- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
22 (50.00%)
Loss Trade:
22 (50.00%)
Best Trade:
673.00 EUR
Worst Trade:
-240.34 EUR
Profitto lordo:
4 124.92 EUR (10 915 pips)
Perdita lorda:
-2 707.26 EUR (6 740 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (675.66 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 214.71 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
43.02%
Massimo carico di deposito:
8.94%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.46
Long Trade:
22 (50.00%)
Short Trade:
22 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
32.22 EUR
Profitto medio:
187.50 EUR
Perdita media:
-123.06 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-662.90 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-662.90 EUR (3)
Crescita mensile:
26.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
58.18 EUR
Massimale:
968.77 EUR (40.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.96% (968.77 EUR)
Per equità:
4.94% (179.92 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +673.00 EUR
Worst Trade: -240 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +675.66 EUR
Massima perdita consecutiva: -662.90 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
FusionMarkets-Live
|0.24 × 54
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|0.62 × 1913
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live
|1.17 × 1283
|
BlueberryMarkets-Live
|1.33 × 3
|
Darwinex-Live
|1.50 × 2
|
VantageInternational-Live
|1.65 × 83
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.73 × 49
|
OctaFX-Real2
|1.82 × 134
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.40 × 167
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.73 × 18956
|
Exness-MT5Real5
|2.90 × 29
|
Exness-MT5Real6
|3.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|3.00 × 23
|
RoboForex-ECN
|3.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
72%
0
0
USD
USD
4.4K
EUR
EUR
7
100%
44
50%
43%
1.52
32.22
EUR
EUR
22%
1:500