Сигналы / MetaTrader 4 / BBLogic
Daniel Antonio Quesada Camacho

BBLogic

Daniel Antonio Quesada Camacho
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 249%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
245
Прибыльных трейдов:
190 (77.55%)
Убыточных трейдов:
55 (22.45%)
Лучший трейд:
19.95 USD
Худший трейд:
-22.22 USD
Общая прибыль:
631.41 USD (40 291 pips)
Общий убыток:
-274.24 USD (27 029 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (35.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
44.23 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
82.88%
Макс. загрузка депозита:
82.76%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
11.05
Длинных трейдов:
126 (51.43%)
Коротких трейдов:
119 (48.57%)
Профит фактор:
2.30
Мат. ожидание:
1.46 USD
Средняя прибыль:
3.32 USD
Средний убыток:
-4.99 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-25.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.47 USD (2)
Прирост в месяц:
23.04%
Годовой прогноз:
279.57%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.79 USD
Максимальная:
32.33 USD (8.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.20% (26.12 USD)
По эквити:
73.16% (183.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 35
CHFJPY 25
AUDCAD 20
CADJPY 17
EURUSD 16
AUDNZD 13
NZDCAD 11
AUDUSD 10
NZDUSD 10
GBPJPY 9
AUDJPY 9
AUDCHF 8
GBPAUD 7
CADCHF 7
GBPCHF 6
NZDCHF 6
USDCAD 6
GBPNZD 5
USDCHF 5
NZDJPY 5
GBPCAD 4
EURCHF 4
EURAUD 4
EURJPY 1
EURGBP 1
USDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 65
CHFJPY 39
AUDCAD 28
CADJPY 30
EURUSD 22
AUDNZD 14
NZDCAD 15
AUDUSD 17
NZDUSD 10
GBPJPY 16
AUDJPY 9
AUDCHF 16
GBPAUD 11
CADCHF 6
GBPCHF 9
NZDCHF 4
USDCAD 6
GBPNZD 8
USDCHF 4
NZDJPY 7
GBPCAD 5
EURCHF 5
EURAUD 7
EURJPY 2
EURGBP 2
USDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 2.4K
CHFJPY -854
AUDCAD 3.1K
CADJPY 912
EURUSD 456
AUDNZD -1.2K
NZDCAD 590
AUDUSD 1
NZDUSD 612
GBPJPY 1.2K
AUDJPY 663
AUDCHF 326
GBPAUD 1.3K
CADCHF -435
GBPCHF 404
NZDCHF 188
USDCAD -909
GBPNZD 1.4K
USDCHF 58
NZDJPY 1.2K
GBPCAD 551
EURCHF 229
EURAUD 542
EURJPY 256
EURGBP 114
USDJPY 234
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.95 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +35.11 USD
Макс. убыток в серии: -25.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
RoboForex-Pro-3
0.18 × 17
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.19 × 335
RoboForex-ProCent-5
0.25 × 68
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.30 × 319
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.35 × 389
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
1.62 × 1899
RoboForex-Pro-6
2.21 × 1801
RoboForex-Pro-5
2.34 × 3280
VantageInternational-Live 9
3.72 × 667
“Lógica algorítmica basada en Bandas de Bollinger: identifica equilibrio, rupturas y retrocesos en cualquier mercado.”
Variedad de Pares
Нет отзывов
2025.12.12 01:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.11 14:55
No swaps are charged
2025.12.11 14:55
No swaps are charged
2025.12.10 20:37
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged on the signal account
2025.11.06 17:47
No swaps are charged
2025.11.06 17:47
No swaps are charged
2025.11.05 23:47
No swaps are charged on the signal account
2025.11.05 12:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 11:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 10:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 11:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.29 05:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.10 16:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 17:54
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BBLogic
30 USD в месяц
249%
0
0
USD
486
USD
18
100%
245
77%
83%
2.30
1.46
USD
73%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.