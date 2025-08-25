SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / BBLogic
Daniel Antonio Quesada Camacho

BBLogic

Daniel Antonio Quesada Camacho
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
19 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 254%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
251
Gewinntrades:
194 (77.29%)
Verlusttrades:
57 (22.71%)
Bester Trade:
19.95 USD
Schlechtester Trade:
-22.22 USD
Bruttoprofit:
639.73 USD (40 771 pips)
Bruttoverlust:
-275.31 USD (27 115 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (35.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
44.23 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
83.88%
Max deposit load:
82.76%
Letzter Trade:
20 Minuten
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
11.27
Long-Positionen:
129 (51.39%)
Short-Positionen:
122 (48.61%)
Profit-Faktor:
2.32
Mathematische Gewinnerwartung:
1.45 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-25.47 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-25.47 USD (2)
Wachstum pro Monat :
21.46%
Jahresprognose:
260.33%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.79 USD
Maximaler:
32.33 USD (8.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.20% (26.12 USD)
Kapital:
73.16% (183.21 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 35
CHFJPY 25
AUDCAD 20
CADJPY 17
EURUSD 16
NZDCAD 13
AUDNZD 13
AUDUSD 10
NZDUSD 10
GBPJPY 9
AUDJPY 9
AUDCHF 8
CADCHF 8
GBPAUD 7
NZDCHF 7
GBPCHF 6
USDCAD 6
GBPNZD 5
USDCHF 5
NZDJPY 5
GBPCAD 4
EURCHF 4
EURAUD 4
EURGBP 3
EURJPY 1
USDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 65
CHFJPY 39
AUDCAD 28
CADJPY 30
EURUSD 22
NZDCAD 17
AUDNZD 14
AUDUSD 17
NZDUSD 10
GBPJPY 16
AUDJPY 9
AUDCHF 16
CADCHF 7
GBPAUD 11
NZDCHF 5
GBPCHF 9
USDCAD 6
GBPNZD 8
USDCHF 4
NZDJPY 7
GBPCAD 5
EURCHF 5
EURAUD 7
EURGBP 4
EURJPY 2
USDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 2.4K
CHFJPY -854
AUDCAD 3.1K
CADJPY 912
EURUSD 456
NZDCAD 753
AUDNZD -1.2K
AUDUSD 1
NZDUSD 612
GBPJPY 1.2K
AUDJPY 663
AUDCHF 326
CADCHF -345
GBPAUD 1.3K
NZDCHF 268
GBPCHF 404
USDCAD -909
GBPNZD 1.4K
USDCHF 58
NZDJPY 1.2K
GBPCAD 551
EURCHF 229
EURAUD 542
EURGBP 175
EURJPY 256
USDJPY 234
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +19.95 USD
Schlechtester Trade: -22 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +35.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -25.47 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
RoboForex-Pro-3
0.18 × 17
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.19 × 335
RoboForex-ProCent-5
0.25 × 68
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.30 × 319
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.35 × 389
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
1.64 × 1904
RoboForex-Pro-6
2.25 × 1811
RoboForex-Pro-5
2.37 × 3300
VantageInternational-Live 9
3.72 × 667
“Lógica algorítmica basada en Bandas de Bollinger: identifica equilibrio, rupturas y retrocesos en cualquier mercado.”
Variedad de Pares
Keine Bewertungen
