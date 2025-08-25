시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / BBLogic
Daniel Antonio Quesada Camacho

BBLogic

Daniel Antonio Quesada Camacho
0 리뷰
안정성
20
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 273%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
266
이익 거래:
203 (76.31%)
손실 거래:
63 (23.68%)
최고의 거래:
20.38 USD
최악의 거래:
-22.22 USD
총 수익:
702.40 USD (43 112 pips)
총 손실:
-311.23 USD (29 417 pips)
연속 최대 이익:
24 (35.11 USD)
연속 최대 이익:
44.23 USD (11)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
84.89%
최대 입금량:
82.76%
최근 거래:
51 분 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
12.10
롱(주식매수):
140 (52.63%)
숏(주식차입매도):
126 (47.37%)
수익 요인:
2.26
기대수익:
1.47 USD
평균 이익:
3.46 USD
평균 손실:
-4.94 USD
연속 최대 손실:
2 (-25.47 USD)
연속 최대 손실:
-25.47 USD (2)
월별 성장률:
15.64%
연간 예측:
189.79%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.79 USD
최대한의:
32.33 USD (8.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.20% (26.12 USD)
자본금별:
73.16% (183.21 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 35
CHFJPY 25
AUDCAD 21
EURUSD 18
CADJPY 17
NZDCAD 13
AUDNZD 13
USDCAD 12
AUDUSD 11
AUDCHF 10
NZDUSD 10
GBPJPY 9
AUDJPY 9
GBPAUD 8
CADCHF 8
NZDCHF 7
GBPCHF 6
EURAUD 6
GBPNZD 5
USDCHF 5
NZDJPY 5
GBPCAD 4
EURCHF 4
EURGBP 3
EURJPY 1
USDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD 65
CHFJPY 39
AUDCAD 29
EURUSD 26
CADJPY 30
NZDCAD 17
AUDNZD 14
USDCAD 20
AUDUSD 18
AUDCHF 19
NZDUSD 10
GBPJPY 16
AUDJPY 9
GBPAUD 13
CADCHF 7
NZDCHF 5
GBPCHF 9
EURAUD 9
GBPNZD 8
USDCHF 4
NZDJPY 7
GBPCAD 5
EURCHF 5
EURGBP 4
EURJPY 2
USDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD 2.4K
CHFJPY -854
AUDCAD 3.3K
EURUSD 260
CADJPY 912
NZDCAD 753
AUDNZD -1.2K
USDCAD -1.4K
AUDUSD 105
AUDCHF 370
NZDUSD 612
GBPJPY 1.2K
AUDJPY 663
GBPAUD 1.6K
CADCHF -345
NZDCHF 268
GBPCHF 404
EURAUD 718
GBPNZD 1.4K
USDCHF 58
NZDJPY 1.2K
GBPCAD 551
EURCHF 229
EURGBP 175
EURJPY 256
USDJPY 234
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +20.38 USD
최악의 거래: -22 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +35.11 USD
연속 최대 손실: -25.47 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
RoboForex-Pro-3
0.18 × 17
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.19 × 335
RoboForex-ProCent-5
0.25 × 68
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.30 × 319
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.35 × 389
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
1.76 × 1954
RoboForex-Pro-6
2.47 × 1907
RoboForex-Pro-5
2.60 × 3485
VantageInternational-Live 9
3.72 × 667
“Lógica algorítmica basada en Bandas de Bollinger: identifica equilibrio, rupturas y retrocesos en cualquier mercado.”
Variedad de Pares
리뷰 없음
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.