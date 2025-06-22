- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
373
Kârla kapanan işlemler:
202 (54.15%)
Zararla kapanan işlemler:
171 (45.84%)
En iyi işlem:
129.67 EUR
En kötü işlem:
-249.48 EUR
Brüt kâr:
3 411.36 EUR (33 081 pips)
Brüt zarar:
-3 608.86 EUR (29 976 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (142.65 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
179.75 EUR (8)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
66.98%
Maks. mevduat yükü:
65.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
-0.20
Alış işlemleri:
239 (64.08%)
Satış işlemleri:
134 (35.92%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.53 EUR
Ortalama kâr:
16.89 EUR
Ortalama zarar:
-21.10 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-301.83 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-580.46 EUR (8)
Aylık büyüme:
-14.71%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
395.06 EUR
Maksimum:
996.78 EUR (62.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.27% (996.78 EUR)
Varlığa göre:
74.57% (2 083.85 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|271
|EURUSD
|102
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-202
|EURUSD
|-23
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|3.4K
|EURUSD
|-250
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +129.67 EUR
En kötü işlem: -249 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +142.65 EUR
Maksimum ardışık zarar: -301.83 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
SolidECN-Server
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 9
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
|0.46 × 121
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
ICMarketsSC-MT5
|0.59 × 1532
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
Tradeview-Live
|0.67 × 9
Coinexx-Live
|0.79 × 120
ICMarketsSC-MT5-2
|0.95 × 16953
Axiory-Live
|1.00 × 1
Exness-MT5Real15
|1.03 × 100
Exness-MT5Real3
|1.04 × 46
FusionMarkets-Live
|1.07 × 330
PacificUnionLLC-Live
|1.07 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
|1.09 × 388
TitanFX-MT5-01
|1.11 × 55
FPMarkets-Live
|1.25 × 192
TradeMaxGlobal-Live
|1.42 × 12
