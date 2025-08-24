- 자본
- 축소
트레이드:
534
이익 거래:
361 (67.60%)
손실 거래:
173 (32.40%)
최고의 거래:
509.83 USD
최악의 거래:
-60.69 USD
총 수익:
3 975.54 USD (2 130 449 pips)
총 손실:
-1 584.41 USD (250 511 pips)
연속 최대 이익:
27 (234.18 USD)
연속 최대 이익:
1 533.14 USD (6)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
99.72%
최대 입금량:
1.75%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
10 일
회복 요인:
6.23
롱(주식매수):
289 (54.12%)
숏(주식차입매도):
245 (45.88%)
수익 요인:
2.51
기대수익:
4.48 USD
평균 이익:
11.01 USD
평균 손실:
-9.16 USD
연속 최대 손실:
23 (-200.41 USD)
연속 최대 손실:
-370.18 USD (8)
월별 성장률:
1.10%
연간 예측:
13.36%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
383.95 USD (6.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.68% (383.95 USD)
자본금별:
8.33% (551.18 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURJPYm
|45
|XAUUSDm
|44
|GBPAUDm
|42
|GBPJPYm
|34
|USDCADm
|32
|EURUSDm
|29
|AUDJPYm
|29
|CHFJPYm
|29
|NZDJPYm
|28
|NZDCHFm
|28
|USDCHFm
|23
|EURGBPm
|22
|NZDCADm
|20
|GBPCADm
|19
|EURCHFm
|15
|GBPUSDm
|12
|AUDCADm
|10
|USDJPYm
|9
|CADCHFm
|8
|GBPCHFm
|8
|AUDCHFm
|7
|AUDNZDm
|7
|CADJPYm
|6
|NZDUSDm
|5
|EURAUDm
|5
|AUDUSDm
|5
|EURCADm
|5
|GBPNZDm
|4
|EURNZDm
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURJPYm
|76
|XAUUSDm
|1.9K
|GBPAUDm
|-289
|GBPJPYm
|32
|USDCADm
|-122
|EURUSDm
|121
|AUDJPYm
|76
|CHFJPYm
|-119
|NZDJPYm
|39
|NZDCHFm
|60
|USDCHFm
|92
|EURGBPm
|21
|NZDCADm
|-32
|GBPCADm
|-48
|EURCHFm
|24
|GBPUSDm
|412
|AUDCADm
|-16
|USDJPYm
|-54
|CADCHFm
|31
|GBPCHFm
|40
|AUDCHFm
|49
|AUDNZDm
|-42
|CADJPYm
|40
|NZDUSDm
|3
|EURAUDm
|52
|AUDUSDm
|19
|EURCADm
|33
|GBPNZDm
|24
|EURNZDm
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURJPYm
|11K
|XAUUSDm
|1.8M
|GBPAUDm
|-41K
|GBPJPYm
|5.4K
|USDCADm
|-16K
|EURUSDm
|12K
|AUDJPYm
|10K
|CHFJPYm
|-19K
|NZDJPYm
|4.9K
|NZDCHFm
|7.4K
|USDCHFm
|7.4K
|EURGBPm
|1K
|NZDCADm
|-4.4K
|GBPCADm
|-5.5K
|EURCHFm
|1.9K
|GBPUSDm
|41K
|AUDCADm
|1.2K
|USDJPYm
|-8.8K
|CADCHFm
|2.5K
|GBPCHFm
|3.2K
|AUDCHFm
|3.9K
|AUDNZDm
|-7.3K
|CADJPYm
|6.4K
|NZDUSDm
|287
|EURAUDm
|7.9K
|AUDUSDm
|1.9K
|EURCADm
|4.6K
|GBPNZDm
|4.1K
|EURNZDm
|2.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +509.83 USD
최악의 거래: -61 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +234.18 USD
연속 최대 손실: -200.41 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
