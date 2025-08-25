리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Coinexx-Demo 0.00 × 1 RoboForex-Pro-3 0.18 × 17 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 0.19 × 335 RoboForex-ProCent-5 0.25 × 68 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.30 × 319 ForexClubBY-MT4 Real Server 0.35 × 389 OctaFX-Real6 0.75 × 20 RoboForex-Pro-4 1.76 × 1954 RoboForex-Pro-6 2.47 × 1907 RoboForex-Pro-5 2.60 × 3485 VantageInternational-Live 9 3.72 × 667 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오