Wing Ki Tze

GTTM 6

Wing Ki Tze
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 12%
Exness-Real9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
374
Profit Trade:
241 (64.43%)
Loss Trade:
133 (35.56%)
Best Trade:
249.97 USD
Worst Trade:
-40.71 USD
Profitto lordo:
1 606.50 USD (482 119 pips)
Perdita lorda:
-1 035.49 USD (160 372 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (89.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
646.61 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
98.72%
Massimo carico di deposito:
1.75%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
1.49
Long Trade:
233 (62.30%)
Short Trade:
141 (37.70%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
1.53 USD
Profitto medio:
6.67 USD
Perdita media:
-7.79 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-200.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-200.41 USD (23)
Crescita mensile:
3.31%
Previsione annuale:
40.12%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
383.95 USD (6.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.68% (383.95 USD)
Per equità:
4.66% (237.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 36
EURJPYm 36
GBPAUDm 35
USDCADm 28
EURUSDm 28
GBPJPYm 26
NZDJPYm 26
USDCHFm 22
NZDCHFm 21
AUDJPYm 20
NZDCADm 20
EURGBPm 15
GBPCADm 15
CHFJPYm 14
EURCHFm 8
GBPUSDm 7
AUDCADm 5
GBPNZDm 2
EURAUDm 2
AUDUSDm 2
NZDUSDm 1
CADJPYm 1
EURNZDm 1
AUDCHFm 1
EURCADm 1
CADCHFm 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 308
EURJPYm 109
GBPAUDm -366
USDCADm -122
EURUSDm 116
GBPJPYm -31
NZDJPYm 34
USDCHFm 85
NZDCHFm 32
AUDJPYm 38
NZDCADm -32
EURGBPm 10
GBPCADm -67
CHFJPYm 60
EURCHFm 3
GBPUSDm 376
AUDCADm -20
GBPNZDm 6
EURAUDm 17
AUDUSDm 8
NZDUSDm -16
CADJPYm 6
EURNZDm 3
AUDCHFm 6
EURCADm 5
CADCHFm 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 308K
EURJPYm 16K
GBPAUDm -53K
USDCADm -16K
EURUSDm 12K
GBPJPYm -4.1K
NZDJPYm 4.1K
USDCHFm 6.9K
NZDCHFm 5.2K
AUDJPYm 4.5K
NZDCADm -4.4K
EURGBPm 168
GBPCADm -8.3K
CHFJPYm 8.8K
EURCHFm 266
GBPUSDm 38K
AUDCADm 73
GBPNZDm 1.1K
EURAUDm 2.5K
AUDUSDm 848
NZDUSDm -1.6K
CADJPYm 868
EURNZDm 478
AUDCHFm 479
EURCADm 686
CADCHFm 266
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +249.97 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +89.42 USD
Massima perdita consecutiva: -200.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.25 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 10:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.96% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 22:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 15:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 44 days
