Wing Ki Tze

GTTM 5

Wing Ki Tze
レビュー0件
36週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -16%
Exness-Real9
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
587
利益トレード:
372 (63.37%)
損失トレード:
215 (36.63%)
ベストトレード:
20.65 USD
最悪のトレード:
-119.98 USD
総利益:
1 696.06 USD (293 406 pips)
総損失:
-2 499.00 USD (800 817 pips)
最大連続の勝ち:
28 (140.40 USD)
最大連続利益:
140.40 USD (28)
シャープレシオ:
-0.11
取引アクティビティ:
84.37%
最大入金額:
8.51%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
9 日
リカバリーファクター:
-0.68
長いトレード:
312 (53.15%)
短いトレード:
275 (46.85%)
プロフィットファクター:
0.68
期待されたペイオフ:
-1.37 USD
平均利益:
4.56 USD
平均損失:
-11.62 USD
最大連続の負け:
23 (-201.74 USD)
最大連続損失:
-871.94 USD (16)
月間成長:
3.57%
年間予想:
43.32%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 006.48 USD
最大の:
1 186.70 USD (22.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.64% (1 186.70 USD)
エクイティによる:
11.46% (529.17 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDm 78
EURJPYm 42
GBPAUDm 39
USDCADm 34
NZDJPYm 34
NZDCHFm 32
GBPJPYm 29
GBPCADm 29
EURUSDm 28
CHFJPYm 28
AUDJPYm 25
EURGBPm 25
GBPUSDm 24
USDCHFm 22
NZDCADm 20
EURCHFm 14
AUDNZDm 13
AUDCADm 10
GBPCHFm 9
CADCHFm 8
GBPNZDm 7
AUDCHFm 7
NZDUSDm 5
EURAUDm 5
AUDUSDm 5
EURCADm 5
EURNZDm 4
USDJPYm 4
CADJPYm 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDm -851
EURJPYm 60
GBPAUDm -368
USDCADm -50
NZDJPYm 57
NZDCHFm 64
GBPJPYm -26
GBPCADm -30
EURUSDm 114
CHFJPYm -123
AUDJPYm 49
EURGBPm 23
GBPUSDm 210
USDCHFm 85
NZDCADm -32
EURCHFm 18
AUDNZDm -110
AUDCADm -23
GBPCHFm -7
CADCHFm 29
GBPNZDm -13
AUDCHFm 44
NZDUSDm 18
EURAUDm 35
AUDUSDm 16
EURCADm 27
EURNZDm 20
USDJPYm -48
CADJPYm 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDm -483K
EURJPYm 8.3K
GBPAUDm -53K
USDCADm -6.2K
NZDJPYm 7.6K
NZDCHFm 7.6K
GBPJPYm -3.3K
GBPCADm -3.1K
EURUSDm 11K
CHFJPYm -19K
AUDJPYm 6.3K
EURGBPm 1.2K
GBPUSDm 21K
USDCHFm 6.9K
NZDCADm -4.4K
EURCHFm 1.5K
AUDNZDm -19K
AUDCADm -150
GBPCHFm -573
CADCHFm 2.3K
GBPNZDm -2.3K
AUDCHFm 3.5K
NZDUSDm 1.8K
EURAUDm 5.3K
AUDUSDm 1.6K
EURCADm 3.8K
EURNZDm 3.5K
USDJPYm -7.3K
CADJPYm 1.3K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +20.65 USD
最悪のトレード: -120 USD
最大連続の勝ち: 28
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +140.40 USD
最大連続損失: -201.74 USD

レビューなし
2025.11.12 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 04:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 07:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 02:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 151 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 12:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 15:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 15:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.24 15:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.24 14:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.24 14:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.24 14:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
GTTM 5
30 USD/月
-16%
0
0
USD
4.3K
USD
36
100%
587
63%
84%
0.67
-1.37
USD
23%
1:500
