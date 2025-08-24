- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
194
Kârla kapanan işlemler:
113 (58.24%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (41.75%)
En iyi işlem:
50.85 USD
En kötü işlem:
-50.75 USD
Brüt kâr:
1 001.59 USD (26 911 pips)
Brüt zarar:
-695.14 USD (20 946 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (21.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
58.20 USD (2)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
98.51%
Maks. mevduat yükü:
39.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.81
Alış işlemleri:
116 (59.79%)
Satış işlemleri:
78 (40.21%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
1.58 USD
Ortalama kâr:
8.86 USD
Ortalama zarar:
-8.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-28.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.62 USD (4)
Aylık büyüme:
61.29%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.99 USD
Maksimum:
80.37 USD (9.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.48% (67.94 USD)
Varlığa göre:
25.25% (172.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|65
|EURGBP
|65
|GBPUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|491
|EURGBP
|173
|GBPUSD
|-358
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|13K
|EURGBP
|3.2K
|GBPUSD
|-11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +50.85 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +21.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.99 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.08 × 12
|
EightcapLtd-Real-3
|0.13 × 8
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.27 × 11
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 21
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.35 × 23
|
ICMarketsSC-Live18
|0.39 × 33
|
ICMarketsSC-Live06
|0.43 × 40
|
CXMDirect-Live
|0.43 × 7
|
Exness-Real17
|0.50 × 202
|
ICMarketsSC-Live09
|0.51 × 77
|
Exness-Real21
|0.53 × 38
|
ICMarketsSC-Live22
|0.53 × 32
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
61%
0
0
USD
USD
678
USD
USD
5
100%
194
58%
99%
1.44
1.58
USD
USD
25%
1:500