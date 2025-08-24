シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GTTM 6
Wing Ki Tze

GTTM 6

Wing Ki Tze
レビュー0件
信頼性
39週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 51%
Exness-Real9
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
530
利益トレード:
358 (67.54%)
損失トレード:
172 (32.45%)
ベストトレード:
509.83 USD
最悪のトレード:
-60.69 USD
総利益:
3 933.59 USD (2 109 482 pips)
総損失:
-1 564.71 USD (240 658 pips)
最大連続の勝ち:
27 (234.18 USD)
最大連続利益:
1 533.14 USD (6)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
99.72%
最大入金額:
1.75%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
10 日
リカバリーファクター:
6.17
長いトレード:
288 (54.34%)
短いトレード:
242 (45.66%)
プロフィットファクター:
2.51
期待されたペイオフ:
4.47 USD
平均利益:
10.99 USD
平均損失:
-9.10 USD
最大連続の負け:
23 (-200.41 USD)
最大連続損失:
-370.18 USD (8)
月間成長:
-3.27%
年間予想:
-39.74%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
383.95 USD (6.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.68% (383.95 USD)
エクイティによる:
8.33% (551.18 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURJPYm 45
GBPAUDm 42
XAUUSDm 40
GBPJPYm 34
USDCADm 32
EURUSDm 29
AUDJPYm 29
CHFJPYm 29
NZDJPYm 28
NZDCHFm 28
USDCHFm 23
EURGBPm 22
NZDCADm 20
GBPCADm 19
EURCHFm 15
GBPUSDm 12
AUDCADm 10
USDJPYm 9
CADCHFm 8
GBPCHFm 8
AUDCHFm 7
AUDNZDm 7
CADJPYm 6
NZDUSDm 5
EURAUDm 5
AUDUSDm 5
EURCADm 5
GBPNZDm 4
EURNZDm 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURJPYm 76
GBPAUDm -289
XAUUSDm 1.8K
GBPJPYm 32
USDCADm -122
EURUSDm 121
AUDJPYm 76
CHFJPYm -119
NZDJPYm 39
NZDCHFm 60
USDCHFm 92
EURGBPm 21
NZDCADm -32
GBPCADm -48
EURCHFm 24
GBPUSDm 412
AUDCADm -16
USDJPYm -54
CADCHFm 31
GBPCHFm 40
AUDCHFm 49
AUDNZDm -42
CADJPYm 40
NZDUSDm 3
EURAUDm 52
AUDUSDm 19
EURCADm 33
GBPNZDm 24
EURNZDm 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURJPYm 11K
GBPAUDm -41K
XAUUSDm 1.8M
GBPJPYm 5.4K
USDCADm -16K
EURUSDm 12K
AUDJPYm 10K
CHFJPYm -19K
NZDJPYm 4.9K
NZDCHFm 7.4K
USDCHFm 7.4K
EURGBPm 1K
NZDCADm -4.4K
GBPCADm -5.5K
EURCHFm 1.9K
GBPUSDm 41K
AUDCADm 1.2K
USDJPYm -8.8K
CADCHFm 2.5K
GBPCHFm 3.2K
AUDCHFm 3.9K
AUDNZDm -7.3K
CADJPYm 6.4K
NZDUSDm 287
EURAUDm 7.9K
AUDUSDm 1.9K
EURCADm 4.6K
GBPNZDm 4.1K
EURNZDm 2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +509.83 USD
最悪のトレード: -61 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +234.18 USD
最大連続損失: -200.41 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2025.08.25 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 10:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.96% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 22:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 15:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 44 days
