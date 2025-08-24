- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
587
盈利交易:
372 (63.37%)
亏损交易:
215 (36.63%)
最好交易:
20.65 USD
最差交易:
-119.98 USD
毛利:
1 696.06 USD (293 406 pips)
毛利亏损:
-2 499.00 USD (800 817 pips)
最大连续赢利:
28 (140.40 USD)
最大连续盈利:
140.40 USD (28)
夏普比率:
-0.11
交易活动:
84.37%
最大入金加载:
8.51%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
9 天
采收率:
-0.68
长期交易:
312 (53.15%)
短期交易:
275 (46.85%)
利润因子:
0.68
预期回报:
-1.37 USD
平均利润:
4.56 USD
平均损失:
-11.62 USD
最大连续失误:
23 (-201.74 USD)
最大连续亏损:
-871.94 USD (16)
每月增长:
3.57%
年度预测:
43.32%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 006.48 USD
最大值:
1 186.70 USD (22.43%)
相对跌幅:
结余:
22.64% (1 186.70 USD)
净值:
11.46% (529.17 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|78
|EURJPYm
|42
|GBPAUDm
|39
|USDCADm
|34
|NZDJPYm
|34
|NZDCHFm
|32
|GBPJPYm
|29
|GBPCADm
|29
|EURUSDm
|28
|CHFJPYm
|28
|AUDJPYm
|25
|EURGBPm
|25
|GBPUSDm
|24
|USDCHFm
|22
|NZDCADm
|20
|EURCHFm
|14
|AUDNZDm
|13
|AUDCADm
|10
|GBPCHFm
|9
|CADCHFm
|8
|GBPNZDm
|7
|AUDCHFm
|7
|NZDUSDm
|5
|EURAUDm
|5
|AUDUSDm
|5
|EURCADm
|5
|EURNZDm
|4
|USDJPYm
|4
|CADJPYm
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|-851
|EURJPYm
|60
|GBPAUDm
|-368
|USDCADm
|-50
|NZDJPYm
|57
|NZDCHFm
|64
|GBPJPYm
|-26
|GBPCADm
|-30
|EURUSDm
|114
|CHFJPYm
|-123
|AUDJPYm
|49
|EURGBPm
|23
|GBPUSDm
|210
|USDCHFm
|85
|NZDCADm
|-32
|EURCHFm
|18
|AUDNZDm
|-110
|AUDCADm
|-23
|GBPCHFm
|-7
|CADCHFm
|29
|GBPNZDm
|-13
|AUDCHFm
|44
|NZDUSDm
|18
|EURAUDm
|35
|AUDUSDm
|16
|EURCADm
|27
|EURNZDm
|20
|USDJPYm
|-48
|CADJPYm
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|-483K
|EURJPYm
|8.3K
|GBPAUDm
|-53K
|USDCADm
|-6.2K
|NZDJPYm
|7.6K
|NZDCHFm
|7.6K
|GBPJPYm
|-3.3K
|GBPCADm
|-3.1K
|EURUSDm
|11K
|CHFJPYm
|-19K
|AUDJPYm
|6.3K
|EURGBPm
|1.2K
|GBPUSDm
|21K
|USDCHFm
|6.9K
|NZDCADm
|-4.4K
|EURCHFm
|1.5K
|AUDNZDm
|-19K
|AUDCADm
|-150
|GBPCHFm
|-573
|CADCHFm
|2.3K
|GBPNZDm
|-2.3K
|AUDCHFm
|3.5K
|NZDUSDm
|1.8K
|EURAUDm
|5.3K
|AUDUSDm
|1.6K
|EURCADm
|3.8K
|EURNZDm
|3.5K
|USDJPYm
|-7.3K
|CADJPYm
|1.3K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.65 USD
最差交易: -120 USD
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +140.40 USD
最大连续亏损: -201.74 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-16%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
36
100%
587
63%
84%
0.67
-1.37
USD
USD
23%
1:500