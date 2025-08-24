- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
530
利益トレード:
358 (67.54%)
損失トレード:
172 (32.45%)
ベストトレード:
509.83 USD
最悪のトレード:
-60.69 USD
総利益:
3 933.59 USD (2 109 482 pips)
総損失:
-1 564.71 USD (240 658 pips)
最大連続の勝ち:
27 (234.18 USD)
最大連続利益:
1 533.14 USD (6)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
99.72%
最大入金額:
1.75%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
10 日
リカバリーファクター:
6.17
長いトレード:
288 (54.34%)
短いトレード:
242 (45.66%)
プロフィットファクター:
2.51
期待されたペイオフ:
4.47 USD
平均利益:
10.99 USD
平均損失:
-9.10 USD
最大連続の負け:
23 (-200.41 USD)
最大連続損失:
-370.18 USD (8)
月間成長:
-3.27%
年間予想:
-39.74%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
383.95 USD (6.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.68% (383.95 USD)
エクイティによる:
8.33% (551.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURJPYm
|45
|GBPAUDm
|42
|XAUUSDm
|40
|GBPJPYm
|34
|USDCADm
|32
|EURUSDm
|29
|AUDJPYm
|29
|CHFJPYm
|29
|NZDJPYm
|28
|NZDCHFm
|28
|USDCHFm
|23
|EURGBPm
|22
|NZDCADm
|20
|GBPCADm
|19
|EURCHFm
|15
|GBPUSDm
|12
|AUDCADm
|10
|USDJPYm
|9
|CADCHFm
|8
|GBPCHFm
|8
|AUDCHFm
|7
|AUDNZDm
|7
|CADJPYm
|6
|NZDUSDm
|5
|EURAUDm
|5
|AUDUSDm
|5
|EURCADm
|5
|GBPNZDm
|4
|EURNZDm
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURJPYm
|76
|GBPAUDm
|-289
|XAUUSDm
|1.8K
|GBPJPYm
|32
|USDCADm
|-122
|EURUSDm
|121
|AUDJPYm
|76
|CHFJPYm
|-119
|NZDJPYm
|39
|NZDCHFm
|60
|USDCHFm
|92
|EURGBPm
|21
|NZDCADm
|-32
|GBPCADm
|-48
|EURCHFm
|24
|GBPUSDm
|412
|AUDCADm
|-16
|USDJPYm
|-54
|CADCHFm
|31
|GBPCHFm
|40
|AUDCHFm
|49
|AUDNZDm
|-42
|CADJPYm
|40
|NZDUSDm
|3
|EURAUDm
|52
|AUDUSDm
|19
|EURCADm
|33
|GBPNZDm
|24
|EURNZDm
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURJPYm
|11K
|GBPAUDm
|-41K
|XAUUSDm
|1.8M
|GBPJPYm
|5.4K
|USDCADm
|-16K
|EURUSDm
|12K
|AUDJPYm
|10K
|CHFJPYm
|-19K
|NZDJPYm
|4.9K
|NZDCHFm
|7.4K
|USDCHFm
|7.4K
|EURGBPm
|1K
|NZDCADm
|-4.4K
|GBPCADm
|-5.5K
|EURCHFm
|1.9K
|GBPUSDm
|41K
|AUDCADm
|1.2K
|USDJPYm
|-8.8K
|CADCHFm
|2.5K
|GBPCHFm
|3.2K
|AUDCHFm
|3.9K
|AUDNZDm
|-7.3K
|CADJPYm
|6.4K
|NZDUSDm
|287
|EURAUDm
|7.9K
|AUDUSDm
|1.9K
|EURCADm
|4.6K
|GBPNZDm
|4.1K
|EURNZDm
|2.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +509.83 USD
最悪のトレード: -61 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +234.18 USD
最大連続損失: -200.41 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
