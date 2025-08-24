SignalsSections
Wing Ki Tze

GTTM 5

Wing Ki Tze
0 reviews
36 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 -16%
Exness-Real9
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
587
Profit Trades:
372 (63.37%)
Loss Trades:
215 (36.63%)
Best trade:
20.65 USD
Worst trade:
-119.98 USD
Gross Profit:
1 696.06 USD (293 406 pips)
Gross Loss:
-2 499.00 USD (800 817 pips)
Maximum consecutive wins:
28 (140.40 USD)
Maximal consecutive profit:
140.40 USD (28)
Sharpe Ratio:
-0.11
Trading activity:
83.37%
Max deposit load:
8.51%
Latest trade:
1 day ago
Trades per week:
7
Avg holding time:
9 days
Recovery Factor:
-0.68
Long Trades:
312 (53.15%)
Short Trades:
275 (46.85%)
Profit Factor:
0.68
Expected Payoff:
-1.37 USD
Average Profit:
4.56 USD
Average Loss:
-11.62 USD
Maximum consecutive losses:
23 (-201.74 USD)
Maximal consecutive loss:
-871.94 USD (16)
Monthly growth:
3.57%
Annual Forecast:
43.32%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
1 006.48 USD
Maximal:
1 186.70 USD (22.43%)
Relative drawdown:
By Balance:
22.64% (1 186.70 USD)
By Equity:
11.46% (529.17 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSDm 78
EURJPYm 42
GBPAUDm 39
USDCADm 34
NZDJPYm 34
NZDCHFm 32
GBPJPYm 29
GBPCADm 29
EURUSDm 28
CHFJPYm 28
AUDJPYm 25
EURGBPm 25
GBPUSDm 24
USDCHFm 22
NZDCADm 20
EURCHFm 14
AUDNZDm 13
AUDCADm 10
GBPCHFm 9
CADCHFm 8
GBPNZDm 7
AUDCHFm 7
NZDUSDm 5
EURAUDm 5
AUDUSDm 5
EURCADm 5
EURNZDm 4
USDJPYm 4
CADJPYm 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm -851
EURJPYm 60
GBPAUDm -368
USDCADm -50
NZDJPYm 57
NZDCHFm 64
GBPJPYm -26
GBPCADm -30
EURUSDm 114
CHFJPYm -123
AUDJPYm 49
EURGBPm 23
GBPUSDm 210
USDCHFm 85
NZDCADm -32
EURCHFm 18
AUDNZDm -110
AUDCADm -23
GBPCHFm -7
CADCHFm 29
GBPNZDm -13
AUDCHFm 44
NZDUSDm 18
EURAUDm 35
AUDUSDm 16
EURCADm 27
EURNZDm 20
USDJPYm -48
CADJPYm 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm -483K
EURJPYm 8.3K
GBPAUDm -53K
USDCADm -6.2K
NZDJPYm 7.6K
NZDCHFm 7.6K
GBPJPYm -3.3K
GBPCADm -3.1K
EURUSDm 11K
CHFJPYm -19K
AUDJPYm 6.3K
EURGBPm 1.2K
GBPUSDm 21K
USDCHFm 6.9K
NZDCADm -4.4K
EURCHFm 1.5K
AUDNZDm -19K
AUDCADm -150
GBPCHFm -573
CADCHFm 2.3K
GBPNZDm -2.3K
AUDCHFm 3.5K
NZDUSDm 1.8K
EURAUDm 5.3K
AUDUSDm 1.6K
EURCADm 3.8K
EURNZDm 3.5K
USDJPYm -7.3K
CADJPYm 1.3K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +20.65 USD
Worst trade: -120 USD
Maximum consecutive wins: 28
Maximum consecutive losses: 16
Maximal consecutive profit: +140.40 USD
Maximal consecutive loss: -201.74 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Exness-Real9" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2025.11.12 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 04:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 07:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 02:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 151 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 12:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 15:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 15:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.24 15:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.24 14:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.24 14:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.24 14:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
GTTM 5
30 USD per month
-16%
0
0
USD
4.3K
USD
36
100%
587
63%
83%
0.67
-1.37
USD
23%
1:500
