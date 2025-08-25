- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
245
盈利交易:
190 (77.55%)
亏损交易:
55 (22.45%)
最好交易:
19.95 USD
最差交易:
-22.22 USD
毛利:
631.41 USD (40 291 pips)
毛利亏损:
-274.24 USD (27 029 pips)
最大连续赢利:
24 (35.11 USD)
最大连续盈利:
44.23 USD (11)
夏普比率:
0.28
交易活动:
82.88%
最大入金加载:
82.76%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
2 天
采收率:
11.05
长期交易:
126 (51.43%)
短期交易:
119 (48.57%)
利润因子:
2.30
预期回报:
1.46 USD
平均利润:
3.32 USD
平均损失:
-4.99 USD
最大连续失误:
2 (-25.47 USD)
最大连续亏损:
-25.47 USD (2)
每月增长:
23.04%
年度预测:
279.57%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.79 USD
最大值:
32.33 USD (8.61%)
相对跌幅:
结余:
9.20% (26.12 USD)
净值:
73.16% (183.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|35
|CHFJPY
|25
|AUDCAD
|20
|CADJPY
|17
|EURUSD
|16
|AUDNZD
|13
|NZDCAD
|11
|AUDUSD
|10
|NZDUSD
|10
|GBPJPY
|9
|AUDJPY
|9
|AUDCHF
|8
|GBPAUD
|7
|CADCHF
|7
|GBPCHF
|6
|NZDCHF
|6
|USDCAD
|6
|GBPNZD
|5
|USDCHF
|5
|NZDJPY
|5
|GBPCAD
|4
|EURCHF
|4
|EURAUD
|4
|EURJPY
|1
|EURGBP
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|65
|CHFJPY
|39
|AUDCAD
|28
|CADJPY
|30
|EURUSD
|22
|AUDNZD
|14
|NZDCAD
|15
|AUDUSD
|17
|NZDUSD
|10
|GBPJPY
|16
|AUDJPY
|9
|AUDCHF
|16
|GBPAUD
|11
|CADCHF
|6
|GBPCHF
|9
|NZDCHF
|4
|USDCAD
|6
|GBPNZD
|8
|USDCHF
|4
|NZDJPY
|7
|GBPCAD
|5
|EURCHF
|5
|EURAUD
|7
|EURJPY
|2
|EURGBP
|2
|USDJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|2.4K
|CHFJPY
|-854
|AUDCAD
|3.1K
|CADJPY
|912
|EURUSD
|456
|AUDNZD
|-1.2K
|NZDCAD
|590
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|612
|GBPJPY
|1.2K
|AUDJPY
|663
|AUDCHF
|326
|GBPAUD
|1.3K
|CADCHF
|-435
|GBPCHF
|404
|NZDCHF
|188
|USDCAD
|-909
|GBPNZD
|1.4K
|USDCHF
|58
|NZDJPY
|1.2K
|GBPCAD
|551
|EURCHF
|229
|EURAUD
|542
|EURJPY
|256
|EURGBP
|114
|USDJPY
|234
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.95 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +35.11 USD
最大连续亏损: -25.47 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-3
|0.18 × 17
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.19 × 335
|
RoboForex-ProCent-5
|0.25 × 68
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.30 × 319
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.35 × 389
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
RoboForex-Pro-4
|1.62 × 1899
|
RoboForex-Pro-6
|2.21 × 1801
|
RoboForex-Pro-5
|2.34 × 3280
|
VantageInternational-Live 9
|3.72 × 667
“Lógica algorítmica basada en Bandas de Bollinger: identifica equilibrio, rupturas y retrocesos en cualquier mercado.”
Variedad de Pares
Variedad de Pares
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
249%
0
0
USD
USD
486
USD
USD
18
100%
245
77%
83%
2.30
1.46
USD
USD
73%
1:500