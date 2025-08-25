- 자본
- 축소
트레이드:
266
이익 거래:
203 (76.31%)
손실 거래:
63 (23.68%)
최고의 거래:
20.38 USD
최악의 거래:
-22.22 USD
총 수익:
702.40 USD (43 112 pips)
총 손실:
-311.23 USD (29 417 pips)
연속 최대 이익:
24 (35.11 USD)
44.23 USD (11)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
84.89%
최대 입금량:
82.76%
최근 거래:
51 분 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
12.10
롱(주식매수):
140 (52.63%)
숏(주식차입매도):
126 (47.37%)
수익 요인:
2.26
기대수익:
1.47 USD
평균 이익:
3.46 USD
평균 손실:
-4.94 USD
연속 최대 손실:
2 (-25.47 USD)
-25.47 USD (2)
월별 성장률:
15.64%
연간 예측:
189.79%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.79 USD
최대한의:
32.33 USD (8.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.20% (26.12 USD)
자본금별:
73.16% (183.21 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|35
|CHFJPY
|25
|AUDCAD
|21
|EURUSD
|18
|CADJPY
|17
|NZDCAD
|13
|AUDNZD
|13
|USDCAD
|12
|AUDUSD
|11
|AUDCHF
|10
|NZDUSD
|10
|GBPJPY
|9
|AUDJPY
|9
|GBPAUD
|8
|CADCHF
|8
|NZDCHF
|7
|GBPCHF
|6
|EURAUD
|6
|GBPNZD
|5
|USDCHF
|5
|NZDJPY
|5
|GBPCAD
|4
|EURCHF
|4
|EURGBP
|3
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|65
|CHFJPY
|39
|AUDCAD
|29
|EURUSD
|26
|CADJPY
|30
|NZDCAD
|17
|AUDNZD
|14
|USDCAD
|20
|AUDUSD
|18
|AUDCHF
|19
|NZDUSD
|10
|GBPJPY
|16
|AUDJPY
|9
|GBPAUD
|13
|CADCHF
|7
|NZDCHF
|5
|GBPCHF
|9
|EURAUD
|9
|GBPNZD
|8
|USDCHF
|4
|NZDJPY
|7
|GBPCAD
|5
|EURCHF
|5
|EURGBP
|4
|EURJPY
|2
|USDJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|2.4K
|CHFJPY
|-854
|AUDCAD
|3.3K
|EURUSD
|260
|CADJPY
|912
|NZDCAD
|753
|AUDNZD
|-1.2K
|USDCAD
|-1.4K
|AUDUSD
|105
|AUDCHF
|370
|NZDUSD
|612
|GBPJPY
|1.2K
|AUDJPY
|663
|GBPAUD
|1.6K
|CADCHF
|-345
|NZDCHF
|268
|GBPCHF
|404
|EURAUD
|718
|GBPNZD
|1.4K
|USDCHF
|58
|NZDJPY
|1.2K
|GBPCAD
|551
|EURCHF
|229
|EURGBP
|175
|EURJPY
|256
|USDJPY
|234
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +20.38 USD
최악의 거래: -22 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +35.11 USD
연속 최대 손실: -25.47 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-3
|0.18 × 17
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.19 × 335
|
RoboForex-ProCent-5
|0.25 × 68
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.30 × 319
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.35 × 389
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
RoboForex-Pro-4
|1.76 × 1954
|
RoboForex-Pro-6
|2.47 × 1907
|
RoboForex-Pro-5
|2.60 × 3485
|
VantageInternational-Live 9
|3.72 × 667
“Lógica algorítmica basada en Bandas de Bollinger: identifica equilibrio, rupturas y retrocesos en cualquier mercado.”
Variedad de Pares
Variedad de Pares
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
273%
0
0
USD
USD
521
USD
USD
20
100%
266
76%
85%
2.25
1.47
USD
USD
73%
1:500