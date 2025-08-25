シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / BBLogic
Daniel Antonio Quesada Camacho

BBLogic

Daniel Antonio Quesada Camacho
レビュー0件
信頼性
19週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 252%
RoboForex-Pro-4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
248
利益トレード:
192 (77.41%)
損失トレード:
56 (22.58%)
ベストトレード:
19.95 USD
最悪のトレード:
-22.22 USD
総利益:
635.19 USD (40 560 pips)
総損失:
-274.35 USD (27 045 pips)
最大連続の勝ち:
24 (35.11 USD)
最大連続利益:
44.23 USD (11)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
82.88%
最大入金額:
82.76%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
11.16
長いトレード:
127 (51.21%)
短いトレード:
121 (48.79%)
プロフィットファクター:
2.32
期待されたペイオフ:
1.46 USD
平均利益:
3.31 USD
平均損失:
-4.90 USD
最大連続の負け:
2 (-25.47 USD)
最大連続損失:
-25.47 USD (2)
月間成長:
23.22%
年間予想:
281.78%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.79 USD
最大の:
32.33 USD (8.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.20% (26.12 USD)
エクイティによる:
73.16% (183.21 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 35
CHFJPY 25
AUDCAD 20
CADJPY 17
EURUSD 16
NZDCAD 13
AUDNZD 13
AUDUSD 10
NZDUSD 10
GBPJPY 9
AUDJPY 9
AUDCHF 8
CADCHF 8
GBPAUD 7
GBPCHF 6
NZDCHF 6
USDCAD 6
GBPNZD 5
USDCHF 5
NZDJPY 5
GBPCAD 4
EURCHF 4
EURAUD 4
EURJPY 1
EURGBP 1
USDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 65
CHFJPY 39
AUDCAD 28
CADJPY 30
EURUSD 22
NZDCAD 17
AUDNZD 14
AUDUSD 17
NZDUSD 10
GBPJPY 16
AUDJPY 9
AUDCHF 16
CADCHF 7
GBPAUD 11
GBPCHF 9
NZDCHF 4
USDCAD 6
GBPNZD 8
USDCHF 4
NZDJPY 7
GBPCAD 5
EURCHF 5
EURAUD 7
EURJPY 2
EURGBP 2
USDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 2.4K
CHFJPY -854
AUDCAD 3.1K
CADJPY 912
EURUSD 456
NZDCAD 753
AUDNZD -1.2K
AUDUSD 1
NZDUSD 612
GBPJPY 1.2K
AUDJPY 663
AUDCHF 326
CADCHF -345
GBPAUD 1.3K
GBPCHF 404
NZDCHF 188
USDCAD -909
GBPNZD 1.4K
USDCHF 58
NZDJPY 1.2K
GBPCAD 551
EURCHF 229
EURAUD 542
EURJPY 256
EURGBP 114
USDJPY 234
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +19.95 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +35.11 USD
最大連続損失: -25.47 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Coinexx-Demo
0.00 × 1
RoboForex-Pro-3
0.18 × 17
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.19 × 335
RoboForex-ProCent-5
0.25 × 68
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.30 × 319
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.35 × 389
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
1.62 × 1899
RoboForex-Pro-6
2.21 × 1801
RoboForex-Pro-5
2.34 × 3280
VantageInternational-Live 9
3.72 × 667
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
“Lógica algorítmica basada en Bandas de Bollinger: identifica equilibrio, rupturas y retrocesos en cualquier mercado.”
Variedad de Pares
レビューなし
2025.12.12 01:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.11 14:55
No swaps are charged
2025.12.11 14:55
No swaps are charged
2025.12.10 20:37
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged on the signal account
2025.11.06 17:47
No swaps are charged
2025.11.06 17:47
No swaps are charged
2025.11.05 23:47
No swaps are charged on the signal account
2025.11.05 12:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 11:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 10:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 11:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.29 05:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.10 16:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 17:54
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
BBLogic
30 USD/月
252%
0
0
USD
489
USD
19
100%
248
77%
83%
2.31
1.46
USD
73%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください