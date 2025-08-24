- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
194
Profit Trade:
113 (58.24%)
Loss Trade:
81 (41.75%)
Best Trade:
50.85 USD
Worst Trade:
-50.75 USD
Profitto lordo:
1 001.59 USD (26 911 pips)
Perdita lorda:
-695.14 USD (20 946 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (21.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
58.20 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
98.51%
Massimo carico di deposito:
39.26%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.81
Long Trade:
116 (59.79%)
Short Trade:
78 (40.21%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
1.58 USD
Profitto medio:
8.86 USD
Perdita media:
-8.58 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-28.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.62 USD (4)
Crescita mensile:
61.29%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.99 USD
Massimale:
80.37 USD (9.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.48% (67.94 USD)
Per equità:
25.25% (172.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|65
|EURGBP
|65
|GBPUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|491
|EURGBP
|173
|GBPUSD
|-358
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|13K
|EURGBP
|3.2K
|GBPUSD
|-11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +50.85 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +21.60 USD
Massima perdita consecutiva: -28.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.08 × 12
|
EightcapLtd-Real-3
|0.13 × 8
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.27 × 11
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 21
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.35 × 23
|
ICMarketsSC-Live18
|0.39 × 33
|
ICMarketsSC-Live06
|0.43 × 40
|
CXMDirect-Live
|0.43 × 7
|
Exness-Real17
|0.50 × 202
|
ICMarketsSC-Live09
|0.51 × 77
|
Exness-Real21
|0.53 × 38
|
ICMarketsSC-Live22
|0.53 × 32
Non ci sono recensioni
