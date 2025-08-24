СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GTTM 6
Wing Ki Tze

GTTM 6

Wing Ki Tze
0 отзывов
Надежность
39 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 51%
Exness-Real9
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
529
Прибыльных трейдов:
357 (67.48%)
Убыточных трейдов:
172 (32.51%)
Лучший трейд:
509.83 USD
Худший трейд:
-60.69 USD
Общая прибыль:
3 928.31 USD (2 106 845 pips)
Общий убыток:
-1 564.71 USD (240 658 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (234.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 533.14 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
99.72%
Макс. загрузка депозита:
1.75%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
11 дней
Фактор восстановления:
6.16
Длинных трейдов:
287 (54.25%)
Коротких трейдов:
242 (45.75%)
Профит фактор:
2.51
Мат. ожидание:
4.47 USD
Средняя прибыль:
11.00 USD
Средний убыток:
-9.10 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-200.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-370.18 USD (8)
Прирост в месяц:
-3.14%
Годовой прогноз:
-38.12%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
383.95 USD (6.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.68% (383.95 USD)
По эквити:
8.33% (551.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURJPYm 45
GBPAUDm 42
XAUUSDm 39
GBPJPYm 34
USDCADm 32
EURUSDm 29
AUDJPYm 29
CHFJPYm 29
NZDJPYm 28
NZDCHFm 28
USDCHFm 23
EURGBPm 22
NZDCADm 20
GBPCADm 19
EURCHFm 15
GBPUSDm 12
AUDCADm 10
USDJPYm 9
CADCHFm 8
GBPCHFm 8
AUDCHFm 7
AUDNZDm 7
CADJPYm 6
NZDUSDm 5
EURAUDm 5
AUDUSDm 5
EURCADm 5
GBPNZDm 4
EURNZDm 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURJPYm 76
GBPAUDm -289
XAUUSDm 1.8K
GBPJPYm 32
USDCADm -122
EURUSDm 121
AUDJPYm 76
CHFJPYm -119
NZDJPYm 39
NZDCHFm 60
USDCHFm 92
EURGBPm 21
NZDCADm -32
GBPCADm -48
EURCHFm 24
GBPUSDm 412
AUDCADm -16
USDJPYm -54
CADCHFm 31
GBPCHFm 40
AUDCHFm 49
AUDNZDm -42
CADJPYm 40
NZDUSDm 3
EURAUDm 52
AUDUSDm 19
EURCADm 33
GBPNZDm 24
EURNZDm 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURJPYm 11K
GBPAUDm -41K
XAUUSDm 1.8M
GBPJPYm 5.4K
USDCADm -16K
EURUSDm 12K
AUDJPYm 10K
CHFJPYm -19K
NZDJPYm 4.9K
NZDCHFm 7.4K
USDCHFm 7.4K
EURGBPm 1K
NZDCADm -4.4K
GBPCADm -5.5K
EURCHFm 1.9K
GBPUSDm 41K
AUDCADm 1.2K
USDJPYm -8.8K
CADCHFm 2.5K
GBPCHFm 3.2K
AUDCHFm 3.9K
AUDNZDm -7.3K
CADJPYm 6.4K
NZDUSDm 287
EURAUDm 7.9K
AUDUSDm 1.9K
EURCADm 4.6K
GBPNZDm 4.1K
EURNZDm 2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +509.83 USD
Худший трейд: -61 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +234.18 USD
Макс. убыток в серии: -200.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.08.25 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 10:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.96% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 22:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 15:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 44 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GTTM 6
30 USD в месяц
51%
0
0
USD
6.9K
USD
39
100%
529
67%
100%
2.51
4.47
USD
8%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.