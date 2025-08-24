SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GTTM 5
Wing Ki Tze

GTTM 5

Wing Ki Tze
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
Exness-Real9
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
360
Kârla kapanan işlemler:
235 (65.27%)
Zararla kapanan işlemler:
125 (34.72%)
En iyi işlem:
15.05 USD
En kötü işlem:
-25.28 USD
Brüt kâr:
1 010.72 USD (119 999 pips)
Brüt zarar:
-935.83 USD (138 495 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (88.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
88.49 USD (24)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
84.21%
Maks. mevduat yükü:
2.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
0.24
Alış işlemleri:
209 (58.06%)
Satış işlemleri:
151 (41.94%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
4.30 USD
Ortalama zarar:
-7.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-201.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-201.74 USD (23)
Aylık büyüme:
2.96%
Yıllık tahmin:
35.90%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
162.97 USD
Maksimum:
317.46 USD (6.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.03% (317.46 USD)
Varlığa göre:
3.21% (164.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPYm 36
GBPAUDm 35
USDCADm 28
EURUSDm 28
GBPJPYm 27
NZDJPYm 25
NZDCHFm 25
GBPCADm 23
USDCHFm 22
AUDJPYm 20
NZDCADm 20
EURGBPm 15
CHFJPYm 14
EURCHFm 8
GBPUSDm 7
AUDCADm 5
GBPNZDm 5
AUDNZDm 4
EURNZDm 2
CADJPYm 2
EURAUDm 2
AUDUSDm 2
XAUUSDm 1
NZDUSDm 1
AUDCHFm 1
EURCADm 1
CADCHFm 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPYm 110
GBPAUDm -367
USDCADm -48
EURUSDm 114
GBPJPYm -27
NZDJPYm 32
NZDCHFm 43
GBPCADm -40
USDCHFm 85
AUDJPYm 38
NZDCADm -32
EURGBPm 10
CHFJPYm 59
EURCHFm 3
GBPUSDm 77
AUDCADm -35
GBPNZDm 4
AUDNZDm 1
EURNZDm 6
CADJPYm 8
EURAUDm 17
AUDUSDm 8
XAUUSDm -19
NZDUSDm 14
AUDCHFm 6
EURCADm 5
CADCHFm 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPYm 16K
GBPAUDm -53K
USDCADm -5.8K
EURUSDm 11K
GBPJPYm -3.5K
NZDJPYm 3.7K
NZDCHFm 5.8K
GBPCADm -4.5K
USDCHFm 6.9K
AUDJPYm 4.5K
NZDCADm -4.4K
EURGBPm 181
CHFJPYm 8.7K
EURCHFm 250
GBPUSDm 7.7K
AUDCADm -2.3K
GBPNZDm 663
AUDNZDm 85
EURNZDm 1K
CADJPYm 1.3K
EURAUDm 2.5K
AUDUSDm 848
XAUUSDm -19K
NZDUSDm 1.4K
AUDCHFm 479
EURCADm 686
CADCHFm 266
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.05 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +88.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -201.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.18 02:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 151 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 12:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 15:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 15:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.24 15:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.24 14:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.24 14:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.24 14:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
