SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / USD JPY breakout
Dylan Rudy L Voets

USD JPY breakout

Dylan Rudy L Voets
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 72%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
22 (50.00%)
Loss Trade:
22 (50.00%)
Best Trade:
673.00 EUR
Worst Trade:
-240.34 EUR
Profitto lordo:
4 124.92 EUR (10 915 pips)
Perdita lorda:
-2 707.26 EUR (6 740 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (675.66 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 214.71 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
43.02%
Massimo carico di deposito:
8.94%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.46
Long Trade:
22 (50.00%)
Short Trade:
22 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
32.22 EUR
Profitto medio:
187.50 EUR
Perdita media:
-123.06 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-662.90 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-662.90 EUR (3)
Crescita mensile:
26.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
58.18 EUR
Massimale:
968.77 EUR (40.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.96% (968.77 EUR)
Per equità:
4.94% (179.92 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 1.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +673.00 EUR
Worst Trade: -240 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +675.66 EUR
Massima perdita consecutiva: -662.90 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
FusionMarkets-Live
0.24 × 54
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
0.62 × 1913
Exness-MT5Real8
0.67 × 6
ICMarketsEU-MT5-5
1.00 × 1
Tickmill-Live
1.17 × 1283
BlueberryMarkets-Live
1.33 × 3
Darwinex-Live
1.50 × 2
VantageInternational-Live
1.65 × 83
RazeGlobalMarkets-Server
1.73 × 49
OctaFX-Real2
1.82 × 134
ICMarketsEU-MT5-4
2.00 × 1
Exness-MT5Real7
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
2.40 × 167
ICMarketsSC-MT5-2
2.73 × 18956
Exness-MT5Real5
2.90 × 29
Exness-MT5Real6
3.00 × 1
FBSTradestone-Real
3.00 × 23
RoboForex-ECN
3.00 × 1
25 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.24 17:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 12:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 03:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 17:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 18:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 17:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 19:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 14:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 17:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 17:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 03:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.25 03:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
USD JPY breakout
30USD al mese
72%
0
0
USD
4.4K
EUR
7
100%
44
50%
43%
1.52
32.22
EUR
22%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.