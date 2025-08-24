- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
587
利益トレード:
372 (63.37%)
損失トレード:
215 (36.63%)
ベストトレード:
20.65 USD
最悪のトレード:
-119.98 USD
総利益:
1 696.06 USD (293 406 pips)
総損失:
-2 499.00 USD (800 817 pips)
最大連続の勝ち:
28 (140.40 USD)
最大連続利益:
140.40 USD (28)
シャープレシオ:
-0.11
取引アクティビティ:
84.37%
最大入金額:
8.51%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
9 日
リカバリーファクター:
-0.68
長いトレード:
312 (53.15%)
短いトレード:
275 (46.85%)
プロフィットファクター:
0.68
期待されたペイオフ:
-1.37 USD
平均利益:
4.56 USD
平均損失:
-11.62 USD
最大連続の負け:
23 (-201.74 USD)
最大連続損失:
-871.94 USD (16)
月間成長:
3.57%
年間予想:
43.32%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 006.48 USD
最大の:
1 186.70 USD (22.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.64% (1 186.70 USD)
エクイティによる:
11.46% (529.17 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|78
|EURJPYm
|42
|GBPAUDm
|39
|USDCADm
|34
|NZDJPYm
|34
|NZDCHFm
|32
|GBPJPYm
|29
|GBPCADm
|29
|EURUSDm
|28
|CHFJPYm
|28
|AUDJPYm
|25
|EURGBPm
|25
|GBPUSDm
|24
|USDCHFm
|22
|NZDCADm
|20
|EURCHFm
|14
|AUDNZDm
|13
|AUDCADm
|10
|GBPCHFm
|9
|CADCHFm
|8
|GBPNZDm
|7
|AUDCHFm
|7
|NZDUSDm
|5
|EURAUDm
|5
|AUDUSDm
|5
|EURCADm
|5
|EURNZDm
|4
|USDJPYm
|4
|CADJPYm
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|-851
|EURJPYm
|60
|GBPAUDm
|-368
|USDCADm
|-50
|NZDJPYm
|57
|NZDCHFm
|64
|GBPJPYm
|-26
|GBPCADm
|-30
|EURUSDm
|114
|CHFJPYm
|-123
|AUDJPYm
|49
|EURGBPm
|23
|GBPUSDm
|210
|USDCHFm
|85
|NZDCADm
|-32
|EURCHFm
|18
|AUDNZDm
|-110
|AUDCADm
|-23
|GBPCHFm
|-7
|CADCHFm
|29
|GBPNZDm
|-13
|AUDCHFm
|44
|NZDUSDm
|18
|EURAUDm
|35
|AUDUSDm
|16
|EURCADm
|27
|EURNZDm
|20
|USDJPYm
|-48
|CADJPYm
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|-483K
|EURJPYm
|8.3K
|GBPAUDm
|-53K
|USDCADm
|-6.2K
|NZDJPYm
|7.6K
|NZDCHFm
|7.6K
|GBPJPYm
|-3.3K
|GBPCADm
|-3.1K
|EURUSDm
|11K
|CHFJPYm
|-19K
|AUDJPYm
|6.3K
|EURGBPm
|1.2K
|GBPUSDm
|21K
|USDCHFm
|6.9K
|NZDCADm
|-4.4K
|EURCHFm
|1.5K
|AUDNZDm
|-19K
|AUDCADm
|-150
|GBPCHFm
|-573
|CADCHFm
|2.3K
|GBPNZDm
|-2.3K
|AUDCHFm
|3.5K
|NZDUSDm
|1.8K
|EURAUDm
|5.3K
|AUDUSDm
|1.6K
|EURCADm
|3.8K
|EURNZDm
|3.5K
|USDJPYm
|-7.3K
|CADJPYm
|1.3K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +20.65 USD
最悪のトレード: -120 USD
最大連続の勝ち: 28
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +140.40 USD
最大連続損失: -201.74 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
