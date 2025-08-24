- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
587
Negociações com lucro:
372 (63.37%)
Negociações com perda:
215 (36.63%)
Melhor negociação:
20.65 USD
Pior negociação:
-119.98 USD
Lucro bruto:
1 696.06 USD (293 406 pips)
Perda bruta:
-2 499.00 USD (800 817 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (140.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
140.40 USD (28)
Índice de Sharpe:
-0.11
Atividade de negociação:
84.37%
Depósito máximo carregado:
8.51%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
9 dias
Fator de recuperação:
-0.68
Negociações longas:
312 (53.15%)
Negociações curtas:
275 (46.85%)
Fator de lucro:
0.68
Valor esperado:
-1.37 USD
Lucro médio:
4.56 USD
Perda média:
-11.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-201.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-871.94 USD (16)
Crescimento mensal:
3.57%
Previsão anual:
43.32%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 006.48 USD
Máximo:
1 186.70 USD (22.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.64% (1 186.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.46% (529.17 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|78
|EURJPYm
|42
|GBPAUDm
|39
|USDCADm
|34
|NZDJPYm
|34
|NZDCHFm
|32
|GBPJPYm
|29
|GBPCADm
|29
|EURUSDm
|28
|CHFJPYm
|28
|AUDJPYm
|25
|EURGBPm
|25
|GBPUSDm
|24
|USDCHFm
|22
|NZDCADm
|20
|EURCHFm
|14
|AUDNZDm
|13
|AUDCADm
|10
|GBPCHFm
|9
|CADCHFm
|8
|GBPNZDm
|7
|AUDCHFm
|7
|NZDUSDm
|5
|EURAUDm
|5
|AUDUSDm
|5
|EURCADm
|5
|EURNZDm
|4
|USDJPYm
|4
|CADJPYm
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|-851
|EURJPYm
|60
|GBPAUDm
|-368
|USDCADm
|-50
|NZDJPYm
|57
|NZDCHFm
|64
|GBPJPYm
|-26
|GBPCADm
|-30
|EURUSDm
|114
|CHFJPYm
|-123
|AUDJPYm
|49
|EURGBPm
|23
|GBPUSDm
|210
|USDCHFm
|85
|NZDCADm
|-32
|EURCHFm
|18
|AUDNZDm
|-110
|AUDCADm
|-23
|GBPCHFm
|-7
|CADCHFm
|29
|GBPNZDm
|-13
|AUDCHFm
|44
|NZDUSDm
|18
|EURAUDm
|35
|AUDUSDm
|16
|EURCADm
|27
|EURNZDm
|20
|USDJPYm
|-48
|CADJPYm
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|-483K
|EURJPYm
|8.3K
|GBPAUDm
|-53K
|USDCADm
|-6.2K
|NZDJPYm
|7.6K
|NZDCHFm
|7.6K
|GBPJPYm
|-3.3K
|GBPCADm
|-3.1K
|EURUSDm
|11K
|CHFJPYm
|-19K
|AUDJPYm
|6.3K
|EURGBPm
|1.2K
|GBPUSDm
|21K
|USDCHFm
|6.9K
|NZDCADm
|-4.4K
|EURCHFm
|1.5K
|AUDNZDm
|-19K
|AUDCADm
|-150
|GBPCHFm
|-573
|CADCHFm
|2.3K
|GBPNZDm
|-2.3K
|AUDCHFm
|3.5K
|NZDUSDm
|1.8K
|EURAUDm
|5.3K
|AUDUSDm
|1.6K
|EURCADm
|3.8K
|EURNZDm
|3.5K
|USDJPYm
|-7.3K
|CADJPYm
|1.3K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +20.65 USD
Pior negociação: -120 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 28
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +140.40 USD
Máxima perda consecutiva: -201.74 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-16%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
36
100%
587
63%
84%
0.67
-1.37
USD
USD
23%
1:500