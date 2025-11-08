- 자본
- 축소
트레이드:
1 037
이익 거래:
775 (74.73%)
손실 거래:
262 (25.27%)
최고의 거래:
699.67 USD
최악의 거래:
-375.64 USD
총 수익:
45 009.09 USD (11 607 185 pips)
총 손실:
-35 750.44 USD (8 528 517 pips)
연속 최대 이익:
32 (4 434.74 USD)
연속 최대 이익:
4 434.74 USD (32)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
12.64%
최대 입금량:
3.71%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
96
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
1.02
롱(주식매수):
392 (37.80%)
숏(주식차입매도):
645 (62.20%)
수익 요인:
1.26
기대수익:
8.93 USD
평균 이익:
58.08 USD
평균 손실:
-136.45 USD
연속 최대 손실:
9 (-2 694.69 USD)
연속 최대 손실:
-2 694.69 USD (9)
월별 성장률:
3.07%
연간 예측:
37.24%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
46.35 USD
최대한의:
9 072.75 USD (90.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.89% (9 072.75 USD)
자본금별:
16.03% (4 418.19 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1009
|AUDCAD-ECN
|12
|AUDUSD-ECN
|10
|NZDCAD-ECN
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|9.2K
|AUDCAD-ECN
|18
|AUDUSD-ECN
|20
|NZDCAD-ECN
|19
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|3.1M
|AUDCAD-ECN
|369
|AUDUSD-ECN
|283
|NZDCAD-ECN
|695
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +699.67 USD
최악의 거래: -376 USD
연속 최대 이익: 32
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +4 434.74 USD
연속 최대 손실: -2 694.69 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
🚀 BT Bulls XPRO – Power of Breakout Trading
Welcome to **BT Bulls XPRO**, a next-level trading system designed for **BTCUSD**.
Our strategy is based on **Breakout Momentum** 📈 combined with smart risk filters ⚡.
✨ Key Features:
- ✅ Works even with high spreads
- ✅ Designed for BTCUSD volatility
- ✅ Fully automated entries & exits 🤖
- ✅ Risk control with fixed stop-loss 🎯
💡 BT Bulls XPRO is built for traders who want consistent breakout opportunities while keeping risk under control.
Join us and ride the momentum of the market with confidence! 🔥
thank you, you are a great trader !!!