carregado:
3.71%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
122
Tempo médio de espera:
45 minutos
Fator de recuperação:
0.49
Negociações longas:
305 (34.74%)
Negociações curtas:
573 (65.26%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
5.11 USD
Lucro médio:
56.12 USD
Perda média:
-137.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-2 694.69 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 694.69 USD (9)
Crescimento mensal:
-2.78%
Previsão anual:
-33.69%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
46.35 USD
Máximo:
9 072.75 USD (90.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.89% (9 072.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.03% (4 418.19 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|862
|AUDCAD-ECN
|6
|NZDCAD-ECN
|6
|AUDUSD-ECN
|4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|4.5K
|AUDCAD-ECN
|12
|NZDCAD-ECN
|19
|AUDUSD-ECN
|1
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|2.3M
|AUDCAD-ECN
|200
|NZDCAD-ECN
|695
|AUDUSD-ECN
|-163
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +591.70 USD
Pior negociação: -330 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 32
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +4 434.74 USD
Máxima perda consecutiva: -2 694.69 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 111
🚀 BT Bulls XPRO – Power of Breakout Trading
Welcome to **BT Bulls XPRO**, a next-level trading system designed for **BTCUSD**.
Our strategy is based on **Breakout Momentum** 📈 combined with smart risk filters ⚡.
✨ Key Features:
- ✅ Works even with high spreads
- ✅ Designed for BTCUSD volatility
- ✅ Fully automated entries & exits 🤖
- ✅ Risk control with fixed stop-loss 🎯
💡 BT Bulls XPRO is built for traders who want consistent breakout opportunities while keeping risk under control.
Join us and ride the momentum of the market with confidence! 🔥
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
97%
0
0
USD
USD
28K
USD
USD
18
100%
878
73%
12%
1.14
5.11
USD
USD
27%
1:500
