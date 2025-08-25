SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / USD JPY breakout
Dylan Rudy L Voets

USD JPY breakout

Dylan Rudy L Voets
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 72%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
22 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (50.00%)
En iyi işlem:
673.00 EUR
En kötü işlem:
-240.34 EUR
Brüt kâr:
4 124.92 EUR (10 915 pips)
Brüt zarar:
-2 707.26 EUR (6 740 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (675.66 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 214.71 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
43.02%
Maks. mevduat yükü:
8.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.46
Alış işlemleri:
22 (50.00%)
Satış işlemleri:
22 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
32.22 EUR
Ortalama kâr:
187.50 EUR
Ortalama zarar:
-123.06 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-662.90 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-662.90 EUR (3)
Aylık büyüme:
26.82%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
58.18 EUR
Maksimum:
968.77 EUR (40.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.96% (968.77 EUR)
Varlığa göre:
4.94% (179.92 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 1.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +673.00 EUR
En kötü işlem: -240 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +675.66 EUR
Maksimum ardışık zarar: -662.90 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
FusionMarkets-Live
0.24 × 54
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
0.62 × 1913
Exness-MT5Real8
0.67 × 6
ICMarketsEU-MT5-5
1.00 × 1
Tickmill-Live
1.17 × 1283
BlueberryMarkets-Live
1.33 × 3
Darwinex-Live
1.50 × 2
VantageInternational-Live
1.65 × 83
RazeGlobalMarkets-Server
1.73 × 49
OctaFX-Real2
1.82 × 134
ICMarketsEU-MT5-4
2.00 × 1
Exness-MT5Real7
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
2.40 × 167
ICMarketsSC-MT5-2
2.73 × 18956
Exness-MT5Real5
2.90 × 29
Exness-MT5Real6
3.00 × 1
FBSTradestone-Real
3.00 × 23
RoboForex-ECN
3.00 × 1
25 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.24 17:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 12:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 03:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 17:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 18:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 17:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 19:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 14:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 17:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 17:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 03:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.25 03:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
USD JPY breakout
Ayda 30 USD
72%
0
0
USD
4.4K
EUR
7
100%
44
50%
43%
1.52
32.22
EUR
22%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.