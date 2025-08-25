SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / BBLogic
Daniel Antonio Quesada Camacho

BBLogic

Daniel Antonio Quesada Camacho
0 comentarios
Fiabilidad
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 252%
RoboForex-Pro-4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
248
Transacciones Rentables:
192 (77.41%)
Transacciones Irrentables:
56 (22.58%)
Mejor transacción:
19.95 USD
Peor transacción:
-22.22 USD
Beneficio Bruto:
635.19 USD (40 560 pips)
Pérdidas Brutas:
-274.35 USD (27 045 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (35.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
44.23 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.28
Actividad comercial:
82.88%
Carga máxima del depósito:
82.76%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
11.16
Transacciones Largas:
127 (51.21%)
Transacciones Cortas:
121 (48.79%)
Factor de Beneficio:
2.32
Beneficio Esperado:
1.46 USD
Beneficio medio:
3.31 USD
Pérdidas medias:
-4.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-25.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-25.47 USD (2)
Crecimiento al mes:
23.22%
Pronóstico anual:
281.78%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.79 USD
Máxima:
32.33 USD (8.61%)
Reducción relativa:
De balance:
9.20% (26.12 USD)
De fondos:
73.16% (183.21 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 35
CHFJPY 25
AUDCAD 20
CADJPY 17
EURUSD 16
NZDCAD 13
AUDNZD 13
AUDUSD 10
NZDUSD 10
GBPJPY 9
AUDJPY 9
AUDCHF 8
CADCHF 8
GBPAUD 7
GBPCHF 6
NZDCHF 6
USDCAD 6
GBPNZD 5
USDCHF 5
NZDJPY 5
GBPCAD 4
EURCHF 4
EURAUD 4
EURJPY 1
EURGBP 1
USDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 65
CHFJPY 39
AUDCAD 28
CADJPY 30
EURUSD 22
NZDCAD 17
AUDNZD 14
AUDUSD 17
NZDUSD 10
GBPJPY 16
AUDJPY 9
AUDCHF 16
CADCHF 7
GBPAUD 11
GBPCHF 9
NZDCHF 4
USDCAD 6
GBPNZD 8
USDCHF 4
NZDJPY 7
GBPCAD 5
EURCHF 5
EURAUD 7
EURJPY 2
EURGBP 2
USDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 2.4K
CHFJPY -854
AUDCAD 3.1K
CADJPY 912
EURUSD 456
NZDCAD 753
AUDNZD -1.2K
AUDUSD 1
NZDUSD 612
GBPJPY 1.2K
AUDJPY 663
AUDCHF 326
CADCHF -345
GBPAUD 1.3K
GBPCHF 404
NZDCHF 188
USDCAD -909
GBPNZD 1.4K
USDCHF 58
NZDJPY 1.2K
GBPCAD 551
EURCHF 229
EURAUD 542
EURJPY 256
EURGBP 114
USDJPY 234
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +19.95 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +35.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -25.47 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
RoboForex-Pro-3
0.18 × 17
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.19 × 335
RoboForex-ProCent-5
0.25 × 68
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.30 × 319
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.35 × 389
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
1.62 × 1899
RoboForex-Pro-6
2.21 × 1801
RoboForex-Pro-5
2.34 × 3280
VantageInternational-Live 9
3.72 × 667
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
“Lógica algorítmica basada en Bandas de Bollinger: identifica equilibrio, rupturas y retrocesos en cualquier mercado.”
Variedad de Pares
No hay comentarios
2025.12.12 01:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.11 14:55
No swaps are charged
2025.12.11 14:55
No swaps are charged
2025.12.10 20:37
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged on the signal account
2025.11.06 17:47
No swaps are charged
2025.11.06 17:47
No swaps are charged
2025.11.05 23:47
No swaps are charged on the signal account
2025.11.05 12:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 11:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 10:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 11:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.29 05:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.10 16:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 17:54
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
BBLogic
30 USD al mes
252%
0
0
USD
489
USD
19
100%
248
77%
83%
2.31
1.46
USD
73%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.