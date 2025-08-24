SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Delta EURGBP
Huai Xu

Delta EURGBP

Huai Xu
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 61%
Exness-Real9
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
194
Kârla kapanan işlemler:
113 (58.24%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (41.75%)
En iyi işlem:
50.85 USD
En kötü işlem:
-50.75 USD
Brüt kâr:
1 001.59 USD (26 911 pips)
Brüt zarar:
-695.14 USD (20 946 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (21.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
58.20 USD (2)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
98.51%
Maks. mevduat yükü:
39.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.81
Alış işlemleri:
116 (59.79%)
Satış işlemleri:
78 (40.21%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
1.58 USD
Ortalama kâr:
8.86 USD
Ortalama zarar:
-8.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-28.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.62 USD (4)
Aylık büyüme:
61.29%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.99 USD
Maksimum:
80.37 USD (9.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.48% (67.94 USD)
Varlığa göre:
25.25% (172.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 65
EURGBP 65
GBPUSD 64
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 491
EURGBP 173
GBPUSD -358
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 13K
EURGBP 3.2K
GBPUSD -11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.85 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +21.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 4
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.08 × 12
EightcapLtd-Real-3
0.13 × 8
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
Exness-Real26
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.27 × 11
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 21
ThreeTraderLimited-Live02
0.35 × 23
ICMarketsSC-Live18
0.39 × 33
ICMarketsSC-Live06
0.43 × 40
CXMDirect-Live
0.43 × 7
Exness-Real17
0.50 × 202
ICMarketsSC-Live09
0.51 × 77
Exness-Real21
0.53 × 38
ICMarketsSC-Live22
0.53 × 32
143 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.26 06:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.24 08:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.15 21:22
No swaps are charged on the signal account
2025.09.14 14:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.14 14:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 07:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.28 12:57
Share of trading days is too low
2025.08.28 12:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.28 12:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 17:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 17:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 17:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.24 17:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.24 17:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Delta EURGBP
Ayda 30 USD
61%
0
0
USD
678
USD
5
100%
194
58%
99%
1.44
1.58
USD
25%
1:500
