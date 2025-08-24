SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / GTTM 5
Wing Ki Tze

GTTM 5

Wing Ki Tze
0 Bewertungen
36 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -16%
Exness-Real9
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
587
Gewinntrades:
372 (63.37%)
Verlusttrades:
215 (36.63%)
Bester Trade:
20.65 USD
Schlechtester Trade:
-119.98 USD
Bruttoprofit:
1 696.06 USD (293 406 pips)
Bruttoverlust:
-2 499.00 USD (800 817 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (140.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
140.40 USD (28)
Sharpe Ratio:
-0.11
Trading-Aktivität:
84.37%
Max deposit load:
8.51%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
9 Tage
Erholungsfaktor:
-0.68
Long-Positionen:
312 (53.15%)
Short-Positionen:
275 (46.85%)
Profit-Faktor:
0.68
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.37 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.62 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-201.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-871.94 USD (16)
Wachstum pro Monat :
3.57%
Jahresprognose:
43.32%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 006.48 USD
Maximaler:
1 186.70 USD (22.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
22.64% (1 186.70 USD)
Kapital:
11.46% (529.17 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 78
EURJPYm 42
GBPAUDm 39
USDCADm 34
NZDJPYm 34
NZDCHFm 32
GBPJPYm 29
GBPCADm 29
EURUSDm 28
CHFJPYm 28
AUDJPYm 25
EURGBPm 25
GBPUSDm 24
USDCHFm 22
NZDCADm 20
EURCHFm 14
AUDNZDm 13
AUDCADm 10
GBPCHFm 9
CADCHFm 8
GBPNZDm 7
AUDCHFm 7
NZDUSDm 5
EURAUDm 5
AUDUSDm 5
EURCADm 5
EURNZDm 4
USDJPYm 4
CADJPYm 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm -851
EURJPYm 60
GBPAUDm -368
USDCADm -50
NZDJPYm 57
NZDCHFm 64
GBPJPYm -26
GBPCADm -30
EURUSDm 114
CHFJPYm -123
AUDJPYm 49
EURGBPm 23
GBPUSDm 210
USDCHFm 85
NZDCADm -32
EURCHFm 18
AUDNZDm -110
AUDCADm -23
GBPCHFm -7
CADCHFm 29
GBPNZDm -13
AUDCHFm 44
NZDUSDm 18
EURAUDm 35
AUDUSDm 16
EURCADm 27
EURNZDm 20
USDJPYm -48
CADJPYm 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm -483K
EURJPYm 8.3K
GBPAUDm -53K
USDCADm -6.2K
NZDJPYm 7.6K
NZDCHFm 7.6K
GBPJPYm -3.3K
GBPCADm -3.1K
EURUSDm 11K
CHFJPYm -19K
AUDJPYm 6.3K
EURGBPm 1.2K
GBPUSDm 21K
USDCHFm 6.9K
NZDCADm -4.4K
EURCHFm 1.5K
AUDNZDm -19K
AUDCADm -150
GBPCHFm -573
CADCHFm 2.3K
GBPNZDm -2.3K
AUDCHFm 3.5K
NZDUSDm 1.8K
EURAUDm 5.3K
AUDUSDm 1.6K
EURCADm 3.8K
EURNZDm 3.5K
USDJPYm -7.3K
CADJPYm 1.3K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +20.65 USD
Schlechtester Trade: -120 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 28
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +140.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -201.74 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 08:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 04:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 07:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 02:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 151 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 12:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 15:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 15:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.24 15:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.24 14:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.24 14:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.24 14:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GTTM 5
30 USD pro Monat
-16%
0
0
USD
4.3K
USD
36
100%
587
63%
84%
0.67
-1.37
USD
23%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.