SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Mosun
Dylan Rudy L Voets

Mosun

Dylan Rudy L Voets
0 inceleme
Güvenilirlik
48 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 14%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
373
Kârla kapanan işlemler:
202 (54.15%)
Zararla kapanan işlemler:
171 (45.84%)
En iyi işlem:
129.67 EUR
En kötü işlem:
-249.48 EUR
Brüt kâr:
3 411.36 EUR (33 081 pips)
Brüt zarar:
-3 608.86 EUR (29 976 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (142.65 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
179.75 EUR (8)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
66.98%
Maks. mevduat yükü:
65.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
-0.20
Alış işlemleri:
239 (64.08%)
Satış işlemleri:
134 (35.92%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.53 EUR
Ortalama kâr:
16.89 EUR
Ortalama zarar:
-21.10 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-301.83 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-580.46 EUR (8)
Aylık büyüme:
-14.71%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
395.06 EUR
Maksimum:
996.78 EUR (62.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.27% (996.78 EUR)
Varlığa göre:
74.57% (2 083.85 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 271
EURUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -202
EURUSD -23
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 3.4K
EURUSD -250
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +129.67 EUR
En kötü işlem: -249 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +142.65 EUR
Maksimum ardışık zarar: -301.83 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
FIBOGroup-MT5 Server
0.00 × 9
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.46 × 121
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
ICMarketsSC-MT5
0.59 × 1532
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 3
Tradeview-Live
0.67 × 9
Coinexx-Live
0.79 × 120
ICMarketsSC-MT5-2
0.95 × 16953
Axiory-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.03 × 100
Exness-MT5Real3
1.04 × 46
FusionMarkets-Live
1.07 × 330
PacificUnionLLC-Live
1.07 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
1.09 × 388
TitanFX-MT5-01
1.11 × 55
FPMarkets-Live
1.25 × 192
TradeMaxGlobal-Live
1.42 × 12
67 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.22 10:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 19:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 19:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 12:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 07:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.10 10:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 07:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 06:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 05:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Mosun
Ayda 30 USD
14%
0
0
USD
3K
EUR
48
100%
373
54%
67%
0.94
-0.53
EUR
75%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.