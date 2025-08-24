SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / GTTM 6
Wing Ki Tze

GTTM 6

Wing Ki Tze
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
40 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 51%
Exness-Real9
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
532
Gewinntrades:
359 (67.48%)
Verlusttrades:
173 (32.52%)
Bester Trade:
509.83 USD
Schlechtester Trade:
-60.69 USD
Bruttoprofit:
3 940.62 USD (2 112 997 pips)
Bruttoverlust:
-1 584.41 USD (250 511 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (234.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 533.14 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
99.72%
Max deposit load:
1.75%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
10 Tage
Erholungsfaktor:
6.14
Long-Positionen:
288 (54.14%)
Short-Positionen:
244 (45.86%)
Profit-Faktor:
2.49
Mathematische Gewinnerwartung:
4.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.16 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-200.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-370.18 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-3.61%
Jahresprognose:
-43.79%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
383.95 USD (6.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.68% (383.95 USD)
Kapital:
8.33% (551.18 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURJPYm 45
XAUUSDm 42
GBPAUDm 42
GBPJPYm 34
USDCADm 32
EURUSDm 29
AUDJPYm 29
CHFJPYm 29
NZDJPYm 28
NZDCHFm 28
USDCHFm 23
EURGBPm 22
NZDCADm 20
GBPCADm 19
EURCHFm 15
GBPUSDm 12
AUDCADm 10
USDJPYm 9
CADCHFm 8
GBPCHFm 8
AUDCHFm 7
AUDNZDm 7
CADJPYm 6
NZDUSDm 5
EURAUDm 5
AUDUSDm 5
EURCADm 5
GBPNZDm 4
EURNZDm 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURJPYm 76
XAUUSDm 1.8K
GBPAUDm -289
GBPJPYm 32
USDCADm -122
EURUSDm 121
AUDJPYm 76
CHFJPYm -119
NZDJPYm 39
NZDCHFm 60
USDCHFm 92
EURGBPm 21
NZDCADm -32
GBPCADm -48
EURCHFm 24
GBPUSDm 412
AUDCADm -16
USDJPYm -54
CADCHFm 31
GBPCHFm 40
AUDCHFm 49
AUDNZDm -42
CADJPYm 40
NZDUSDm 3
EURAUDm 52
AUDUSDm 19
EURCADm 33
GBPNZDm 24
EURNZDm 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURJPYm 11K
XAUUSDm 1.8M
GBPAUDm -41K
GBPJPYm 5.4K
USDCADm -16K
EURUSDm 12K
AUDJPYm 10K
CHFJPYm -19K
NZDJPYm 4.9K
NZDCHFm 7.4K
USDCHFm 7.4K
EURGBPm 1K
NZDCADm -4.4K
GBPCADm -5.5K
EURCHFm 1.9K
GBPUSDm 41K
AUDCADm 1.2K
USDJPYm -8.8K
CADCHFm 2.5K
GBPCHFm 3.2K
AUDCHFm 3.9K
AUDNZDm -7.3K
CADJPYm 6.4K
NZDUSDm 287
EURAUDm 7.9K
AUDUSDm 1.9K
EURCADm 4.6K
GBPNZDm 4.1K
EURNZDm 2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +509.83 USD
Schlechtester Trade: -61 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +234.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -200.41 USD

Keine Bewertungen
2025.08.25 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 10:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.96% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 22:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 15:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 44 days
