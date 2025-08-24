Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live17 0.00 × 1 VantageInternational-Live 12 0.00 × 2 FXCM-CADReal01 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 10 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 4 Pepperstone-Edge04 0.00 × 1 OxSecurities-Live 0.00 × 1 SwitchMarkets-Real 0.00 × 1 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 0.00 × 1 VantageGlobalPrime-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.08 × 12 EightcapLtd-Real-3 0.13 × 8 TradeMaxGlobal-Demo 0.20 × 5 Exness-Real26 0.25 × 4 ICMarketsSC-Live05 0.27 × 11 ForexTimeFXTM-ECN2 0.29 × 7 ICMarketsSC-Live24 0.29 × 21 ThreeTraderLimited-Live02 0.35 × 23 ICMarketsSC-Live18 0.39 × 33 ICMarketsSC-Live06 0.43 × 40 CXMDirect-Live 0.43 × 7 Exness-Real17 0.50 × 202 ICMarketsSC-Live09 0.51 × 77 Exness-Real21 0.53 × 38 ICMarketsSC-Live22 0.53 × 32 143 daha fazla...