信号部分
信号 / MetaTrader 4 / GTTM 6
Wing Ki Tze

GTTM 6

Wing Ki Tze
0条评论
可靠性
39
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 51%
Exness-Real9
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
530
盈利交易:
358 (67.54%)
亏损交易:
172 (32.45%)
最好交易:
509.83 USD
最差交易:
-60.69 USD
毛利:
3 933.59 USD (2 109 482 pips)
毛利亏损:
-1 564.71 USD (240 658 pips)
最大连续赢利:
27 (234.18 USD)
最大连续盈利:
1 533.14 USD (6)
夏普比率:
0.11
交易活动:
99.72%
最大入金加载:
1.75%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
10 天
采收率:
6.17
长期交易:
288 (54.34%)
短期交易:
242 (45.66%)
利润因子:
2.51
预期回报:
4.47 USD
平均利润:
10.99 USD
平均损失:
-9.10 USD
最大连续失误:
23 (-200.41 USD)
最大连续亏损:
-370.18 USD (8)
每月增长:
-3.27%
年度预测:
-39.74%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
383.95 USD (6.65%)
相对跌幅:
结余:
6.68% (383.95 USD)
净值:
8.33% (551.18 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURJPYm 45
GBPAUDm 42
XAUUSDm 40
GBPJPYm 34
USDCADm 32
EURUSDm 29
AUDJPYm 29
CHFJPYm 29
NZDJPYm 28
NZDCHFm 28
USDCHFm 23
EURGBPm 22
NZDCADm 20
GBPCADm 19
EURCHFm 15
GBPUSDm 12
AUDCADm 10
USDJPYm 9
CADCHFm 8
GBPCHFm 8
AUDCHFm 7
AUDNZDm 7
CADJPYm 6
NZDUSDm 5
EURAUDm 5
AUDUSDm 5
EURCADm 5
GBPNZDm 4
EURNZDm 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURJPYm 76
GBPAUDm -289
XAUUSDm 1.8K
GBPJPYm 32
USDCADm -122
EURUSDm 121
AUDJPYm 76
CHFJPYm -119
NZDJPYm 39
NZDCHFm 60
USDCHFm 92
EURGBPm 21
NZDCADm -32
GBPCADm -48
EURCHFm 24
GBPUSDm 412
AUDCADm -16
USDJPYm -54
CADCHFm 31
GBPCHFm 40
AUDCHFm 49
AUDNZDm -42
CADJPYm 40
NZDUSDm 3
EURAUDm 52
AUDUSDm 19
EURCADm 33
GBPNZDm 24
EURNZDm 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURJPYm 11K
GBPAUDm -41K
XAUUSDm 1.8M
GBPJPYm 5.4K
USDCADm -16K
EURUSDm 12K
AUDJPYm 10K
CHFJPYm -19K
NZDJPYm 4.9K
NZDCHFm 7.4K
USDCHFm 7.4K
EURGBPm 1K
NZDCADm -4.4K
GBPCADm -5.5K
EURCHFm 1.9K
GBPUSDm 41K
AUDCADm 1.2K
USDJPYm -8.8K
CADCHFm 2.5K
GBPCHFm 3.2K
AUDCHFm 3.9K
AUDNZDm -7.3K
CADJPYm 6.4K
NZDUSDm 287
EURAUDm 7.9K
AUDUSDm 1.9K
EURCADm 4.6K
GBPNZDm 4.1K
EURNZDm 2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +509.83 USD
最差交易: -61 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +234.18 USD
最大连续亏损: -200.41 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.08.25 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 10:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.96% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 22:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 15:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 44 days
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
GTTM 6
每月30 USD
51%
0
0
USD
6.9K
USD
39
100%
530
67%
100%
2.51
4.47
USD
8%
1:500
