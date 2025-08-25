信号部分
信号 / MetaTrader 4 / BBLogic
Daniel Antonio Quesada Camacho

BBLogic

Daniel Antonio Quesada Camacho
0条评论
可靠性
18
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 249%
RoboForex-Pro-4
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
245
盈利交易:
190 (77.55%)
亏损交易:
55 (22.45%)
最好交易:
19.95 USD
最差交易:
-22.22 USD
毛利:
631.41 USD (40 291 pips)
毛利亏损:
-274.24 USD (27 029 pips)
最大连续赢利:
24 (35.11 USD)
最大连续盈利:
44.23 USD (11)
夏普比率:
0.28
交易活动:
82.88%
最大入金加载:
82.76%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
2 天
采收率:
11.05
长期交易:
126 (51.43%)
短期交易:
119 (48.57%)
利润因子:
2.30
预期回报:
1.46 USD
平均利润:
3.32 USD
平均损失:
-4.99 USD
最大连续失误:
2 (-25.47 USD)
最大连续亏损:
-25.47 USD (2)
每月增长:
23.04%
年度预测:
279.57%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.79 USD
最大值:
32.33 USD (8.61%)
相对跌幅:
结余:
9.20% (26.12 USD)
净值:
73.16% (183.21 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 35
CHFJPY 25
AUDCAD 20
CADJPY 17
EURUSD 16
AUDNZD 13
NZDCAD 11
AUDUSD 10
NZDUSD 10
GBPJPY 9
AUDJPY 9
AUDCHF 8
GBPAUD 7
CADCHF 7
GBPCHF 6
NZDCHF 6
USDCAD 6
GBPNZD 5
USDCHF 5
NZDJPY 5
GBPCAD 4
EURCHF 4
EURAUD 4
EURJPY 1
EURGBP 1
USDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 65
CHFJPY 39
AUDCAD 28
CADJPY 30
EURUSD 22
AUDNZD 14
NZDCAD 15
AUDUSD 17
NZDUSD 10
GBPJPY 16
AUDJPY 9
AUDCHF 16
GBPAUD 11
CADCHF 6
GBPCHF 9
NZDCHF 4
USDCAD 6
GBPNZD 8
USDCHF 4
NZDJPY 7
GBPCAD 5
EURCHF 5
EURAUD 7
EURJPY 2
EURGBP 2
USDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 2.4K
CHFJPY -854
AUDCAD 3.1K
CADJPY 912
EURUSD 456
AUDNZD -1.2K
NZDCAD 590
AUDUSD 1
NZDUSD 612
GBPJPY 1.2K
AUDJPY 663
AUDCHF 326
GBPAUD 1.3K
CADCHF -435
GBPCHF 404
NZDCHF 188
USDCAD -909
GBPNZD 1.4K
USDCHF 58
NZDJPY 1.2K
GBPCAD 551
EURCHF 229
EURAUD 542
EURJPY 256
EURGBP 114
USDJPY 234
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +19.95 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +35.11 USD
最大连续亏损: -25.47 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Coinexx-Demo
0.00 × 1
RoboForex-Pro-3
0.18 × 17
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.19 × 335
RoboForex-ProCent-5
0.25 × 68
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.30 × 319
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.35 × 389
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
1.62 × 1899
RoboForex-Pro-6
2.21 × 1801
RoboForex-Pro-5
2.34 × 3280
VantageInternational-Live 9
3.72 × 667
查看详细统计，请 登录 或者 注册
“Lógica algorítmica basada en Bandas de Bollinger: identifica equilibrio, rupturas y retrocesos en cualquier mercado.”
Variedad de Pares
没有评论
2025.12.12 01:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.11 14:55
No swaps are charged
2025.12.11 14:55
No swaps are charged
2025.12.10 20:37
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged on the signal account
2025.11.06 17:47
No swaps are charged
2025.11.06 17:47
No swaps are charged
2025.11.05 23:47
No swaps are charged on the signal account
2025.11.05 12:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 11:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 10:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 11:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.29 05:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.10 16:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 17:54
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
BBLogic
每月30 USD
249%
0
0
USD
486
USD
18
100%
245
77%
83%
2.30
1.46
USD
73%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载