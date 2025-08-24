SinaisSeções
Wing Ki Tze

GTTM 6

Wing Ki Tze
0 comentários
Confiabilidade
39 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 51%
Exness-Real9
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
530
Negociações com lucro:
358 (67.54%)
Negociações com perda:
172 (32.45%)
Melhor negociação:
509.83 USD
Pior negociação:
-60.69 USD
Lucro bruto:
3 933.59 USD (2 109 482 pips)
Perda bruta:
-1 564.71 USD (240 658 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (234.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 533.14 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
99.72%
Depósito máximo carregado:
1.75%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
10 dias
Fator de recuperação:
6.17
Negociações longas:
288 (54.34%)
Negociações curtas:
242 (45.66%)
Fator de lucro:
2.51
Valor esperado:
4.47 USD
Lucro médio:
10.99 USD
Perda média:
-9.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-200.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-370.18 USD (8)
Crescimento mensal:
-3.27%
Previsão anual:
-39.74%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
383.95 USD (6.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.68% (383.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.33% (551.18 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURJPYm 45
GBPAUDm 42
XAUUSDm 40
GBPJPYm 34
USDCADm 32
EURUSDm 29
AUDJPYm 29
CHFJPYm 29
NZDJPYm 28
NZDCHFm 28
USDCHFm 23
EURGBPm 22
NZDCADm 20
GBPCADm 19
EURCHFm 15
GBPUSDm 12
AUDCADm 10
USDJPYm 9
CADCHFm 8
GBPCHFm 8
AUDCHFm 7
AUDNZDm 7
CADJPYm 6
NZDUSDm 5
EURAUDm 5
AUDUSDm 5
EURCADm 5
GBPNZDm 4
EURNZDm 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURJPYm 76
GBPAUDm -289
XAUUSDm 1.8K
GBPJPYm 32
USDCADm -122
EURUSDm 121
AUDJPYm 76
CHFJPYm -119
NZDJPYm 39
NZDCHFm 60
USDCHFm 92
EURGBPm 21
NZDCADm -32
GBPCADm -48
EURCHFm 24
GBPUSDm 412
AUDCADm -16
USDJPYm -54
CADCHFm 31
GBPCHFm 40
AUDCHFm 49
AUDNZDm -42
CADJPYm 40
NZDUSDm 3
EURAUDm 52
AUDUSDm 19
EURCADm 33
GBPNZDm 24
EURNZDm 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURJPYm 11K
GBPAUDm -41K
XAUUSDm 1.8M
GBPJPYm 5.4K
USDCADm -16K
EURUSDm 12K
AUDJPYm 10K
CHFJPYm -19K
NZDJPYm 4.9K
NZDCHFm 7.4K
USDCHFm 7.4K
EURGBPm 1K
NZDCADm -4.4K
GBPCADm -5.5K
EURCHFm 1.9K
GBPUSDm 41K
AUDCADm 1.2K
USDJPYm -8.8K
CADCHFm 2.5K
GBPCHFm 3.2K
AUDCHFm 3.9K
AUDNZDm -7.3K
CADJPYm 6.4K
NZDUSDm 287
EURAUDm 7.9K
AUDUSDm 1.9K
EURCADm 4.6K
GBPNZDm 4.1K
EURNZDm 2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +509.83 USD
Pior negociação: -61 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +234.18 USD
Máxima perda consecutiva: -200.41 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.08.25 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 10:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.96% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 22:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 15:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 44 days
