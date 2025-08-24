SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / GTTM 6
Wing Ki Tze

GTTM 6

Wing Ki Tze
0 comentarios
Fiabilidad
39 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 51%
Exness-Real9
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
530
Transacciones Rentables:
358 (67.54%)
Transacciones Irrentables:
172 (32.45%)
Mejor transacción:
509.83 USD
Peor transacción:
-60.69 USD
Beneficio Bruto:
3 933.59 USD (2 109 482 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 564.71 USD (240 658 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (234.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 533.14 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
99.72%
Carga máxima del depósito:
1.75%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
10 días
Factor de Recuperación:
6.17
Transacciones Largas:
288 (54.34%)
Transacciones Cortas:
242 (45.66%)
Factor de Beneficio:
2.51
Beneficio Esperado:
4.47 USD
Beneficio medio:
10.99 USD
Pérdidas medias:
-9.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
23 (-200.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-370.18 USD (8)
Crecimiento al mes:
-3.27%
Pronóstico anual:
-39.74%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
383.95 USD (6.65%)
Reducción relativa:
De balance:
6.68% (383.95 USD)
De fondos:
8.33% (551.18 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURJPYm 45
GBPAUDm 42
XAUUSDm 40
GBPJPYm 34
USDCADm 32
EURUSDm 29
AUDJPYm 29
CHFJPYm 29
NZDJPYm 28
NZDCHFm 28
USDCHFm 23
EURGBPm 22
NZDCADm 20
GBPCADm 19
EURCHFm 15
GBPUSDm 12
AUDCADm 10
USDJPYm 9
CADCHFm 8
GBPCHFm 8
AUDCHFm 7
AUDNZDm 7
CADJPYm 6
NZDUSDm 5
EURAUDm 5
AUDUSDm 5
EURCADm 5
GBPNZDm 4
EURNZDm 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURJPYm 76
GBPAUDm -289
XAUUSDm 1.8K
GBPJPYm 32
USDCADm -122
EURUSDm 121
AUDJPYm 76
CHFJPYm -119
NZDJPYm 39
NZDCHFm 60
USDCHFm 92
EURGBPm 21
NZDCADm -32
GBPCADm -48
EURCHFm 24
GBPUSDm 412
AUDCADm -16
USDJPYm -54
CADCHFm 31
GBPCHFm 40
AUDCHFm 49
AUDNZDm -42
CADJPYm 40
NZDUSDm 3
EURAUDm 52
AUDUSDm 19
EURCADm 33
GBPNZDm 24
EURNZDm 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURJPYm 11K
GBPAUDm -41K
XAUUSDm 1.8M
GBPJPYm 5.4K
USDCADm -16K
EURUSDm 12K
AUDJPYm 10K
CHFJPYm -19K
NZDJPYm 4.9K
NZDCHFm 7.4K
USDCHFm 7.4K
EURGBPm 1K
NZDCADm -4.4K
GBPCADm -5.5K
EURCHFm 1.9K
GBPUSDm 41K
AUDCADm 1.2K
USDJPYm -8.8K
CADCHFm 2.5K
GBPCHFm 3.2K
AUDCHFm 3.9K
AUDNZDm -7.3K
CADJPYm 6.4K
NZDUSDm 287
EURAUDm 7.9K
AUDUSDm 1.9K
EURCADm 4.6K
GBPNZDm 4.1K
EURNZDm 2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +509.83 USD
Peor transacción: -61 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +234.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -200.41 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.08.25 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 10:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.96% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 22:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 15:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 44 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GTTM 6
30 USD al mes
51%
0
0
USD
6.9K
USD
39
100%
530
67%
100%
2.51
4.47
USD
8%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.