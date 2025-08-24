信号部分
信号 / MetaTrader 4 / GTTM 5
Wing Ki Tze

GTTM 5

Wing Ki Tze
0条评论
36
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -16%
Exness-Real9
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
587
盈利交易:
372 (63.37%)
亏损交易:
215 (36.63%)
最好交易:
20.65 USD
最差交易:
-119.98 USD
毛利:
1 696.06 USD (293 406 pips)
毛利亏损:
-2 499.00 USD (800 817 pips)
最大连续赢利:
28 (140.40 USD)
最大连续盈利:
140.40 USD (28)
夏普比率:
-0.11
交易活动:
84.37%
最大入金加载:
8.51%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
9 天
采收率:
-0.68
长期交易:
312 (53.15%)
短期交易:
275 (46.85%)
利润因子:
0.68
预期回报:
-1.37 USD
平均利润:
4.56 USD
平均损失:
-11.62 USD
最大连续失误:
23 (-201.74 USD)
最大连续亏损:
-871.94 USD (16)
每月增长:
3.57%
年度预测:
43.32%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 006.48 USD
最大值:
1 186.70 USD (22.43%)
相对跌幅:
结余:
22.64% (1 186.70 USD)
净值:
11.46% (529.17 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDm 78
EURJPYm 42
GBPAUDm 39
USDCADm 34
NZDJPYm 34
NZDCHFm 32
GBPJPYm 29
GBPCADm 29
EURUSDm 28
CHFJPYm 28
AUDJPYm 25
EURGBPm 25
GBPUSDm 24
USDCHFm 22
NZDCADm 20
EURCHFm 14
AUDNZDm 13
AUDCADm 10
GBPCHFm 9
CADCHFm 8
GBPNZDm 7
AUDCHFm 7
NZDUSDm 5
EURAUDm 5
AUDUSDm 5
EURCADm 5
EURNZDm 4
USDJPYm 4
CADJPYm 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDm -851
EURJPYm 60
GBPAUDm -368
USDCADm -50
NZDJPYm 57
NZDCHFm 64
GBPJPYm -26
GBPCADm -30
EURUSDm 114
CHFJPYm -123
AUDJPYm 49
EURGBPm 23
GBPUSDm 210
USDCHFm 85
NZDCADm -32
EURCHFm 18
AUDNZDm -110
AUDCADm -23
GBPCHFm -7
CADCHFm 29
GBPNZDm -13
AUDCHFm 44
NZDUSDm 18
EURAUDm 35
AUDUSDm 16
EURCADm 27
EURNZDm 20
USDJPYm -48
CADJPYm 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDm -483K
EURJPYm 8.3K
GBPAUDm -53K
USDCADm -6.2K
NZDJPYm 7.6K
NZDCHFm 7.6K
GBPJPYm -3.3K
GBPCADm -3.1K
EURUSDm 11K
CHFJPYm -19K
AUDJPYm 6.3K
EURGBPm 1.2K
GBPUSDm 21K
USDCHFm 6.9K
NZDCADm -4.4K
EURCHFm 1.5K
AUDNZDm -19K
AUDCADm -150
GBPCHFm -573
CADCHFm 2.3K
GBPNZDm -2.3K
AUDCHFm 3.5K
NZDUSDm 1.8K
EURAUDm 5.3K
AUDUSDm 1.6K
EURCADm 3.8K
EURNZDm 3.5K
USDJPYm -7.3K
CADJPYm 1.3K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +20.65 USD
最差交易: -120 USD
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +140.40 USD
最大连续亏损: -201.74 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.11.12 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 04:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 07:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 02:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 151 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 12:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 15:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 15:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.24 15:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.24 14:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.24 14:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.24 14:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
GTTM 5
每月30 USD
-16%
0
0
USD
4.3K
USD
36
100%
587
63%
84%
0.67
-1.37
USD
23%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载