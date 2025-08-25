SignauxSections
Dylan Rudy L Voets

USD JPY breakout

Dylan Rudy L Voets
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 81%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
43
Bénéfice trades:
22 (51.16%)
Perte trades:
21 (48.84%)
Meilleure transaction:
673.00 EUR
Pire transaction:
-236.95 EUR
Bénéfice brut:
4 124.92 EUR (10 915 pips)
Perte brute:
-2 466.92 EUR (6 424 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (675.66 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 214.71 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
43.02%
Charge de dépôt maximale:
8.94%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
1.71
Longs trades:
22 (51.16%)
Courts trades:
21 (48.84%)
Facteur de profit:
1.67
Rendement attendu:
38.56 EUR
Bénéfice moyen:
187.50 EUR
Perte moyenne:
-117.47 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-662.90 EUR)
Perte consécutive maximale:
-662.90 EUR (3)
Croissance mensuelle:
33.72%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
58.18 EUR
Maximal:
968.77 EUR (40.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.96% (968.77 EUR)
Par fonds propres:
4.94% (179.92 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 1.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 4.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +673.00 EUR
Pire transaction: -237 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +675.66 EUR
Perte consécutive maximale: -662.90 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
FusionMarkets-Live
0.24 × 54
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
0.62 × 1913
Exness-MT5Real8
0.67 × 6
ICMarketsEU-MT5-5
1.00 × 1
Tickmill-Live
1.17 × 1283
BlueberryMarkets-Live
1.33 × 3
Darwinex-Live
1.50 × 2
VantageInternational-Live
1.65 × 83
RazeGlobalMarkets-Server
1.73 × 49
OctaFX-Real2
1.82 × 134
ICMarketsEU-MT5-4
2.00 × 1
Exness-MT5Real7
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
2.35 × 162
ICMarketsSC-MT5-2
2.73 × 18956
Exness-MT5Real5
2.90 × 29
Exness-MT5Real6
3.00 × 1
FBSTradestone-Real
3.00 × 23
RoboForex-ECN
3.00 × 1
25 plus...
Aucun avis
2025.09.24 17:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 12:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 03:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 17:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 18:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 17:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 19:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 14:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 17:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 17:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 03:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.25 03:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.