トレード:
248
利益トレード:
192 (77.41%)
損失トレード:
56 (22.58%)
ベストトレード:
19.95 USD
最悪のトレード:
-22.22 USD
総利益:
635.19 USD (40 560 pips)
総損失:
-274.35 USD (27 045 pips)
最大連続の勝ち:
24 (35.11 USD)
最大連続利益:
44.23 USD (11)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
82.88%
最大入金額:
82.76%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
11.16
長いトレード:
127 (51.21%)
短いトレード:
121 (48.79%)
プロフィットファクター:
2.32
期待されたペイオフ:
1.46 USD
平均利益:
3.31 USD
平均損失:
-4.90 USD
最大連続の負け:
2 (-25.47 USD)
最大連続損失:
-25.47 USD (2)
月間成長:
23.22%
年間予想:
281.78%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.79 USD
最大の:
32.33 USD (8.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.20% (26.12 USD)
エクイティによる:
73.16% (183.21 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|35
|CHFJPY
|25
|AUDCAD
|20
|CADJPY
|17
|EURUSD
|16
|NZDCAD
|13
|AUDNZD
|13
|AUDUSD
|10
|NZDUSD
|10
|GBPJPY
|9
|AUDJPY
|9
|AUDCHF
|8
|CADCHF
|8
|GBPAUD
|7
|GBPCHF
|6
|NZDCHF
|6
|USDCAD
|6
|GBPNZD
|5
|USDCHF
|5
|NZDJPY
|5
|GBPCAD
|4
|EURCHF
|4
|EURAUD
|4
|EURJPY
|1
|EURGBP
|1
|USDJPY
|1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|65
|CHFJPY
|39
|AUDCAD
|28
|CADJPY
|30
|EURUSD
|22
|NZDCAD
|17
|AUDNZD
|14
|AUDUSD
|17
|NZDUSD
|10
|GBPJPY
|16
|AUDJPY
|9
|AUDCHF
|16
|CADCHF
|7
|GBPAUD
|11
|GBPCHF
|9
|NZDCHF
|4
|USDCAD
|6
|GBPNZD
|8
|USDCHF
|4
|NZDJPY
|7
|GBPCAD
|5
|EURCHF
|5
|EURAUD
|7
|EURJPY
|2
|EURGBP
|2
|USDJPY
|2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|2.4K
|CHFJPY
|-854
|AUDCAD
|3.1K
|CADJPY
|912
|EURUSD
|456
|NZDCAD
|753
|AUDNZD
|-1.2K
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|612
|GBPJPY
|1.2K
|AUDJPY
|663
|AUDCHF
|326
|CADCHF
|-345
|GBPAUD
|1.3K
|GBPCHF
|404
|NZDCHF
|188
|USDCAD
|-909
|GBPNZD
|1.4K
|USDCHF
|58
|NZDJPY
|1.2K
|GBPCAD
|551
|EURCHF
|229
|EURAUD
|542
|EURJPY
|256
|EURGBP
|114
|USDJPY
|234
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +19.95 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +35.11 USD
最大連続損失: -25.47 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
RoboForex-Pro-3
|0.18 × 17
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.19 × 335
RoboForex-ProCent-5
|0.25 × 68
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.30 × 319
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.35 × 389
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
|1.62 × 1899
RoboForex-Pro-6
|2.21 × 1801
RoboForex-Pro-5
|2.34 × 3280
VantageInternational-Live 9
|3.72 × 667
“Lógica algorítmica basada en Bandas de Bollinger: identifica equilibrio, rupturas y retrocesos en cualquier mercado.”
Variedad de Pares
レビューなし
