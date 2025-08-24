SeñalesSecciones
Wing Ki Tze

GTTM 5

Wing Ki Tze
0 comentarios
36 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -16%
Exness-Real9
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
587
Transacciones Rentables:
372 (63.37%)
Transacciones Irrentables:
215 (36.63%)
Mejor transacción:
20.65 USD
Peor transacción:
-119.98 USD
Beneficio Bruto:
1 696.06 USD (293 406 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 499.00 USD (800 817 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (140.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
140.40 USD (28)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Actividad comercial:
84.37%
Carga máxima del depósito:
8.51%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
9 días
Factor de Recuperación:
-0.68
Transacciones Largas:
312 (53.15%)
Transacciones Cortas:
275 (46.85%)
Factor de Beneficio:
0.68
Beneficio Esperado:
-1.37 USD
Beneficio medio:
4.56 USD
Pérdidas medias:
-11.62 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
23 (-201.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-871.94 USD (16)
Crecimiento al mes:
3.57%
Pronóstico anual:
43.32%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 006.48 USD
Máxima:
1 186.70 USD (22.43%)
Reducción relativa:
De balance:
22.64% (1 186.70 USD)
De fondos:
11.46% (529.17 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 78
EURJPYm 42
GBPAUDm 39
USDCADm 34
NZDJPYm 34
NZDCHFm 32
GBPJPYm 29
GBPCADm 29
EURUSDm 28
CHFJPYm 28
AUDJPYm 25
EURGBPm 25
GBPUSDm 24
USDCHFm 22
NZDCADm 20
EURCHFm 14
AUDNZDm 13
AUDCADm 10
GBPCHFm 9
CADCHFm 8
GBPNZDm 7
AUDCHFm 7
NZDUSDm 5
EURAUDm 5
AUDUSDm 5
EURCADm 5
EURNZDm 4
USDJPYm 4
CADJPYm 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm -851
EURJPYm 60
GBPAUDm -368
USDCADm -50
NZDJPYm 57
NZDCHFm 64
GBPJPYm -26
GBPCADm -30
EURUSDm 114
CHFJPYm -123
AUDJPYm 49
EURGBPm 23
GBPUSDm 210
USDCHFm 85
NZDCADm -32
EURCHFm 18
AUDNZDm -110
AUDCADm -23
GBPCHFm -7
CADCHFm 29
GBPNZDm -13
AUDCHFm 44
NZDUSDm 18
EURAUDm 35
AUDUSDm 16
EURCADm 27
EURNZDm 20
USDJPYm -48
CADJPYm 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm -483K
EURJPYm 8.3K
GBPAUDm -53K
USDCADm -6.2K
NZDJPYm 7.6K
NZDCHFm 7.6K
GBPJPYm -3.3K
GBPCADm -3.1K
EURUSDm 11K
CHFJPYm -19K
AUDJPYm 6.3K
EURGBPm 1.2K
GBPUSDm 21K
USDCHFm 6.9K
NZDCADm -4.4K
EURCHFm 1.5K
AUDNZDm -19K
AUDCADm -150
GBPCHFm -573
CADCHFm 2.3K
GBPNZDm -2.3K
AUDCHFm 3.5K
NZDUSDm 1.8K
EURAUDm 5.3K
AUDUSDm 1.6K
EURCADm 3.8K
EURNZDm 3.5K
USDJPYm -7.3K
CADJPYm 1.3K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +20.65 USD
Peor transacción: -120 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 28
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +140.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -201.74 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.11.12 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 04:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 07:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 02:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 151 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 12:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 15:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 15:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.24 15:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.24 14:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.24 14:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.24 14:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GTTM 5
30 USD al mes
-16%
0
0
USD
4.3K
USD
36
100%
587
63%
84%
0.67
-1.37
USD
23%
1:500
Copiar

