İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
22 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (50.00%)
En iyi işlem:
673.00 EUR
En kötü işlem:
-240.34 EUR
Brüt kâr:
4 124.92 EUR (10 915 pips)
Brüt zarar:
-2 707.26 EUR (6 740 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (675.66 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 214.71 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
43.02%
Maks. mevduat yükü:
8.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.46
Alış işlemleri:
22 (50.00%)
Satış işlemleri:
22 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
32.22 EUR
Ortalama kâr:
187.50 EUR
Ortalama zarar:
-123.06 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-662.90 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-662.90 EUR (3)
Aylık büyüme:
26.82%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
58.18 EUR
Maksimum:
968.77 EUR (40.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.96% (968.77 EUR)
Varlığa göre:
4.94% (179.92 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +673.00 EUR
En kötü işlem: -240 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +675.66 EUR
Maksimum ardışık zarar: -662.90 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
FusionMarkets-Live
|0.24 × 54
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|0.62 × 1913
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live
|1.17 × 1283
|
BlueberryMarkets-Live
|1.33 × 3
|
Darwinex-Live
|1.50 × 2
|
VantageInternational-Live
|1.65 × 83
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.73 × 49
|
OctaFX-Real2
|1.82 × 134
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.40 × 167
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.73 × 18956
|
Exness-MT5Real5
|2.90 × 29
|
Exness-MT5Real6
|3.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|3.00 × 23
|
RoboForex-ECN
|3.00 × 1
