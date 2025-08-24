SignauxSections
Wing Ki Tze

GTTM 5

Wing Ki Tze
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
Exness-Real9
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
360
Bénéfice trades:
235 (65.27%)
Perte trades:
125 (34.72%)
Meilleure transaction:
15.05 USD
Pire transaction:
-25.28 USD
Bénéfice brut:
1 010.72 USD (119 999 pips)
Perte brute:
-935.83 USD (138 495 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (88.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
88.49 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
84.21%
Charge de dépôt maximale:
2.13%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
10 jours
Facteur de récupération:
0.24
Longs trades:
209 (58.06%)
Courts trades:
151 (41.94%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
0.21 USD
Bénéfice moyen:
4.30 USD
Perte moyenne:
-7.49 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-201.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-201.74 USD (23)
Croissance mensuelle:
2.96%
Prévision annuelle:
35.90%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
162.97 USD
Maximal:
317.46 USD (6.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.03% (317.46 USD)
Par fonds propres:
3.21% (164.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPYm 36
GBPAUDm 35
USDCADm 28
EURUSDm 28
GBPJPYm 27
NZDJPYm 25
NZDCHFm 25
GBPCADm 23
USDCHFm 22
AUDJPYm 20
NZDCADm 20
EURGBPm 15
CHFJPYm 14
EURCHFm 8
GBPUSDm 7
AUDCADm 5
GBPNZDm 5
AUDNZDm 4
EURNZDm 2
CADJPYm 2
EURAUDm 2
AUDUSDm 2
XAUUSDm 1
NZDUSDm 1
AUDCHFm 1
EURCADm 1
CADCHFm 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPYm 110
GBPAUDm -367
USDCADm -48
EURUSDm 114
GBPJPYm -27
NZDJPYm 32
NZDCHFm 43
GBPCADm -40
USDCHFm 85
AUDJPYm 38
NZDCADm -32
EURGBPm 10
CHFJPYm 59
EURCHFm 3
GBPUSDm 77
AUDCADm -35
GBPNZDm 4
AUDNZDm 1
EURNZDm 6
CADJPYm 8
EURAUDm 17
AUDUSDm 8
XAUUSDm -19
NZDUSDm 14
AUDCHFm 6
EURCADm 5
CADCHFm 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPYm 16K
GBPAUDm -53K
USDCADm -5.8K
EURUSDm 11K
GBPJPYm -3.5K
NZDJPYm 3.7K
NZDCHFm 5.8K
GBPCADm -4.5K
USDCHFm 6.9K
AUDJPYm 4.5K
NZDCADm -4.4K
EURGBPm 181
CHFJPYm 8.7K
EURCHFm 250
GBPUSDm 7.7K
AUDCADm -2.3K
GBPNZDm 663
AUDNZDm 85
EURNZDm 1K
CADJPYm 1.3K
EURAUDm 2.5K
AUDUSDm 848
XAUUSDm -19K
NZDUSDm 1.4K
AUDCHFm 479
EURCADm 686
CADCHFm 266
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.05 USD
Pire transaction: -25 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 23
Bénéfice consécutif maximal: +88.49 USD
Perte consécutive maximale: -201.74 USD

Pas de données

Aucun avis
2025.09.18 02:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 151 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 12:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 15:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 15:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.24 15:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.24 14:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.24 14:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.24 14:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
