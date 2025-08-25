SinyallerBölümler
Daniel Antonio Quesada Camacho

BBLogic

Daniel Antonio Quesada Camacho
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 54%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
40
Kârla kapanan işlemler:
31 (77.50%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (22.50%)
En iyi işlem:
9.51 USD
En kötü işlem:
-5.22 USD
Brüt kâr:
106.86 USD (7 879 pips)
Brüt zarar:
-27.03 USD (2 847 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (44.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
44.23 USD (11)
Sharpe oranı:
0.55
Alım-satım etkinliği:
72.33%
Maks. mevduat yükü:
19.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
15.29
Alış işlemleri:
20 (50.00%)
Satış işlemleri:
20 (50.00%)
Kâr faktörü:
3.95
Beklenen getiri:
2.00 USD
Ortalama kâr:
3.45 USD
Ortalama zarar:
-3.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.22 USD (1)
Aylık büyüme:
49.30%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.79 USD
Maksimum:
5.22 USD (2.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.26% (4.45 USD)
Varlığa göre:
28.94% (58.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 16
NZDCAD 6
CADJPY 6
USDCHF 4
EURUSD 3
GBPNZD 2
CHFJPY 1
GBPJPY 1
AUDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 43
NZDCAD 10
CADJPY 9
USDCHF 3
EURUSD 5
GBPNZD 5
CHFJPY 3
GBPJPY 1
AUDCAD 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 2.6K
NZDCAD 114
CADJPY 360
USDCHF 12
EURUSD 260
GBPNZD 855
CHFJPY 367
GBPJPY 173
AUDCAD 268
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.51 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +44.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro-3
0.14 × 7
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.15 × 262
RoboForex-ProCent-5
0.27 × 62
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.38 × 76
RoboForex-Pro-4
0.73 × 860
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-5
0.76 × 1204
RoboForex-Pro-6
0.87 × 611
VantageInternational-Live 9
3.30 × 230
“Lógica algorítmica basada en Bandas de Bollinger: identifica equilibrio, rupturas y retrocesos en cualquier mercado.”
Variedad de Pares
İnceleme yok
2025.09.18 01:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 00:41
No swaps are charged
2025.09.18 00:41
No swaps are charged
2025.09.17 23:26
No swaps are charged
2025.09.17 23:26
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.03 14:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 06:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 20:36
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.08.25 20:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.25 20:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BBLogic
Ayda 30 USD
54%
0
0
USD
223
USD
6
100%
40
77%
72%
3.95
2.00
USD
29%
1:500
Kopyala

