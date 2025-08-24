- Прирост
Всего трейдов:
529
Прибыльных трейдов:
357 (67.48%)
Убыточных трейдов:
172 (32.51%)
Лучший трейд:
509.83 USD
Худший трейд:
-60.69 USD
Общая прибыль:
3 928.31 USD (2 106 845 pips)
Общий убыток:
-1 564.71 USD (240 658 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (234.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 533.14 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
99.72%
Макс. загрузка депозита:
1.75%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
11 дней
Фактор восстановления:
6.16
Длинных трейдов:
287 (54.25%)
Коротких трейдов:
242 (45.75%)
Профит фактор:
2.51
Мат. ожидание:
4.47 USD
Средняя прибыль:
11.00 USD
Средний убыток:
-9.10 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-200.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-370.18 USD (8)
Прирост в месяц:
-3.14%
Годовой прогноз:
-38.12%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
383.95 USD (6.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.68% (383.95 USD)
По эквити:
8.33% (551.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPYm
|45
|GBPAUDm
|42
|XAUUSDm
|39
|GBPJPYm
|34
|USDCADm
|32
|EURUSDm
|29
|AUDJPYm
|29
|CHFJPYm
|29
|NZDJPYm
|28
|NZDCHFm
|28
|USDCHFm
|23
|EURGBPm
|22
|NZDCADm
|20
|GBPCADm
|19
|EURCHFm
|15
|GBPUSDm
|12
|AUDCADm
|10
|USDJPYm
|9
|CADCHFm
|8
|GBPCHFm
|8
|AUDCHFm
|7
|AUDNZDm
|7
|CADJPYm
|6
|NZDUSDm
|5
|EURAUDm
|5
|AUDUSDm
|5
|EURCADm
|5
|GBPNZDm
|4
|EURNZDm
|4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPYm
|76
|GBPAUDm
|-289
|XAUUSDm
|1.8K
|GBPJPYm
|32
|USDCADm
|-122
|EURUSDm
|121
|AUDJPYm
|76
|CHFJPYm
|-119
|NZDJPYm
|39
|NZDCHFm
|60
|USDCHFm
|92
|EURGBPm
|21
|NZDCADm
|-32
|GBPCADm
|-48
|EURCHFm
|24
|GBPUSDm
|412
|AUDCADm
|-16
|USDJPYm
|-54
|CADCHFm
|31
|GBPCHFm
|40
|AUDCHFm
|49
|AUDNZDm
|-42
|CADJPYm
|40
|NZDUSDm
|3
|EURAUDm
|52
|AUDUSDm
|19
|EURCADm
|33
|GBPNZDm
|24
|EURNZDm
|14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPYm
|11K
|GBPAUDm
|-41K
|XAUUSDm
|1.8M
|GBPJPYm
|5.4K
|USDCADm
|-16K
|EURUSDm
|12K
|AUDJPYm
|10K
|CHFJPYm
|-19K
|NZDJPYm
|4.9K
|NZDCHFm
|7.4K
|USDCHFm
|7.4K
|EURGBPm
|1K
|NZDCADm
|-4.4K
|GBPCADm
|-5.5K
|EURCHFm
|1.9K
|GBPUSDm
|41K
|AUDCADm
|1.2K
|USDJPYm
|-8.8K
|CADCHFm
|2.5K
|GBPCHFm
|3.2K
|AUDCHFm
|3.9K
|AUDNZDm
|-7.3K
|CADJPYm
|6.4K
|NZDUSDm
|287
|EURAUDm
|7.9K
|AUDUSDm
|1.9K
|EURCADm
|4.6K
|GBPNZDm
|4.1K
|EURNZDm
|2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +509.83 USD
Худший трейд: -61 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +234.18 USD
Макс. убыток в серии: -200.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
51%
0
0
USD
USD
6.9K
USD
USD
39
100%
529
67%
100%
2.51
4.47
USD
USD
8%
1:500