- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
530
盈利交易:
358 (67.54%)
亏损交易:
172 (32.45%)
最好交易:
509.83 USD
最差交易:
-60.69 USD
毛利:
3 933.59 USD (2 109 482 pips)
毛利亏损:
-1 564.71 USD (240 658 pips)
最大连续赢利:
27 (234.18 USD)
最大连续盈利:
1 533.14 USD (6)
夏普比率:
0.11
交易活动:
99.72%
最大入金加载:
1.75%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
10 天
采收率:
6.17
长期交易:
288 (54.34%)
短期交易:
242 (45.66%)
利润因子:
2.51
预期回报:
4.47 USD
平均利润:
10.99 USD
平均损失:
-9.10 USD
最大连续失误:
23 (-200.41 USD)
最大连续亏损:
-370.18 USD (8)
每月增长:
-3.27%
年度预测:
-39.74%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
383.95 USD (6.65%)
相对跌幅:
结余:
6.68% (383.95 USD)
净值:
8.33% (551.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPYm
|45
|GBPAUDm
|42
|XAUUSDm
|40
|GBPJPYm
|34
|USDCADm
|32
|EURUSDm
|29
|AUDJPYm
|29
|CHFJPYm
|29
|NZDJPYm
|28
|NZDCHFm
|28
|USDCHFm
|23
|EURGBPm
|22
|NZDCADm
|20
|GBPCADm
|19
|EURCHFm
|15
|GBPUSDm
|12
|AUDCADm
|10
|USDJPYm
|9
|CADCHFm
|8
|GBPCHFm
|8
|AUDCHFm
|7
|AUDNZDm
|7
|CADJPYm
|6
|NZDUSDm
|5
|EURAUDm
|5
|AUDUSDm
|5
|EURCADm
|5
|GBPNZDm
|4
|EURNZDm
|4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPYm
|76
|GBPAUDm
|-289
|XAUUSDm
|1.8K
|GBPJPYm
|32
|USDCADm
|-122
|EURUSDm
|121
|AUDJPYm
|76
|CHFJPYm
|-119
|NZDJPYm
|39
|NZDCHFm
|60
|USDCHFm
|92
|EURGBPm
|21
|NZDCADm
|-32
|GBPCADm
|-48
|EURCHFm
|24
|GBPUSDm
|412
|AUDCADm
|-16
|USDJPYm
|-54
|CADCHFm
|31
|GBPCHFm
|40
|AUDCHFm
|49
|AUDNZDm
|-42
|CADJPYm
|40
|NZDUSDm
|3
|EURAUDm
|52
|AUDUSDm
|19
|EURCADm
|33
|GBPNZDm
|24
|EURNZDm
|14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPYm
|11K
|GBPAUDm
|-41K
|XAUUSDm
|1.8M
|GBPJPYm
|5.4K
|USDCADm
|-16K
|EURUSDm
|12K
|AUDJPYm
|10K
|CHFJPYm
|-19K
|NZDJPYm
|4.9K
|NZDCHFm
|7.4K
|USDCHFm
|7.4K
|EURGBPm
|1K
|NZDCADm
|-4.4K
|GBPCADm
|-5.5K
|EURCHFm
|1.9K
|GBPUSDm
|41K
|AUDCADm
|1.2K
|USDJPYm
|-8.8K
|CADCHFm
|2.5K
|GBPCHFm
|3.2K
|AUDCHFm
|3.9K
|AUDNZDm
|-7.3K
|CADJPYm
|6.4K
|NZDUSDm
|287
|EURAUDm
|7.9K
|AUDUSDm
|1.9K
|EURCADm
|4.6K
|GBPNZDm
|4.1K
|EURNZDm
|2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +509.83 USD
最差交易: -61 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +234.18 USD
最大连续亏损: -200.41 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
