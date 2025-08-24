- 자본
- 축소
트레이드:
589
이익 거래:
373 (63.32%)
손실 거래:
216 (36.67%)
최고의 거래:
20.65 USD
최악의 거래:
-119.98 USD
총 수익:
1 699.95 USD (293 794 pips)
총 손실:
-2 503.36 USD (801 253 pips)
연속 최대 이익:
28 (140.40 USD)
연속 최대 이익:
140.40 USD (28)
샤프 비율:
-0.11
거래 활동:
85.51%
최대 입금량:
8.51%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
9 일
회복 요인:
-0.68
롱(주식매수):
312 (52.97%)
숏(주식차입매도):
277 (47.03%)
수익 요인:
0.68
기대수익:
-1.36 USD
평균 이익:
4.56 USD
평균 손실:
-11.59 USD
연속 최대 손실:
23 (-201.74 USD)
연속 최대 손실:
-871.94 USD (16)
월별 성장률:
2.59%
연간 예측:
31.41%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 006.48 USD
최대한의:
1 186.70 USD (22.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
22.64% (1 186.70 USD)
자본금별:
11.46% (529.17 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|78
|EURJPYm
|42
|GBPAUDm
|39
|USDCADm
|34
|NZDJPYm
|34
|NZDCHFm
|32
|EURUSDm
|30
|GBPJPYm
|29
|GBPCADm
|29
|CHFJPYm
|28
|AUDJPYm
|25
|EURGBPm
|25
|GBPUSDm
|24
|USDCHFm
|22
|NZDCADm
|20
|EURCHFm
|14
|AUDNZDm
|13
|AUDCADm
|10
|GBPCHFm
|9
|CADCHFm
|8
|GBPNZDm
|7
|AUDCHFm
|7
|NZDUSDm
|5
|EURAUDm
|5
|AUDUSDm
|5
|EURCADm
|5
|EURNZDm
|4
|USDJPYm
|4
|CADJPYm
|2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|-851
|EURJPYm
|60
|GBPAUDm
|-368
|USDCADm
|-50
|NZDJPYm
|57
|NZDCHFm
|64
|EURUSDm
|114
|GBPJPYm
|-26
|GBPCADm
|-30
|CHFJPYm
|-123
|AUDJPYm
|49
|EURGBPm
|23
|GBPUSDm
|210
|USDCHFm
|85
|NZDCADm
|-32
|EURCHFm
|18
|AUDNZDm
|-110
|AUDCADm
|-23
|GBPCHFm
|-7
|CADCHFm
|29
|GBPNZDm
|-13
|AUDCHFm
|44
|NZDUSDm
|18
|EURAUDm
|35
|AUDUSDm
|16
|EURCADm
|27
|EURNZDm
|20
|USDJPYm
|-48
|CADJPYm
|8
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|-483K
|EURJPYm
|8.3K
|GBPAUDm
|-53K
|USDCADm
|-6.2K
|NZDJPYm
|7.6K
|NZDCHFm
|7.6K
|EURUSDm
|11K
|GBPJPYm
|-3.3K
|GBPCADm
|-3.1K
|CHFJPYm
|-19K
|AUDJPYm
|6.3K
|EURGBPm
|1.2K
|GBPUSDm
|21K
|USDCHFm
|6.9K
|NZDCADm
|-4.4K
|EURCHFm
|1.5K
|AUDNZDm
|-19K
|AUDCADm
|-150
|GBPCHFm
|-573
|CADCHFm
|2.3K
|GBPNZDm
|-2.3K
|AUDCHFm
|3.5K
|NZDUSDm
|1.8K
|EURAUDm
|5.3K
|AUDUSDm
|1.6K
|EURCADm
|3.8K
|EURNZDm
|3.5K
|USDJPYm
|-7.3K
|CADJPYm
|1.3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +20.65 USD
최악의 거래: -120 USD
연속 최대 이익: 28
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +140.40 USD
연속 최대 손실: -201.74 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-16%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
37
100%
589
63%
86%
0.67
-1.36
USD
USD
23%
1:500