SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GTTM 6
Wing Ki Tze

GTTM 6

Wing Ki Tze
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 12%
Exness-Real9
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
374
Bénéfice trades:
241 (64.43%)
Perte trades:
133 (35.56%)
Meilleure transaction:
249.97 USD
Pire transaction:
-40.71 USD
Bénéfice brut:
1 606.50 USD (482 119 pips)
Perte brute:
-1 035.49 USD (160 372 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (89.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
646.61 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
98.72%
Charge de dépôt maximale:
1.75%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
1.49
Longs trades:
233 (62.30%)
Courts trades:
141 (37.70%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
1.53 USD
Bénéfice moyen:
6.67 USD
Perte moyenne:
-7.79 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-200.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-200.41 USD (23)
Croissance mensuelle:
3.31%
Prévision annuelle:
40.12%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
383.95 USD (6.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.68% (383.95 USD)
Par fonds propres:
4.66% (237.69 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 36
EURJPYm 36
GBPAUDm 35
USDCADm 28
EURUSDm 28
GBPJPYm 26
NZDJPYm 26
USDCHFm 22
NZDCHFm 21
AUDJPYm 20
NZDCADm 20
EURGBPm 15
GBPCADm 15
CHFJPYm 14
EURCHFm 8
GBPUSDm 7
AUDCADm 5
GBPNZDm 2
EURAUDm 2
AUDUSDm 2
NZDUSDm 1
CADJPYm 1
EURNZDm 1
AUDCHFm 1
EURCADm 1
CADCHFm 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 308
EURJPYm 109
GBPAUDm -366
USDCADm -122
EURUSDm 116
GBPJPYm -31
NZDJPYm 34
USDCHFm 85
NZDCHFm 32
AUDJPYm 38
NZDCADm -32
EURGBPm 10
GBPCADm -67
CHFJPYm 60
EURCHFm 3
GBPUSDm 376
AUDCADm -20
GBPNZDm 6
EURAUDm 17
AUDUSDm 8
NZDUSDm -16
CADJPYm 6
EURNZDm 3
AUDCHFm 6
EURCADm 5
CADCHFm 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 308K
EURJPYm 16K
GBPAUDm -53K
USDCADm -16K
EURUSDm 12K
GBPJPYm -4.1K
NZDJPYm 4.1K
USDCHFm 6.9K
NZDCHFm 5.2K
AUDJPYm 4.5K
NZDCADm -4.4K
EURGBPm 168
GBPCADm -8.3K
CHFJPYm 8.8K
EURCHFm 266
GBPUSDm 38K
AUDCADm 73
GBPNZDm 1.1K
EURAUDm 2.5K
AUDUSDm 848
NZDUSDm -1.6K
CADJPYm 868
EURNZDm 478
AUDCHFm 479
EURCADm 686
CADCHFm 266
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +249.97 USD
Pire transaction: -41 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 23
Bénéfice consécutif maximal: +89.42 USD
Perte consécutive maximale: -200.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.25 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 10:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.96% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 22:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 15:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 44 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GTTM 6
30 USD par mois
12%
0
0
USD
5.1K
USD
26
100%
374
64%
99%
1.55
1.53
USD
7%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.