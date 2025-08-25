SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BBLogic
Daniel Antonio Quesada Camacho

BBLogic

Daniel Antonio Quesada Camacho
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 53%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
38
Bénéfice trades:
30 (78.94%)
Perte trades:
8 (21.05%)
Meilleure transaction:
9.51 USD
Pire transaction:
-4.79 USD
Bénéfice brut:
100.38 USD (7 556 pips)
Perte brute:
-21.81 USD (2 325 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (44.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
44.23 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.58
Activité de trading:
71.32%
Charge de dépôt maximale:
19.70%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
16.40
Longs trades:
18 (47.37%)
Courts trades:
20 (52.63%)
Facteur de profit:
4.60
Rendement attendu:
2.07 USD
Bénéfice moyen:
3.35 USD
Perte moyenne:
-2.73 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-3.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-4.79 USD (1)
Croissance mensuelle:
48.46%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.79 USD
Maximal:
4.79 USD (3.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.26% (4.45 USD)
Par fonds propres:
28.94% (58.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 14
NZDCAD 6
CADJPY 6
USDCHF 4
EURUSD 3
GBPNZD 2
CHFJPY 1
GBPJPY 1
AUDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 41
NZDCAD 10
CADJPY 9
USDCHF 3
EURUSD 5
GBPNZD 5
CHFJPY 3
GBPJPY 1
AUDCAD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 2.8K
NZDCAD 114
CADJPY 360
USDCHF 12
EURUSD 260
GBPNZD 855
CHFJPY 367
GBPJPY 173
AUDCAD 268
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.51 USD
Pire transaction: -5 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +44.23 USD
Perte consécutive maximale: -3.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Pro-3
0.14 × 7
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.15 × 262
RoboForex-ProCent-5
0.27 × 62
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.38 × 76
RoboForex-Pro-4
0.73 × 857
RoboForex-Pro-5
0.74 × 1188
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-6
0.86 × 603
VantageInternational-Live 9
3.30 × 230
“Lógica algorítmica basada en Bandas de Bollinger: identifica equilibrio, rupturas y retrocesos en cualquier mercado.”
Variedad de Pares
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BBLogic
30 USD par mois
53%
0
0
USD
222
USD
6
100%
38
78%
71%
4.60
2.07
USD
29%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.