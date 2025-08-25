SinaisSeções
Daniel Antonio Quesada Camacho

BBLogic

Daniel Antonio Quesada Camacho
Confiabilidade
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 252%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
248
Negociações com lucro:
192 (77.41%)
Negociações com perda:
56 (22.58%)
Melhor negociação:
19.95 USD
Pior negociação:
-22.22 USD
Lucro bruto:
635.19 USD (40 560 pips)
Perda bruta:
-274.35 USD (27 045 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (35.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
44.23 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
82.88%
Depósito máximo carregado:
82.76%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
11.16
Negociações longas:
127 (51.21%)
Negociações curtas:
121 (48.79%)
Fator de lucro:
2.32
Valor esperado:
1.46 USD
Lucro médio:
3.31 USD
Perda média:
-4.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-25.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-25.47 USD (2)
Crescimento mensal:
23.22%
Previsão anual:
281.78%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.79 USD
Máximo:
32.33 USD (8.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.20% (26.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
73.16% (183.21 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 35
CHFJPY 25
AUDCAD 20
CADJPY 17
EURUSD 16
NZDCAD 13
AUDNZD 13
AUDUSD 10
NZDUSD 10
GBPJPY 9
AUDJPY 9
AUDCHF 8
CADCHF 8
GBPAUD 7
GBPCHF 6
NZDCHF 6
USDCAD 6
GBPNZD 5
USDCHF 5
NZDJPY 5
GBPCAD 4
EURCHF 4
EURAUD 4
EURJPY 1
EURGBP 1
USDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 65
CHFJPY 39
AUDCAD 28
CADJPY 30
EURUSD 22
NZDCAD 17
AUDNZD 14
AUDUSD 17
NZDUSD 10
GBPJPY 16
AUDJPY 9
AUDCHF 16
CADCHF 7
GBPAUD 11
GBPCHF 9
NZDCHF 4
USDCAD 6
GBPNZD 8
USDCHF 4
NZDJPY 7
GBPCAD 5
EURCHF 5
EURAUD 7
EURJPY 2
EURGBP 2
USDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 2.4K
CHFJPY -854
AUDCAD 3.1K
CADJPY 912
EURUSD 456
NZDCAD 753
AUDNZD -1.2K
AUDUSD 1
NZDUSD 612
GBPJPY 1.2K
AUDJPY 663
AUDCHF 326
CADCHF -345
GBPAUD 1.3K
GBPCHF 404
NZDCHF 188
USDCAD -909
GBPNZD 1.4K
USDCHF 58
NZDJPY 1.2K
GBPCAD 551
EURCHF 229
EURAUD 542
EURJPY 256
EURGBP 114
USDJPY 234
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +19.95 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +35.11 USD
Máxima perda consecutiva: -25.47 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
RoboForex-Pro-3
0.18 × 17
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.19 × 335
RoboForex-ProCent-5
0.25 × 68
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.30 × 319
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.35 × 389
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
1.62 × 1899
RoboForex-Pro-6
2.21 × 1801
RoboForex-Pro-5
2.34 × 3280
VantageInternational-Live 9
3.72 × 667
“Lógica algorítmica basada en Bandas de Bollinger: identifica equilibrio, rupturas y retrocesos en cualquier mercado.”
Variedad de Pares
