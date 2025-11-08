SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / BT BULLS XPRO PAMM ACCOUNT
Hossein Davarynejad

BT BULLS XPRO PAMM ACCOUNT

Hossein Davarynejad
2 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 97%
VTMarkets-Live 2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
878
Negociações com lucro:
647 (73.69%)
Negociações com perda:
231 (26.31%)
Melhor negociação:
591.70 USD
Pior negociação:
-329.61 USD
Lucro bruto:
36 306.50 USD (10 147 067 pips)
Perda bruta:
-31 820.76 USD (7 878 571 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (4 434.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 434.74 USD (32)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
11.61%
Depósito máximo carregado:
3.71%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
122
Tempo médio de espera:
45 minutos
Fator de recuperação:
0.49
Negociações longas:
305 (34.74%)
Negociações curtas:
573 (65.26%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
5.11 USD
Lucro médio:
56.12 USD
Perda média:
-137.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-2 694.69 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 694.69 USD (9)
Crescimento mensal:
-2.78%
Previsão anual:
-33.69%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
46.35 USD
Máximo:
9 072.75 USD (90.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.89% (9 072.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.03% (4 418.19 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 862
AUDCAD-ECN 6
NZDCAD-ECN 6
AUDUSD-ECN 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 4.5K
AUDCAD-ECN 12
NZDCAD-ECN 19
AUDUSD-ECN 1
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 2.3M
AUDCAD-ECN 200
NZDCAD-ECN 695
AUDUSD-ECN -163
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +591.70 USD
Pior negociação: -330 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 32
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +4 434.74 USD
Máxima perda consecutiva: -2 694.69 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XMTrading-Real 12
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 111
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
🚀 BT Bulls XPRO – Power of Breakout Trading  

Welcome to **BT Bulls XPRO**, a next-level trading system designed for **BTCUSD**.  
Our strategy is based on **Breakout Momentum** 📈 combined with smart risk filters ⚡.  

✨ Key Features:  
- ✅ Works even with high spreads  
- ✅ Designed for BTCUSD volatility  
- ✅ Fully automated entries & exits 🤖  
- ✅ Risk control with fixed stop-loss 🎯  

💡 BT Bulls XPRO is built for traders who want consistent breakout opportunities while keeping risk under control.  
Join us and ride the momentum of the market with confidence! 🔥  

👉 [Join BT Bulls XPRO PAMM Account](https://pamm7.vtmarkets.com/app/join/979/ayz3qo6i)

Classificação Média:
Guosheng Chen
1057
Guosheng Chen 2025.11.08 03:34 
 

亏损

Nhut Anh Phan
1534
Nhut Anh Phan 2025.11.06 18:01 
 

thank you, you are a great trader !!!

2025.12.26 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 00:11
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 21:47
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 04:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 15:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.23 23:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 19:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.09 23:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 11:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 04:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.30 08:38
No swaps are charged
2025.10.30 08:38
No swaps are charged
2025.10.30 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 04:28
No swaps are charged
2025.10.30 04:28
No swaps are charged
2025.10.30 04:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
BT BULLS XPRO PAMM ACCOUNT
999 USD por mês
97%
0
0
USD
28K
USD
18
100%
878
73%
12%
1.14
5.11
USD
27%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.