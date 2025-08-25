- Crescita
Trade:
40
Profit Trade:
31 (77.50%)
Loss Trade:
9 (22.50%)
Best Trade:
9.51 USD
Worst Trade:
-5.22 USD
Profitto lordo:
106.86 USD (7 879 pips)
Perdita lorda:
-27.03 USD (2 847 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (44.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.23 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.55
Attività di trading:
72.33%
Massimo carico di deposito:
19.70%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
15.29
Long Trade:
20 (50.00%)
Short Trade:
20 (50.00%)
Fattore di profitto:
3.95
Profitto previsto:
2.00 USD
Profitto medio:
3.45 USD
Perdita media:
-3.00 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.22 USD (1)
Crescita mensile:
49.30%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.79 USD
Massimale:
5.22 USD (2.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.26% (4.45 USD)
Per equità:
28.94% (58.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|16
|NZDCAD
|6
|CADJPY
|6
|USDCHF
|4
|EURUSD
|3
|GBPNZD
|2
|CHFJPY
|1
|GBPJPY
|1
|AUDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|43
|NZDCAD
|10
|CADJPY
|9
|USDCHF
|3
|EURUSD
|5
|GBPNZD
|5
|CHFJPY
|3
|GBPJPY
|1
|AUDCAD
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|2.6K
|NZDCAD
|114
|CADJPY
|360
|USDCHF
|12
|EURUSD
|260
|GBPNZD
|855
|CHFJPY
|367
|GBPJPY
|173
|AUDCAD
|268
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Best Trade: +9.51 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +44.23 USD
Massima perdita consecutiva: -3.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro-3
|0.14 × 7
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.15 × 262
|
RoboForex-ProCent-5
|0.27 × 62
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.38 × 76
|
RoboForex-Pro-4
|0.73 × 860
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
RoboForex-Pro-5
|0.76 × 1204
|
RoboForex-Pro-6
|0.87 × 611
|
VantageInternational-Live 9
|3.30 × 230
“Lógica algorítmica basada en Bandas de Bollinger: identifica equilibrio, rupturas y retrocesos en cualquier mercado.”
Variedad de Pares
Variedad de Pares
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
54%
0
0
USD
USD
223
USD
USD
6
100%
40
77%
72%
3.95
2.00
USD
USD
29%
1:500