SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GTTM 6
Wing Ki Tze

GTTM 6

Wing Ki Tze
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 12%
Exness-Real9
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
374
Kârla kapanan işlemler:
241 (64.43%)
Zararla kapanan işlemler:
133 (35.56%)
En iyi işlem:
249.97 USD
En kötü işlem:
-40.71 USD
Brüt kâr:
1 606.50 USD (482 119 pips)
Brüt zarar:
-1 035.49 USD (160 372 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (89.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
646.61 USD (16)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
98.72%
Maks. mevduat yükü:
1.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
1.49
Alış işlemleri:
233 (62.30%)
Satış işlemleri:
141 (37.70%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
1.53 USD
Ortalama kâr:
6.67 USD
Ortalama zarar:
-7.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-200.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-200.41 USD (23)
Aylık büyüme:
2.67%
Yıllık tahmin:
32.44%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
383.95 USD (6.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.68% (383.95 USD)
Varlığa göre:
4.66% (237.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 36
EURJPYm 36
GBPAUDm 35
USDCADm 28
EURUSDm 28
GBPJPYm 26
NZDJPYm 26
USDCHFm 22
NZDCHFm 21
AUDJPYm 20
NZDCADm 20
EURGBPm 15
GBPCADm 15
CHFJPYm 14
EURCHFm 8
GBPUSDm 7
AUDCADm 5
GBPNZDm 2
EURAUDm 2
AUDUSDm 2
NZDUSDm 1
CADJPYm 1
EURNZDm 1
AUDCHFm 1
EURCADm 1
CADCHFm 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 308
EURJPYm 109
GBPAUDm -366
USDCADm -122
EURUSDm 116
GBPJPYm -31
NZDJPYm 34
USDCHFm 85
NZDCHFm 32
AUDJPYm 38
NZDCADm -32
EURGBPm 10
GBPCADm -67
CHFJPYm 60
EURCHFm 3
GBPUSDm 376
AUDCADm -20
GBPNZDm 6
EURAUDm 17
AUDUSDm 8
NZDUSDm -16
CADJPYm 6
EURNZDm 3
AUDCHFm 6
EURCADm 5
CADCHFm 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 308K
EURJPYm 16K
GBPAUDm -53K
USDCADm -16K
EURUSDm 12K
GBPJPYm -4.1K
NZDJPYm 4.1K
USDCHFm 6.9K
NZDCHFm 5.2K
AUDJPYm 4.5K
NZDCADm -4.4K
EURGBPm 168
GBPCADm -8.3K
CHFJPYm 8.8K
EURCHFm 266
GBPUSDm 38K
AUDCADm 73
GBPNZDm 1.1K
EURAUDm 2.5K
AUDUSDm 848
NZDUSDm -1.6K
CADJPYm 868
EURNZDm 478
AUDCHFm 479
EURCADm 686
CADCHFm 266
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +249.97 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +89.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -200.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.25 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 10:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.96% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 22:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 15:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 44 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GTTM 6
Ayda 30 USD
12%
0
0
USD
5.1K
USD
26
100%
374
64%
99%
1.55
1.53
USD
7%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.