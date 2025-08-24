SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / GTTM 6
Wing Ki Tze

GTTM 6

Wing Ki Tze
0 reviews
Reliability
39 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 51%
Exness-Real9
1:500
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
529
Profit Trades:
357 (67.48%)
Loss Trades:
172 (32.51%)
Best trade:
509.83 USD
Worst trade:
-60.69 USD
Gross Profit:
3 928.31 USD (2 106 845 pips)
Gross Loss:
-1 564.71 USD (240 658 pips)
Maximum consecutive wins:
27 (234.18 USD)
Maximal consecutive profit:
1 533.14 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading activity:
99.72%
Max deposit load:
1.75%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
16
Avg holding time:
11 days
Recovery Factor:
6.16
Long Trades:
287 (54.25%)
Short Trades:
242 (45.75%)
Profit Factor:
2.51
Expected Payoff:
4.47 USD
Average Profit:
11.00 USD
Average Loss:
-9.10 USD
Maximum consecutive losses:
23 (-200.41 USD)
Maximal consecutive loss:
-370.18 USD (8)
Monthly growth:
-3.14%
Annual Forecast:
-38.12%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
383.95 USD (6.65%)
Relative drawdown:
By Balance:
6.68% (383.95 USD)
By Equity:
8.33% (551.18 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURJPYm 45
GBPAUDm 42
XAUUSDm 39
GBPJPYm 34
USDCADm 32
EURUSDm 29
AUDJPYm 29
CHFJPYm 29
NZDJPYm 28
NZDCHFm 28
USDCHFm 23
EURGBPm 22
NZDCADm 20
GBPCADm 19
EURCHFm 15
GBPUSDm 12
AUDCADm 10
USDJPYm 9
CADCHFm 8
GBPCHFm 8
AUDCHFm 7
AUDNZDm 7
CADJPYm 6
NZDUSDm 5
EURAUDm 5
AUDUSDm 5
EURCADm 5
GBPNZDm 4
EURNZDm 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURJPYm 76
GBPAUDm -289
XAUUSDm 1.8K
GBPJPYm 32
USDCADm -122
EURUSDm 121
AUDJPYm 76
CHFJPYm -119
NZDJPYm 39
NZDCHFm 60
USDCHFm 92
EURGBPm 21
NZDCADm -32
GBPCADm -48
EURCHFm 24
GBPUSDm 412
AUDCADm -16
USDJPYm -54
CADCHFm 31
GBPCHFm 40
AUDCHFm 49
AUDNZDm -42
CADJPYm 40
NZDUSDm 3
EURAUDm 52
AUDUSDm 19
EURCADm 33
GBPNZDm 24
EURNZDm 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURJPYm 11K
GBPAUDm -41K
XAUUSDm 1.8M
GBPJPYm 5.4K
USDCADm -16K
EURUSDm 12K
AUDJPYm 10K
CHFJPYm -19K
NZDJPYm 4.9K
NZDCHFm 7.4K
USDCHFm 7.4K
EURGBPm 1K
NZDCADm -4.4K
GBPCADm -5.5K
EURCHFm 1.9K
GBPUSDm 41K
AUDCADm 1.2K
USDJPYm -8.8K
CADCHFm 2.5K
GBPCHFm 3.2K
AUDCHFm 3.9K
AUDNZDm -7.3K
CADJPYm 6.4K
NZDUSDm 287
EURAUDm 7.9K
AUDUSDm 1.9K
EURCADm 4.6K
GBPNZDm 4.1K
EURNZDm 2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +509.83 USD
Worst trade: -61 USD
Maximum consecutive wins: 6
Maximum consecutive losses: 8
Maximal consecutive profit: +234.18 USD
Maximal consecutive loss: -200.41 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Exness-Real9" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2025.08.25 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 10:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.96% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 22:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 15:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 44 days
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
GTTM 6
30 USD per month
51%
0
0
USD
6.9K
USD
39
100%
529
67%
100%
2.51
4.47
USD
8%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.