시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / GTTM 6
Wing Ki Tze

GTTM 6

Wing Ki Tze
0 리뷰
안정성
40
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 52%
Exness-Real9
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
534
이익 거래:
361 (67.60%)
손실 거래:
173 (32.40%)
최고의 거래:
509.83 USD
최악의 거래:
-60.69 USD
총 수익:
3 975.54 USD (2 130 449 pips)
총 손실:
-1 584.41 USD (250 511 pips)
연속 최대 이익:
27 (234.18 USD)
연속 최대 이익:
1 533.14 USD (6)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
99.72%
최대 입금량:
1.75%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
10 일
회복 요인:
6.23
롱(주식매수):
289 (54.12%)
숏(주식차입매도):
245 (45.88%)
수익 요인:
2.51
기대수익:
4.48 USD
평균 이익:
11.01 USD
평균 손실:
-9.16 USD
연속 최대 손실:
23 (-200.41 USD)
연속 최대 손실:
-370.18 USD (8)
월별 성장률:
1.10%
연간 예측:
13.36%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
383.95 USD (6.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.68% (383.95 USD)
자본금별:
8.33% (551.18 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURJPYm 45
XAUUSDm 44
GBPAUDm 42
GBPJPYm 34
USDCADm 32
EURUSDm 29
AUDJPYm 29
CHFJPYm 29
NZDJPYm 28
NZDCHFm 28
USDCHFm 23
EURGBPm 22
NZDCADm 20
GBPCADm 19
EURCHFm 15
GBPUSDm 12
AUDCADm 10
USDJPYm 9
CADCHFm 8
GBPCHFm 8
AUDCHFm 7
AUDNZDm 7
CADJPYm 6
NZDUSDm 5
EURAUDm 5
AUDUSDm 5
EURCADm 5
GBPNZDm 4
EURNZDm 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURJPYm 76
XAUUSDm 1.9K
GBPAUDm -289
GBPJPYm 32
USDCADm -122
EURUSDm 121
AUDJPYm 76
CHFJPYm -119
NZDJPYm 39
NZDCHFm 60
USDCHFm 92
EURGBPm 21
NZDCADm -32
GBPCADm -48
EURCHFm 24
GBPUSDm 412
AUDCADm -16
USDJPYm -54
CADCHFm 31
GBPCHFm 40
AUDCHFm 49
AUDNZDm -42
CADJPYm 40
NZDUSDm 3
EURAUDm 52
AUDUSDm 19
EURCADm 33
GBPNZDm 24
EURNZDm 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURJPYm 11K
XAUUSDm 1.8M
GBPAUDm -41K
GBPJPYm 5.4K
USDCADm -16K
EURUSDm 12K
AUDJPYm 10K
CHFJPYm -19K
NZDJPYm 4.9K
NZDCHFm 7.4K
USDCHFm 7.4K
EURGBPm 1K
NZDCADm -4.4K
GBPCADm -5.5K
EURCHFm 1.9K
GBPUSDm 41K
AUDCADm 1.2K
USDJPYm -8.8K
CADCHFm 2.5K
GBPCHFm 3.2K
AUDCHFm 3.9K
AUDNZDm -7.3K
CADJPYm 6.4K
NZDUSDm 287
EURAUDm 7.9K
AUDUSDm 1.9K
EURCADm 4.6K
GBPNZDm 4.1K
EURNZDm 2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +509.83 USD
최악의 거래: -61 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +234.18 USD
연속 최대 손실: -200.41 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.08.25 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 10:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.96% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 22:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 15:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 44 days
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
GTTM 6
월별 30 USD
52%
0
0
USD
6.9K
USD
40
100%
534
67%
100%
2.50
4.48
USD
8%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.