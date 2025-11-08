시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / BT BULLS XPRO PAMM ACCOUNT
Hossein Davarynejad

BT BULLS XPRO PAMM ACCOUNT

Hossein Davarynejad
2 리뷰
안정성
20
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 131%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 037
이익 거래:
775 (74.73%)
손실 거래:
262 (25.27%)
최고의 거래:
699.67 USD
최악의 거래:
-375.64 USD
총 수익:
45 009.09 USD (11 607 185 pips)
총 손실:
-35 750.44 USD (8 528 517 pips)
연속 최대 이익:
32 (4 434.74 USD)
연속 최대 이익:
4 434.74 USD (32)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
12.64%
최대 입금량:
3.71%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
96
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
1.02
롱(주식매수):
392 (37.80%)
숏(주식차입매도):
645 (62.20%)
수익 요인:
1.26
기대수익:
8.93 USD
평균 이익:
58.08 USD
평균 손실:
-136.45 USD
연속 최대 손실:
9 (-2 694.69 USD)
연속 최대 손실:
-2 694.69 USD (9)
월별 성장률:
3.07%
연간 예측:
37.24%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
46.35 USD
최대한의:
9 072.75 USD (90.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.89% (9 072.75 USD)
자본금별:
16.03% (4 418.19 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 1009
AUDCAD-ECN 12
AUDUSD-ECN 10
NZDCAD-ECN 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD 9.2K
AUDCAD-ECN 18
AUDUSD-ECN 20
NZDCAD-ECN 19
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD 3.1M
AUDCAD-ECN 369
AUDUSD-ECN 283
NZDCAD-ECN 695
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +699.67 USD
최악의 거래: -376 USD
연속 최대 이익: 32
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +4 434.74 USD
연속 최대 손실: -2 694.69 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

XMTrading-Real 12
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 200
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 28
🚀 BT Bulls XPRO – Power of Breakout Trading  

Welcome to **BT Bulls XPRO**, a next-level trading system designed for **BTCUSD**.  
Our strategy is based on **Breakout Momentum** 📈 combined with smart risk filters ⚡.  

✨ Key Features:  
- ✅ Works even with high spreads  
- ✅ Designed for BTCUSD volatility  
- ✅ Fully automated entries & exits 🤖  
- ✅ Risk control with fixed stop-loss 🎯  

💡 BT Bulls XPRO is built for traders who want consistent breakout opportunities while keeping risk under control.  
Join us and ride the momentum of the market with confidence! 🔥  

👉 [Join BT Bulls XPRO PAMM Account](https://pamm7.vtmarkets.com/app/join/979/ayz3qo6i)

평균 평점:
Guosheng Chen
1057
Guosheng Chen 2025.11.08 03:34 
 

亏损

Nhut Anh Phan
1564
Nhut Anh Phan 2025.11.06 18:01 
 

thank you, you are a great trader !!!

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.